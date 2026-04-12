પશ્ચિમ એશિયા સંકટ વચ્ચે ભારતે 5 કિલોના LPG સિલિન્ડરની સપ્લાય વધારી, PNG વિસ્તરણ ઝડપી કર્યું

5 કિલોગ્રામના સિલિન્ડરનું દૈનિક વેચાણ 1 લાખથી વધુ થઈ ગયું છે. આ દરમિયાન 4 લાખથી વધુ નવા PNG કનેક્શન પૂરા પાડવામાં આવ્યા છે.

5 કિલોગ્રામના સિલિન્ડરની તસવીર
5 કિલોગ્રામના સિલિન્ડરની તસવીર (IANS video)
Published : April 12, 2026 at 9:21 PM IST

નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે ઇંધણ પુરવઠામાં વિક્ષેપ વચ્ચે, ભારતે નાના, પાંચ કિલોગ્રામના LPG સિલિન્ડરોનો પુરવઠો વધાર્યો છે અને પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG) કનેક્શનના વિસ્તરણને વેગ આપ્યો છે.

એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, 23 માર્ચથી 1.3 મિલિયનથી વધુ પાંચ કિલોગ્રામના LPG સિલિન્ડર વેચાયા છે, જેમાં દૈનિક વેચાણ હવે 100,000 યુનિટથી વધુ છે. આ પહેલ સ્થળાંતરિત કામદારો અને ઓછી આવક ધરાવતા ગ્રાહકો સુધી પહોંચ વધારવા માટે હાથ ધરવામાં આવી છે.

આ જ સમયગાળા દરમિયાન, 424,000 થી વધુ નવા PNG કનેક્શન જારી કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે 30,000 થી વધુ ગ્રાહકોએ PNG પર સ્વિચ કરવા માટે તેમના LPG કનેક્શન છોડી દીધા હતા.

છ અઠવાડિયાથી ચાલી રહેલા પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષે વૈશ્વિક ઊર્જા પુરવઠાને અસર કરી છે. ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતોનો લગભગ અડધો ભાગ, તેની 40 ટકા ગેસ અને તેની LPGનો 85-90 ટકા આ પ્રદેશમાંથી આયાત કરે છે; પરિણામે, આ પુરવઠો સંકટથી પ્રભાવિત થયો છે.

જોકે ક્રૂડ ઓઇલની અછતને વૈકલ્પિક માધ્યમો દ્વારા સોર્સ કરીને સરભર કરવામાં આવી છે, LPG પુરવઠામાં વિક્ષેપોનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, સરકારે ઘરેલુ ગ્રાહકો માટે LPG પુરવઠાને પ્રાથમિકતા આપી છે જ્યારે હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ જેવા કોમર્શિયલ ગ્રાહકોને પુરવઠો ઘટાડ્યો છે.

જ્યારે ફેબ્રુઆરીમાં દૈનિક વેચાણ આશરે 77,000 સિલિન્ડર હતું, તો છેલ્લા બે થી ત્રણ અઠવાડિયામાં દરરોજ 100,000 સિલિન્ડરથી વધુ થઈ ગયો છે.

નિવેદન અનુસાર, એકંદરે ઘરેલુ LPG પુરવઠો સ્થિર રહે છે, અને ક્યાંય પણ કોઈ અછત નોંધાઈ નથી. ફક્ત 11 એપ્રિલના રોજ, 5.2 મિલિયનથી વધુ સિલિન્ડરનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.

લગભગ 98 ટકા માંગ ઓનલાઈન બુકિંગ દ્વારા પૂરી કરવામાં આવી રહી છે, જ્યારે વિતરણમાં પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે 93 ટકા લેવડદેવડ માટે વેરિફિકેશન સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવી છે.

કોમર્શિયલ LPGની ઉપલબ્ધતા પણ હવે કટોકટી પહેલાના સ્તરના આશરે 70 ટકા પર પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી છે. સરકારી ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન, ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ રાજ્ય સરકારો સાથે સંકલનમાં કામ કરી રહી છે જેથી સરળ અને અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત થાય.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, રિફાઇનરીઓ ઉચ્ચ ક્ષમતા પર કાર્યરત છે અને ક્રૂડ ઓઇલનો પૂરતો સ્ટોક ઉપલબ્ધ છે. વધુમાં, સ્થાનિક LPG ઉત્પાદનમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

  1. Exclusive: કાશ્મીરની 3 યુનિવર્સિટીએ અમેરિકન NGO સાથેના કરાર રદ કર્યા
  2. આશા ભોસલેના નિધન પર PM મોદીએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું, કહ્યું- તેમની સાથે થયેલી મારી મુલાકાતોની યાદો હંમેશા સાચવીને રાખીશ

