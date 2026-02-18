ETV Bharat / bharat

ભારત-ફ્રાન્સ વચ્ચે સંરક્ષણ, ટેકનોલોજી સહિતના ક્ષેત્રમાં 21 કરાર થયા

ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે કેટલાક મહત્ત્વના મુદ્દા પર સહમતિ બની. ભારતમાં H125 હેલિકોપ્ટર એસેમ્બલી લાઇનનું ઉદ્દઘાટન કર્યું

ભારત-ફ્રાન્સ વચ્ચે સંરક્ષણ, ટેકનોલોજી સહિતના ક્ષેત્રમાં 21 કરાર થયા
ભારત-ફ્રાન્સ વચ્ચે સંરક્ષણ, ટેકનોલોજી સહિતના ક્ષેત્રમાં 21 કરાર થયા (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 18, 2026 at 8:40 AM IST

મુંબઇ: ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન ભારતના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન મંગળવારે તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મહત્ત્વની બેઠક કરી હતી. આ બેઠક દરમિયાન ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે કેટલાક મહત્ત્વના મુદ્દા પર સહમતિ બની છે.

સાથે જ, ભારત-ફ્રાન્સના સંબંધોને મજબૂત કરવાના પ્રયાસો વચ્ચે કેટલીક જાહેરાત કરવામાં આવી છે. બન્ને દેશોએ મળીને દેશને આગળ લઇ જવાના વિચાર પર ચર્ચા કરી હતી. મેક્રોન આજે AI ઇમ્પેક્ટ સમિટમાં સામેલ થવા માટે નવી દિલ્હી જશે.

ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મંગળવારે ભારતમાં એચ125 હેલિકોપ્ટર એસેમ્બલી લાઇનનું ઉદ્દઘાટન કર્યું હતું.

ભારત-ફ્રાન્સ વચ્ચે 21 ક્ષેત્રમાં કરાર કરવામાં આવ્યા

રાજકીય અને રાજદ્વારી સંબંધો, ટેકનોલોજી અને નવીનતા, સંરક્ષણ અને સુરક્ષા, સંરક્ષણ ક્ષેત્ર સહિત મહત્ત્વપૂર્ણ અને ઉભરતી તકનીકો, અર્થવ્યવસ્થા, સ્ટાર્ટઅપ્સ, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, આરોગ્ય, અક્ષય ઉર્જા અને કૌશલ્ય વિકાસ.

સોમવાર રાત્રે મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને ગવર્નર આચાર્ય દેવવ્રતે મુંબઇના છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર તેમનું અને ફર્સ્ટ લેડી બ્રિગિડ મેક્રોનનું સ્વાગત કર્યું હતું.

ભારતે ગુરૂવારે ફ્રાન્સમાં રાફેલ ફાઇટર જેટ ખરીદવાને મંજૂરી આપી દીધી છે, જે મેક્રોનના દેશના પ્રવાસ પહેલા સૌથી મોટા એરક્રાફ્ટ ઓર્ડરમાંથી એક છે. આ મંજૂરી નવી દિલ્હીના 3.6 ટ્રિલિયન રૂપિયાના ડિફેન્સ ખર્ચ પેકેજનો ભાગ હતી.

ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન અને પીએમ મોદી
ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન અને પીએમ મોદી (ANI)

ભારત-ફ્રાન્સ વચ્ચે મહત્ત્વના કરારોની યાદી

1. ભારત-ફ્રાન્સ સંબંધોને ખાસ વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીના સ્તરે ઉન્નત કરવા

2. ઉન્નત ભાગીદારી અને 'હોરાઇઝન 2047' રોડમેપના અમલીકરણની નિયમિતપણે સમીક્ષા કરવા માટે વાર્ષિક વિદેશ મંત્રી-સ્તરની વાટાઘાટોનું ઉદ્ઘાટન

3. ભારત-ફ્રાન્સ ઇનોવેશન યરનો પ્રારંભ

4.ભારત-ફ્રાન્સ ઇનોવેશન નેટવર્કનો પ્રારંભ

5. કર્ણાટકના વેમગલમાં H125 હેલિકોપ્ટર એસેમ્બલી લાઇનનું ઉદ્ઘાટન

6. ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે જૂના સંરક્ષણ સહયોગ કરારનું નવીનીકરણ

7. ભારતમાં હેમર મિસાઇલનું ઉત્પાદન કરવા માટે BEL અને Safran વચ્ચે સંયુક્ત સાહસ

8. ભારતીય અને ફ્રેન્ચ લશ્કરી અધિકારીઓ અનુભવો શેર કરશે

9. નવી ટેકનોલોજી વિકસાવવા માટે એક સંયુક્ત ગ્રુપ

10. ક્રિટિકલ મિનરલ્સ અને મેટલ્સમાં સહકાર અંગે સંયુક્ત ઘોષણા

11. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગ અને ફ્રાન્સના CNRS એડવાન્સ્ડ મટિરિયલ્સના ક્ષેત્રમાં એક સંશોધન કેન્દ્ર સ્થાપિત કરવા પરસ્પર સંમત થયા

12. ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે ડબલ ટેક્સ ટાળવાના કરાર પરના પ્રોટોકોલમાં સુધારો

13. સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ, નવીનતા અને ટેકનોલોજીમાં વ્યૂહાત્મક સહયોગ માટે T-Hub અને નોર્ડ ફ્રાન્સ વચ્ચે ઇરાદા પત્ર પર હસ્તાક્ષર

14. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગ અને CNRS વચ્ચે વૈજ્ઞાનિક સહયોગ માટે સમજૂતી પત્ર પર હસ્તાક્ષર

15. ડિજિટલ સાયન્સ અને ટેકનોલોજી માટે ઇન્ડો-ફ્રેન્ચ સેન્ટર સ્થાપિત કરવા માટે ઇરાદા પત્ર પર હસ્તાક્ષર

16. નવી દિલ્હી, AIIMS ખાતે ઇન્ડો-ફ્રેન્ચ સેન્ટર ફોર હેલ્થ ઇન AIનો પ્રારંભ

17. ચેપી રોગો અને વૈશ્વિક આરોગ્ય સંશોધનમાં સહયોગ માટે DBT અને ANRS વચ્ચે ઇરાદા પત્ર પર હસ્તાક્ષર

18. મેટાબોલિક હેલ્થ સાયન્સ માટે ઇન્ડો-ફ્રેન્ચ સેન્ટર સ્થાપવા માટે કરાર પર હસ્તાક્ષર

19. એરોનોટિક્સમાં કૌશલ્ય વિકાસ માટે રાષ્ટ્રીય ઉત્કૃષ્ટતા કેન્દ્ર સ્થાપિત કરવા માટે ઇરાદા પત્ર પર હસ્તાક્ષર

20. સ્વચ્છ ઉર્જા તરફ એક મોટી પહેલ, ભારત અને ફ્રાન્સે રિન્યુએબલ એનર્જી સહયોગ સમજૂતિને આગળ વધાવી છે.

21. ટપાલ સેવાઓમાં સહયોગ માટે ભારતના ટપાલ વિભાગ અને ફ્રાન્સના લા પોસ્ટ વચ્ચે ઉદ્દેશ પત્ર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે.

મહત્ત્વપૂર્ણ ખનિજોમાં સહયોગ માટે સંયુક્ત ઘોષણાપત્રની જાહેરાત

ફ્રાન્સમાં ભારતીય રાજદૂત સંજીવ કુમાર સિંગલાએ જણાવ્યું હતું કે ભારત અને ફ્રાન્સે મહત્ત્વપૂર્ણ ખનિજોમાં સહયોગ માટે સંયુક્ત ઉદ્દેશ ઘોષણાપત્રની જાહેરાત કરી છે. મંગળવારે મીડિયા સાથે વાત કરતા, ભારતીય રાજદૂતે ભારતીય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગ અને ફ્રેન્ચ સંસ્થા CNRS વચ્ચે સેન્ટર ફોર એડવાન્સ્ડ મટિરિયલ્સ સ્થાપિત કરવા માટે એક ઉદ્દેશ પત્રની જાહેરાત કરી.

સંજીવ કુમાર સિંગલાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે ક્રિટિકલ અને ન્યૂ ટેક્નોલોજી પર સંયુક્ત એડવાન્સ્ડ ટેકનોલોજી ડેવલપમેન્ટ ગ્રુપ તેમજ ક્રિટિકલ મિનરલ્સમાં સહયોગ માટે સંયુક્ત ઘોષણાપત્રની સ્થાપના કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

અમારા વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગ અને ફ્રેન્ચ સંસ્થા CNRS વચ્ચે, જે વિશ્વની સૌથી મોટી વૈજ્ઞાનિક સંસ્થાઓમાંની એક છે જે ફક્ત મૂળભૂત સંશોધન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, તે વચ્ચે એડવાન્સ્ડ મટિરિયલ્સ માટે સેન્ટર સ્થાપિત કરવા માટે એક લેટર ઓફ ઇન્ટેન્ટ પણ છે. અમે બંને દેશો વચ્ચે ડબલ ટેક્સ ટાળવાના કરારમાં સુધારા પર પણ હસ્તાક્ષર કર્યા છે.

ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે કેટલાક મહત્ત્વના મુદ્દા પર સહમતિ બની
ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે કેટલાક મહત્ત્વના મુદ્દા પર સહમતિ બની (ANI)

ભારત અને ફ્રાન્સના જોઇન્ટ સ્ટેટમેન્ટ અનુસાર, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન મહત્ત્વપૂર્ણ ખનિજ અને રેર અર્થ્સની

ભારત અને ફ્રાન્સના સંયુક્ત નિવેદન અનુસાર, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન મહત્ત્વપૂર્ણ ખનિજ, રેર અર્થ્સની શોધ, નિષ્કર્ષણ, પ્રોસેસિંગ અને રિસાયકલિંગ ટેકનોલોજીમાં સહયોગ વધારવા પર સંમત થયા હતા, જેથી અલગ અલગ રીતે ટકાઉ, જવાબદાર અને મજબૂત સપ્લાય ચેન બનાવી શકાય. નેતાઓએ ગ્રીન અને ડિઝિટલ ઇકોનોમી, નવી ટેકનોલોજી અને એડવાન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગને સપોર્ટ કરવામાં જરૂરી ખનિજની મહત્ત્વની ભૂમિકાને માન્યતા આપી હતી.

વિદેશ મંત્રાલય તરફથી જાહેર સંયુક્ત નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે, બન્ને પક્ષોએ ફ્રાન્સ અને ભારત વચ્ચે મહત્ત્વપૂર્ણ ખનિજના ક્ષેત્રમાં સહયોગ પર જોઇન્ટ ડિકલેરેશન ઓફ ઇન્ટેન્ટનું સ્વાગત કર્યું છે. મંગળવારે પીએમ મોદી અને ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને મુંબઇમાં ઇન્ડસ્ટ્રિયલ, ડિફેન્સ, ક્લીન એનર્જી, સ્પેસ અને ઇમર્જિંગ ટેકનોલોજી સેક્ટરમાં સહયોગ પર વાતચીત કરી હતી.

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, બન્ને દેશો વચ્ચે સંબંધ 'ગ્લોબલ સ્ટેબિલિટી અને પ્રોગ્રેસ' માટે છે. ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ અને પીએમ મોદીએ મળીને મુંબઇના ગેટ વે ઓફ ઇન્ડિયા પર ઇન્ડિયા-ફ્રાન્સ યર ઓફ ઇનોવેશન 2026નું ઉદ્દઘાટન કર્યું હતું. મેક્રોન ભારતના પોતાના ચોથા પ્રવાસ પર છે. મુંબઇમાં બન્ને નેતાઓ વચ્ચે વાતચીત સમાપ્ત થયા બાદ મેક્રોન હવે ભારત મંડપમમાં AI ઇમ્પેક્ટ સમિટમાં સામેલ થવા માટે નવી દિલ્હી જશે.

સંપાદકની પસંદ

