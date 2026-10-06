રાહુલ ગાંધીએ લખ્યું, 'જ્ઞાનેશ, ઈટ્સ ડન બ્રો, હવે રાજીનામું આપવાનો સમય આવી ગયો!'
સંસદ સભ્યો ચૂંટણી પંચના મુખ્યાલયે પહોંચે તે પહેલાં જ તે વિસ્તારમાં સુરક્ષાકર્મીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા
Published : October 6, 2026 at 3:03 PM IST
નવી દિલ્હી: મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરના રાજીનામા સહિતની વિવિધ માંગણીઓ માટે વિપક્ષી ગઠબંધને આજે એક કૂચ માર્ચ યોજી હતી. મંગળવારે રાહુલ ગાંધી, મલ્લિકાર્જુન ખડગે સહિત INDIA ગઠબંધનના સાંસદો સંસદ ભવન સંકુલથી ચૂંટણી પંચના મુખ્યાલય તરફ કૂચ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ પોલીસે તેમને સંસદ માર્ગ (પાર્લામેન્ટ સ્ટ્રીટ) પર અટકાવી દીધા હતા. ત્યાં તેમણે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગ સાથે ધરણાં યોજ્યા હતા.
આ સાંસદોને નીતિ આયોગ અને આકાશવાણી ભવનની ઇમારતો વચ્ચે આવેલા અને ચૂંટણી પંચના મુખ્યાલય તરફ જતા માર્ગ પર, નીતિ આયોગની કચેરીની સામે અટકાવવામાં આવ્યા હતા. આગળ વધતા અટકાવવામાં આવ્યા બાદ, તેઓ વિરોધ સ્વરૂપે રસ્તા પર બેસી ગયા હતા. વિપક્ષી સાંસદોએ આરએસએસ (RSS)નો ગણવેશ પહેરેલા જ્ઞાનેશ કુમારના કટ-આઉટ્સ સાથે રાખ્યા હતા અને "ભાજપ જ સીઈસી (CEC) છે", "વોટ ચોર, ગદ્દી છોડ" અને "ડેમોક્રસી ઈઝ નોટ ફોર સેલ" જેવા સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.
X પરની એક પોસ્ટમાં રાહુલ ગાંધીએ લખ્યું, "જ્ઞાનેશ, ઈટ્સ ડન બ્રો, રાજીનામું આપવાનો સમય આવી ગયો છે." આ કૂચમાં ભાગ લેનારાઓમાં ટીએમસી (TMC) નેતાઓ અભિષેક બેનર્જી અને ડેરેક ઓ'બ્રાયન, કોંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા, એસપી (SP) વડા અખિલેશ યાદવ અને સીપીઆઈ(એમ નેતા જ્હોન બ્રિટાસનો સમાવેશ થતો હતો. કૂચ પહેલાં સંસદ અને ચૂંટણી પંચના મુખ્યાલયની અંદર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી અને બેરિકેડ્સ લગાવવામાં આવ્યા હતા.
Gyanesh, it’s done, bro. Time to resign. #IndiaAllianceMarch https://t.co/9ZB6aJfakl— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 6, 2026
સાંસદોના આગમન પહેલાં જ તે વિસ્તારમાં સુરક્ષાકર્મીઓને તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યા હતા. સાંસદો સંસદના 'મકર દ્વાર' ખાતે એકત્ર થયા અને ત્યારબાદ ચૂંટણી પંચના મુખ્યાલય 'નિર્વાચન સદન' તરફ આગળ વધ્યા. કૂચ પહેલાં, વિપક્ષી સાંસદોએ સુરક્ષા વ્યવસ્થા અંગે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા અને કુમારના રાજીનામાની માંગ વધુ તેજ બનાવી હતી.
તેમણે મતદાર નોંધણી માટેની કાયદેસરની અરજી એવા 'ફોર્મ 6'માં કરવામાં આવેલા ફેરફારો અંગે સુપ્રીમ કોર્ટની ટિપ્પણીઓનો ઉલ્લેખ કર્યો. કોંગ્રેસના સાંસદ ઈમરાન મસૂદે કુમાર પર ચૂંટણી પંચમાં જનતાનો વિશ્વાસ ડહોળવાનો આરોપ મૂક્યો.
તેમણે પીટીઆઈ (PTI) ને કહ્યું, "જ્ઞાનેશ કુમાર જે સંસ્થાનું નેતૃત્વ કરે છે તેમાં સમગ્ર દેશ વિશ્વાસ રાખે છે – એક એવી સંસ્થા જેના પર સમગ્ર દેશને ગર્વ છે. તેની નિષ્પક્ષતા પર ક્યારેય સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યો નથી. એક વ્યક્તિએ તે વિશ્વાસ તોડી નાખ્યો છે."
તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે, "એક આખું નેક્સસ (ગઠબંધન) મળીને કામ કરી રહ્યું છે; અમે જ્ઞાનેશ કુમારને પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ અને ભાજપના મુખ્યમંત્રીઓ જવાબ આપવા લાગે છે." CPIના સાંસદ પી. સંતોષ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, મતદાર યાદીની 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) પ્રક્રિયા દરમિયાન 'ફોર્મ 6' સાથે જોડાયેલી વધારાની ઘોષણા અંગે વિપક્ષે વ્યક્ત કરેલા વાંધાઓને સુપ્રીમ કોર્ટની સોમવારની ટિપ્પણીઓએ વધુ મજબૂત બનાવ્યા છે.
તેમણે આરોપ મૂક્યો કે, "26 સપ્ટેમ્બરે પંચે એક પ્રેસ નિવેદન બહાર પાડીને દાવો કર્યો હતો કે સુપ્રીમ કોર્ટે 'ફોર્મ 6' સંબંધિત સમગ્ર પ્રક્રિયાને મંજૂરી આપી દીધી છે, જ્યારે એ સાબિત થઈ ચૂક્યું છે કે તે નિવેદન સંપૂર્ણપણે ગેરમાર્ગે દોરનારું હતું." મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) ને "કપટી ચૂંટણી કમિશનર" ગણાવતા CPI નેતાએ કહ્યું કે વિપક્ષી પક્ષો 2025થી આ નિયમો સામે આંદોલન કરી રહ્યા છે અને હવે તેઓ તેમના વિરોધને વધુ તીવ્ર બનાવશે.
કૂચ (માર્ચ) પહેલાં તૈનાત કરવામાં આવેલા સુરક્ષા દળોના વ્યાપક પ્રમાણ પર સવાલ ઉઠાવતા શિવસેના (UBT)ના સાંસદ સંજય રાઉતે કહ્યું કે સાંસદો માત્ર શાંતિપૂર્ણ રીતે આગળ વધવા માંગતા હતા. તેમણે કહ્યું, "અમે સાંસદો છીએ. અમે સંસદના સભ્યો છીએ. અમે આ દેશના નાગરિકો પણ છીએ. અમને રોકવા માટે આટલા મોટા પાયે સુરક્ષા દળ તૈનાત કરવાની શું જરૂર છે? અમે ચાલીને જઈશું. અમારી પાસે કોઈ હથિયારો નથી."
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