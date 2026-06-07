ETV Bharat / bharat

ભારતમાં જન્મદર રિપ્લેસમેન્ટ લેવલથી નીચે સરક્યો, એલન મસ્કે ચિંતા વ્યક્ત કરી

ભારતના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર, કુલ પ્રજનન દર નોંધપાત્ર નીચા સ્તરે પહોંચી ગયો છે. માહિતી અનુસાર, આ દર માત્ર એક દાયકામાં 2.3 થી ઘટીને 1.9 થયો છે

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 7, 2026 at 5:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: વિશ્વના સૌથી ધનિક ઉદ્યોગપતિ અને સ્પેસએક્સના સીઈઓ એલોન મસ્કે ભારતના ઘટી રહેલા જન્મદર અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. મસ્કે જણાવ્યું કે, ભારતનો જન્મદર હવે સ્થિર વસ્તી જાળવવા માટે જરૂરી માનવામાં આવતા સ્તરથી નીચે આવી ગયો છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં ભારતની બદલાતી વસ્તી વિષયક પરિસ્થિતિ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા આ નિવેદન આપ્યું હતું.

મસ્કે કયા આંકડાઓ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી?

એલોન મસ્કનું નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે અનુમાન અનુસાર ભારતનો કુલ પ્રજનન દર (TFR) ઘટીને 1.9 થઈ ગયો છે. વધુમાં, કોઈ પણ બાહ્ય સ્થળાંતર વિના એક પેઢીથી બીજી પેઢી સુધી સ્થિર વસ્તી જાળવવા માટે સામાન્ય રીતે 2.1 નો પ્રજનન દર જરૂરી છે. ભારત હવે આ બેન્ચમાર્ક (1.9) થી નીચે આવી ગયું છે.

મસ્કે પોતાના નિવેદનમાં મીડિયા સંગઠન AF પોસ્ટના ડેટાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, જે ભારતના પ્રજનન દરમાં સતત ઘટાડો દર્શાવે છે.

ભારતના પ્રજનન દરમાં મોટો ઘટાડો

AF પોસ્ટ અનુસાર, ભારતના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર, કુલ પ્રજનન દર (TFR) નોંધપાત્ર નીચા સ્તરે પહોંચી ગયો છે. માહિતી અનુસાર, આ દર માત્ર એક દાયકામાં 2.3 થી ઘટીને 1.9 થયો છે. વધુમાં, અહેવાલમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં પ્રજનન દર હવે 1.2 પર પહોંચી ગયો છે, જે ફિનલેન્ડ જેવા ઘણા વિકસિત દેશો કરતા ઓછો છે.

રિપ્લેસમેન્ટ લેવલ શું છે?

રિપ્લેસમેન્ટ લેવલ એ દેશની વસ્તી જાળવવા માટે જરૂરી માનવામાં આવતો લઘુત્તમ પ્રજનન દર છે. આ દર સામાન્ય રીતે 2.1 માનવામાં આવે છે. યુનાઇટેડ નેશન્સ પૉપ્યુલેશન ફંડ (UNFPA) ના 2025 ના વર્લ્ડ પૉપ્યુલેશન સ્ટેટસ રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતનો કુલ પ્રજનન દર ઘટીને પ્રતિ મહિલા 1.9 જન્મ થયો છે, જે 2.1 ના રિપ્લેસમેન્ટ દરથી નીચે છે. આનો અર્થ એ છે કે, સરેરાશ, ભારતીય સ્ત્રીઓ હવે આપેલ પેઢીના કદને જાળવવા માટે જરૂરી હોય તેટલા બાળકો પેદા કરી રહી નથી.

ભારતની વસ્તી કેટલી છે?

હાલમાં, ભારતની વસ્તી 1.46 અબજથી વધુ છે. 2023 માં, ભારત ચીનને પાછળ છોડીને વિશ્વનો સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો દેશ બન્યો. જોકે, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વસ્તી ભંડોળના ડેટા સૂચવે છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં દેશનો પ્રજનન દર સતત ઘટી રહ્યો છે.

ભારતમાં પડકારો યથાવત

અહેવાલ સૂચવે છે કે ભારતમાં આરોગ્ય અને શિક્ષણના ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર સુધારા થયા છે, પરંતુ ઘણા મોટા પડકારો યથાવત છે. વધુમાં, માતૃ મૃત્યુદર, લિંગ અસમાનતા, વહેલા લગ્ન અને વહેલા ગર્ભાવસ્થા જેવા મુદ્દાઓ ચિંતાનો વિષય છે. વહેલા લગ્ન અને ગર્ભાવસ્થા સાથે સંકળાયેલા જોખમો, ખાસ કરીને 24 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની સ્ત્રીઓમાં, ગંભીર માનવામાં આવે છે.

પડકારજનક બની શકે છે વૃદ્ધ વસ્તી

નિષ્ણાતો માને છે કે જો આ ઘટતો જન્મ દર ચાલુ રહેશે, તો આગામી વર્ષોમાં ભારતની વસ્તી રચનામાં નોંધપાત્ર ફેરફારો થઈ શકે છે. આ નીચા જન્મ દરને કારણે, ભવિષ્યમાં વૃદ્ધ લોકોની સંખ્યા યુવાનોની સંખ્યા કરતાં વધુ ઝડપથી વધી શકે છે. આનાથી દેશના અર્થતંત્ર, શ્રમ બળ અને સામાજિક વ્યવસ્થા પર અસર થવાની શક્યતા છે.

બિહાર પ્રજનન દરમાં ટોચ પર, દિલ્હી ફિનલેન્ડ કરતા ઓછો

જ્યારે રાષ્ટ્રીય ડેટા વસ્તી વૃદ્ધિની ધીમી ગતિ તરફ નિર્દેશ કરે છે, ત્યારે સરકારી અહેવાલો પ્રદેશોમાં નોંધપાત્ર તફાવત દર્શાવે છે. બિહારમાં દેશમાં સૌથી વધુ પ્રજનન દર 2.9, ત્યારબાદ ઉત્તર પ્રદેશ 2.6, મધ્ય પ્રદેશ 2.4 અને રાજસ્થાન 2.3 નોંધાયો છે. આ મુખ્ય રાજ્યો છે જ્યાં પ્રજનન દર રિપ્લેસમેન્ટ સ્તરથી ઉપર છે.

બીજી બાજુ, દિલ્હીમાં દેશમાં સૌથી ઓછો TFR 1.2 નોંધાયો છે, જે ફિનલેન્ડના 1.3 કરતા ઓછો છે. ફિનિશ બ્રોડકાસ્ટિંગ ફર્મ YLE એ સ્ટેટિસ્ટિક્સ ફિનલેન્ડને ટાંકીને આ માહિતી આપી હતી. ઘણા દક્ષિણ અને પશ્ચિમી રાજ્યોમાં પ્રજનન દર નોંધપાત્ર રીતે ઓછો હતો. તમિલનાડુ, કેરળ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં પ્રજનન દર 1.3 નોંધાયો છે. આંધ્રપ્રદેશ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, મહારાષ્ટ્ર અને પંજાબમાં પ્રજનન દર 1.4 નોંધાયો છે, જ્યારે હિમાચલ પ્રદેશ, કર્ણાટક અને તેલંગાણામાં પ્રજનન દર 1.5 નોંધાયો છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

INDIA BIRTH RATE
ELON MUSK INDIA BIRTH RATE
FERTILITY RATE INDIA
INDIAS POPOLATION
ELON MUSK INDIA BIRTH RATE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.