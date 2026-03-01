પશ્ચિમ એશિયા સંકટ: ભારતે દેશમાં ફસાયેલા વિદેશી નાગરિકો માટે વિઝા રાહતનું આશ્વાસન આપ્યું
ભારતે કહ્યું કે, જે પણ વિદેશી નાગરિકો ભારતમાં ફસાયા છે, તેમના વિઝા લંબાવવામાં આવશે.
By PTI
Published : March 1, 2026 at 4:36 PM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં બગડતી સુરક્ષા પરિસ્થિતિને કારણે ફ્લાઇટ રદ થવાને કારણે, ભારતે રવિવારે દેશમાં રહેલા વિદેશી નાગરિકોને વિઝા લંબાવવા માટે સંબંધિત અધિકારીઓનો સંપર્ક કરવા જણાવ્યું છે.
વિદેશ મંત્રાલયે મુસાફરી અવરોધોથી પ્રભાવિત વિદેશી નાગરિકો માટે એક એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે. જો તેમને વિઝા લંબાવવા અથવા તેમના રોકાણને લંબાવવામાં સહાયની જરૂર હોય તો તેમણે તેમના નજીકના ફોરેનર્સ રિજનલ રજિસ્ટ્રેશન ઓફિસ (FRRO) નો સંપર્ક કરવા જણાવ્યું છે.
મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "ભારતમાં રહેતા તમામ વિદેશી નાગરિકો જેમને પશ્ચિમ એશિયા ક્ષેત્રમાં ચાલી રહેલા વિકાસને કારણે તેમની મુસાફરી યોજનાઓ બદલવી પડી છે અને જેમને વિઝા લંબાવવા અથવા તેમના રોકાણને નિયમિત કરવામાં સહાયની જરૂર છે, તેમણે નજીકના ફોરેનર્સ રિજનલ રજિસ્ટ્રેશન ઓફિસનો સંપર્ક કરવો જોઈએ."
તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સંબંધિત FRRO સહાય પૂરી પાડશે. ફ્લાઇટ રદ થવાને કારણે ભારતમાં કેટલા વિદેશી પ્રવાસીઓ ફસાયેલા છે તે હજુ સ્પષ્ટ નથી. શનિવારે અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા ઈરાન પરના હુમલા બાદ લાદવામાં આવેલા હવાઈ ક્ષેત્રમાં પ્રતિબંધને કારણે પશ્ચિમ એશિયા અને ભારત સહિત અન્ય દેશો વચ્ચે સેંકડો ફ્લાઇટ્સ ખોરવાઈ ગઈ છે.
ઈરાનના રાજ્ય મીડિયાએ રવિવારે સવારે પુષ્ટિ આપી હતી કે ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેની, ઇઝરાયલી અને યુએસ હુમલામાં માર્યા ગયા છે. એર ઇન્ડિયાએ રવિવાર માટે વધુ 22 આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ રદ કરી, જેના કારણે પશ્ચિમ એશિયા ઇમરજન્સીને કારણે રદ કરાયેલી વિદેશી ફ્લાઇટ્સની કુલ સંખ્યા 50 થઈ ગઈ.
નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, પશ્ચિમ એશિયામાં હવાઈ ક્ષેત્ર પર પ્રતિબંધોને કારણે ભારતીય એરલાઇન્સ 1 માર્ચે 444 આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ રદ કરે તેવી અપેક્ષા છે.
