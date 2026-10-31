મતદાર યાદીમાં છેડછાડનો આરોપો સાથે INDIA બ્લોકનો ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર સામે 'જાહેર મહાભિયોગ'
આ કાર્યક્રમ મતદાર યાદીઓ SIR અને 'મત ચોરી'ના આક્ષેપો વચ્ચે યોજાયો હતો
Published : October 31, 2026 at 6:50 PM IST
દિલ્હી: શનિવાર, 31 ઓક્ટોબરના રોજ, 'ઈન્ડિયા' (INDIA) ગઠબંધને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ એક સાંકેતિક 'જન મહાભિયોગ'નું આયોજન કર્યું. આ કાર્યક્રમ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નિવાસસ્થાને યોજાયો હતો. મતદાર યાદીઓની 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) પ્રક્રિયામાં અનિયમિતતાઓના આક્ષેપો અને 'મત ચોરી'ના દાવાઓ વચ્ચે આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.
આ 'જન મહાભિયોગ' દરમિયાન, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર વિરુદ્ધ પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નિર્દેશો પર ચૂંટણી પંચ ચલાવી રહ્યા છે. લોકસભાના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ અને કોંગ્રેસ નેતા મીરા કુમારે જણાવ્યું હતું કે, ગઠબંધને જ્ઞાનેશ કુમારને તેમના પદ પરથી હટાવવા માટે મહાભિયોગ પ્રસ્તાવ લાવવાનો નિર્ણય લીધો છે.
#WATCH | Delhi: At the INDIA bloc's symbolic public impeachment program against CEC Gyanesh Kumar, Congress national president Mallikarjun Kharge says, "It is clear that the lifelong legal protection provided to the Chief Election Commissioner, Mr Gyanesh Kumar, by Prime Minister Narendra Modi and Amit Shah through this government in December 2023 was intended as a cover for the criminal activities enacted by him against the nation and the Constitution of India. Therefore, he must be removed forthwith. Members of Parliament of the INDIA alliance, representing over sixty per cent of the population of India, along with the citizens assembled in New Delhi on October 31, 2026, resolved that for this gross betrayal of the people of India, the Chief Election Commissioner, Mr Gyanesh Kumar, must be tried for treason in a court of law in accordance with the legal framework of the Constitution of India..." (Video Source: AICC)— ANI (@ANI) October 31, 2026
લોકસભાના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ અને કોંગ્રેસ નેતા મીરા કુમારે કહ્યું, "...એવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે 'ઈન્ડિયા' ગઠબંધન એક બેઠક બોલાવશે અને જ્ઞાનેશ કુમારને તેમના પદ પરથી હટાવવા માટે મહાભિયોગ પ્રસ્તાવની પ્રક્રિયા શરૂ કરશે. આ મહાભિયોગ પ્રસ્તાવ રાજ્યસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગે દ્વારા રજૂ કરવામાં આવશે, જેઓ બાદમાં આ અંગે એક નિવેદન પણ આપશે. આપણું લોકશાહી તંત્ર ચૂંટણીની શક્તિ પર ચાલે છે અને આ ચૂંટણી શક્તિના કેન્દ્રમાં મતદારનો આત્મા રહેલો છે. જો એક પણ મતદારને મત આપવાના અધિકારથી વંચિત રાખવામાં આવે, તો તે આપણી લોકશાહીના મૂળ આત્મા પર પ્રહાર સમાન છે. કોઈને મતદાન કરતા રોકવું એ આપણી લોકશાહીને નુકસાન પહોંચાડે છે."
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ 'ઈન્ડિયા' (INDIA) ગઠબંધન દ્વારા આયોજિત સાંકેતિક જાહેર મહાભિયોગ કાર્યક્રમ દરમિયાન, કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું, "CEC જ્ઞાનેશ કુમાર વડાપ્રધાન અને ગૃહમંત્રીના સીધા નિર્દેશ પર ચૂંટણી પંચ ચલાવી રહ્યા છે. સાત મહિના પહેલાં, વિપક્ષના 193 સાંસદોએ સંસદના બંને ગૃહોમાં CECને પદ પરથી હટાવવા માટે એક પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો હતો; પરંતુ, અમારી નોટિસને ફગાવી દેવામાં આવી અને સંપૂર્ણપણે અવગણવામાં આવી. તેથી જ આજે અમે આ પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે."
#WATCH | Delhi: At the INDIA bloc's symbolic public impeachment program against CEC Gyanesh Kumar, Congress national president Mallikarjun Kharge says, "CEC Gyanesh Kumar is running the Commission under the direct instructions of the Prime Minister and the Home Minister. Seven months ago, 193 opposition MPs moved a motion in both Houses of Parliament to remove the CEC. However, our notices were rejected, and no cognisance was taken of them. Therefore, the motion we have brought forward today is aimed at safeguarding the dignity of a constitutional institution. We hold no personal grudge against the CEC. Our intention is for the Election Commission to function impartially, in line with the spirit of the Constitution, so that the common man’s trust in it remains intact. We must ensure that the voting rights of vulnerable sections, women, and the youth are not surreptitiously deleted from a computer by someone sitting in Delhi..." (Video Source: AICC)— ANI (@ANI) October 31, 2026
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "અમને CEC પ્રત્યે કોઈ વ્યક્તિગત દ્વેષ નથી. અમારો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે ચૂંટણી પંચ કોઈપણ પક્ષપાત વિના અને બંધારણની ભાવનાને અનુરૂપ કામ કરે, જેથી આ સંસ્થામાં સામાન્ય માણસનો વિશ્વાસ અકબંધ રહે. આપણે એ સુનિશ્ચિત કરવું પડશે કે હાંસિયામાં ધકેલાયેલા વર્ગો, મહિલાઓ અને યુવાનોના મતાધિકારને દિલ્હીમાં બેઠેલી કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા કમ્પ્યુટરના માધ્યમથી ગુપ્ત રીતે હટાવી ન દેવામાં આવે..."
આ જ કાર્યક્રમમાં ખડગેએ ટિપ્પણી કરી, "2014થી, સત્તા મેળવવા અને તેને જાળવી રાખવા માટે શક્ય હોય તેવા તમામ કાવતરાં રચવામાં આવ્યાં છે. તેમણે સાંસદોને તોડ્યા છે, રાજકીય પક્ષોના વિભાજન કરાવ્યા છે, સરકારો પાડી દીધી છે, અને ઈલેક્ટોરલ બોન્ડ, ED તથા CBIનો હથિયાર તરીકે ઉપયોગ કર્યો છે અને હવે, તેઓ મત ચોરી રહ્યા છે. અમારી પાસે આવી મત ચોરીના સેંકડો ઉદાહરણો છે."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું, "જ્ઞાનેશ કુમાર આ 'ચોરી'ને અંજામ આપી શકે છે, તેનું કારણ 'મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને અન્ય ચૂંટણી કમિશનર (નિમણૂક, સેવાની શરતો અને કાર્યકાળ) અધિનિયમ, 2023' છે. આ ખરડો ડિસેમ્બર 2023માં, વિપક્ષના 145 સાંસદોને સસ્પેન્ડ કર્યા બાદ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. આ શરમજનક અને અપમાનજનક બાબત છે. આ કાયદો ચૂંટણી કમિશનરોને આજીવન સુરક્ષા કવચ પ્રદાન કરે છે, એવી સુરક્ષા જે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ કે ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશને પણ પ્રાપ્ત નથી."
કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે જણાવ્યું હતું કે વિપક્ષનો સંઘર્ષ મતદાર યાદીમાં ઘૂસણખોરોના નામ ઉમેરવા વિશે નથી, પરંતુ તે સુનિશ્ચિત કરવા વિશે છે કે સાચા અને પાત્ર મતદારોના નામ તે યાદીઓમાં જળવાઈ રહે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે સરકાર ચૂંટણી પંચ જેવી બંધારણીય સંસ્થાની સ્વતંત્રતાને નબળી પાડી રહી છે, જ્યારે લોકશાહી માટે ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં જનતાનો વિશ્વાસ જળવાઈ રહેવો અત્યંત આવશ્યક છે.
સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ અવધેશ પ્રસાદ અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ સૌગત રોયે વિપક્ષના 'જન મહાભિયોગ' (People’s Impeachment) કાર્યક્રમમાં ઉપાધ્યક્ષ તરીકેની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધી ઉપરાંત વિપક્ષી ગઠબંધનમાં સામેલ વિવિધ પક્ષોના અનેક સાંસદો અને નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમાં સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ ધર્મેન્દ્ર યાદવ અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સંસદીય પક્ષના નેતા ડેરેક ઓ'બ્રાયનનો સમાવેશ થાય છે.
#WATCH | Delhi: At the INDIA bloc's symbolic public impeachment program against CEC Gyanesh Kumar, Congress national president Mallikarjun Kharge says, "The ECI announced the SIR overnight. It was implemented across the entire country, effectively to delete the votes of those opposed to the BJP...The Modi government is using the pretext of outsiders and infiltrators to conceal its own failures. They allege that we are attempting to include infiltrators. That is not the case; we are simply advocating for the retention of genuine, legitimate voters. We are doing this to safeguard their rights..." (Video Source: AICC)— ANI (@ANI) October 31, 2026
'INDIA' ગઠબંધને શરૂઆતમાં જાહેરાત કરી હતી કે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરને લક્ષ્ય બનાવીને યોજાનારો આ પ્રતીકાત્મક કાર્યક્રમ શુક્રવારે યોજાશે; જોકે, વરસાદને કારણે તેને શનિવાર સુધી મુલતવી રાખવામાં આવ્યો હતો. શુક્રવારે રાહુલ ગાંધીએ પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે કાર્યક્રમને એક દિવસ પાછળ ઠેલવવામાં આવ્યો છે કારણ કે વરસાદ અને ખરાબ હવામાનને કારણે ત્યાં આવનારા ઘણા વરિષ્ઠ નેતાઓ માટે મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે તેમ હતી.
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