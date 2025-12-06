ETV Bharat / bharat

ભારત અને રશિયા મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) પર વાટાઘાટોને ઝડપી બનાવવા સંમત થયાં

વિક્રમ મિશ્રીએ કહ્યું કે વડાપ્રધાન મોદીએ આતંકવાદ પર ભારતની જીરો-ટૉલરેન્સ નીતિને ફરી એક વખત દર્શાવી, પુતિને આ પ્રયાસ માટે ભારતનું સમર્થન કર્યું

રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સાથે પીએમ મોદી
રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સાથે પીએમ મોદી (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 6, 2025 at 10:26 AM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: વિદેશ મંત્રાલય (MEA)એ શુક્રવારે કહ્યું કે, ભારત અને રશિયા, નવી દિલ્હી અને યુરેશિયન ઇકોનોમિક યુનિયન (EAEU) વચ્ચે પ્રસ્તાવિત મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) પર વાટાઘાટોને ઝડપી બનાવવા સંમત થયા છે. રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની બે દિવસીય ભારત મુલાકાતના અંતે ઉચ્ચ સ્તરીય વાટાઘાટો દરમિયાન આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.

વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે, "આજની ચર્ચાઓ ભારત અને યુરેશિયન આર્થિક સંઘ વચ્ચેના પ્રસ્તાવિત મુક્ત વેપાર કરાર પર પણ ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી હતી, જે વેપાર ખાધને પહોંચી વળવામાં મદદ કરશે તેવી અપેક્ષા છે." મિશ્રીએ ઉમેર્યું હતું કે, "બંને પક્ષો સંમત થયા હતા કે નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં ઝડપી પરિણામ પ્રાપ્ત કરવા માટે વાટાઘાટો ઝડપી બનાવવી જોઈએ.

વાસ્તવમાં, આ કરાર માટેની સંદર્ભ શરતોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું અને આ મુલાકાત દરમિયાન હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. બંને પક્ષોએ દ્વિપક્ષીય રોકાણ સંધિ પર ચર્ચાઓને આગળ વધારવાના મહત્વ પર પણ ભાર મૂક્યો હતો, જે બંને દિશામાં રોકાણને વેગ આપશે."

મિસ્ત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આંતરરાષ્ટ્રીય ઉત્તર-દક્ષિણ પરિવહન કોરિડોર સહિત જરૂરી કનેક્ટિવિટી પહેલોની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. બંને પક્ષોએ પરિવહન સમય ઘટાડવા અને યુરેશિયા સુધી ભારતની વેપાર પહોંચ વધારવાની તેમની ક્ષમતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું. મિસ્ત્રી નવી દિલ્હીમાં 23મી ભારત-રશિયા વાર્ષિક સમિટ પછી મીડિયાને માહિતી આપી રહ્યા હતા.

મિસ્ત્રીએ કહ્યું, "વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીની ઘોષણાની 25મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે આ મુલાકાત ખરેખર ખૂબ જ ખાસ મુલાકાત છે. પ્રધાનમંત્રીએ રાષ્ટ્રપતિ પુતિનનું એરપોર્ટ પર આગમન સમયે ખૂબ જ ખાસ રીતે સ્વાગત કર્યું. ત્યારબાદ બંને નેતાઓ પ્રધાનમંત્રીના સત્તાવાર નિવાસસ્થાને સાથે ગયા, જ્યાં પ્રધાનમંત્રીએ રાષ્ટ્રપતિ પુતિન માટે અનૌપચારિક રાત્રિભોજનનું આયોજન કર્યું, જે દરમિયાન બંને નેતાઓએ અનેક દ્વિપક્ષીય, પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર નિખાલસ ચર્ચા કરી."

મિસ્ત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, "આ મુલાકાતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ સમજવાનો હતો કે વેપાર અસંતુલનને વધુ સારી રીતે સંબોધવા માટે રશિયામાં ભારતીય નિકાસ કેવી રીતે વધારવી." તેમણે એમ પણ કહ્યું કે રાષ્ટ્રીય ચલણમાં સમાધાન વધારવાથી આ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ મળશે. મિસ્ત્રીના મતે, ભારત અને રશિયાએ આજની વાસ્તવિકતાઓને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે યુએન સુરક્ષા પરિષદમાં સુધારાની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂક્યો અને G20, BRICS અને SCO જેવા વૈશ્વિક મંચો પર સહયોગને મજબૂત બનાવ્યો.

મિસ્ત્રીએ કહ્યું, "અમે આજની વાસ્તવિકતાઓને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે યુએન સુરક્ષા પરિષદમાં સુધારાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો અને ભારત અને રશિયા બંને જેના સભ્ય છે અને જે ભવિષ્યલક્ષી વિચારસરણી ધરાવે છે તેવા મંચો પર અમારા સહયોગ પર પણ ભાર મૂક્યો"

