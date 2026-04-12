મુંગા જીવને બચાવવા માટે ભારત-પાકિસ્તાન સાથે આવ્યા, ભોપાલથી ગીધ 6 દિવસમાં પહોંચ્યું હતું પાકિસ્તાન

ભોપાલથી બે વર્ષની માદા સિનેરિયસ ગીધને ખુલ્લા આકાશમાં છોડી દેવામાં આવી હતી. પ્રતિકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓમાં ફસાતા તે પાકિસ્તાનમાં ઘાયલ થઈ ગઈ હતી.

સિનેરિયસ ગીધ સરહદ પાર કરીને પાકિસ્તાન પહોંચ્યું (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 12, 2026 at 10:35 PM IST

ભોપાલ: 'ઓપરેશન સિંદૂર' બાદ, ભારત-પાકિસ્તાન સંબંધોમાં તિરાડ વધુ ઘેરી બની છે. જ્યારે બંને રાષ્ટ્રો સામાન્ય રીતે કોઈપણ મુદ્દા પર સહકાર આપતા નથી, ત્યારે ભારત અને પાકિસ્તાન બંનેના વન્યજીવન વિભાગોએ એક મુંગા જીવને બચાવવા માટે સફળતાપૂર્વક પરસ્પર સંકલન દર્શાવ્યું છે. મધ્યપ્રદેશની રાજધાની ભોપાલથી બે વર્ષની માદા સિનેરિયસ ગીધને ખુલ્લા આકાશમાં છોડી દેવામાં આવી હતી. છ દિવસમાં, તે ભારતીય સરહદ પાર કરીને પાકિસ્તાન પહોંચી ગયું; જોકે, પ્રતિકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓમાં ફસાઈ જવાથી તે ઘાયલ થઈ અને જમીન પર પડી ગયું.

30 માર્ચે ગિદ્ધને હલાલી ડેમમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યું; છ દિવસમાં પાકિસ્તાન પહોંચ્યું

ભોપાલના વન વિહારના મેનેજમેન્ટે માહિતી આપી હતી કે 25 માર્ચે, ગીધ સંરક્ષણ સંવર્ધન કેન્દ્રએ આ સિનેરિયસ ગીધને GPS-GSM ટેલિમેટ્રી ડિવાઇસથી ફીટ કર્યું હતું જેથી તેની ગતિવિધિઓને વાસ્તવિક સમય પર દેખરેખ રાખી શકાય. 30 માર્ચે હલાલી ડેમ વિસ્તારમાંથી ગીધને મુક્ત કરવામાં આવ્યું હતું. WWF ઈન્ડિયા અને બોમ્બે નેચરલ હિસ્ટ્રી સોસાયટી (BNHS) ના સહયોગથી લગાવેલા GPS ડિવાઇસ દ્વારા તેની ગતિવિધિઓનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું હતું.

મોનિટરિંગ ડેટા પરથી જાણવા મળ્યું કે, ગીધ રાજસ્થાનમાંથી પસાર થતા આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પાર કરી ગયું અને 6 એપ્રિલે પાકિસ્તાન પહોંચ્યું. જોકે, 7 એપ્રિલે, તેની હિલચાલ સૂચવતા સંકેતો બંધ થઈ ગયા. ત્યારબાદ, WWF ભારતને પરિસ્થિતિ અંગે ચેતવણી આપવામાં આવી.

બચાવ કામગીરી કેવી રીતે કરાઈ?
આ પછી, WWF ભારતે WWF પાકિસ્તાનનો સંપર્ક કરીને સિનેરિયસ ગીધમાંથી સિગ્નલ ન મળવાની જાણ કરી અને તેના છેલ્લા લોકેશન અંગે વિગતો આપી. આ માહિતીના આધારે, પાકિસ્તાન વન વિભાગે ખાનવાલ જિલ્લાના સ્થાનિક રહેવાસીઓ પાસેથી ગીધને સફળતાપૂર્વક મેળવ્યું.

પાકિસ્તાની તરફથી અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો કે 7 એપ્રિલે ખાનવાલ અને મુલતાન જિલ્લામાં ભારે કરા પડવાથી એક સિનેરિયસ ગીધ અને એક યુરેશિયન ગ્રિફોન ગીધ પરને અસર થઈ હતી, જેના કારણે તેઓ ઉડવા માટે અસમર્થ બન્યા હતા. ત્યારથી બંને ગીધને ચાંગા મંગા ગીધ કેપ્ટિવ બ્રીડિંગ સેન્ટરમાં રાખવામાં આવ્યા છે. જોકે તેમને નાની ઇજાઓ થઈ હતી, પરંતુ હાલમાં બંને પક્ષીઓ સ્વસ્થ છે. જોકે, સિનેરિયસ ગીધ સાથે જોડાયેલ ટ્રેકિંગ ટેગ હજુ સુધી પાછો મેળવાયો નથી. ગીધ સ્વસ્થ થયા પછી તેને છોડી દેવામાં આવશે.

