સસ્તી દવાઓથી લઈને AI સુધી: ભારત અને બ્રાઝિલ વચ્ચે થયા આ 10 કરાર બદલી નાખશે ભવિષ્ય, એક ક્લિકમાં જુઓ લિસ્ટ

ભારત અને બ્રાઝિલે 20 અબજ ડોલરનો વેપાર લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો અને ક્રિટિકલ મિનરલ્સ અને ડિજિટલ ક્ષેત્રોમાં વ્યૂહાત્મક સહયોગ માટે 10 કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ લુઇઝ ઇનાસિયો લુલા દા સિલ્વા
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ લુઇઝ ઇનાસિયો લુલા દા સિલ્વા (@NarendraModi/Yt via PTI Photo)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 21, 2026 at 5:28 PM IST

નવી દિલ્હી: શનિવારે નવી દિલ્હીના હૈદરાબાદ હાઉસ ખાતે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ લુઇઝ ઇનાસિયો લુલા દા સિલ્વા વચ્ચે થયેલી ઉચ્ચ સ્તરીય ચર્ચાથી બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં એક નવો અધ્યાય શરૂ થયો. આ બેઠકમાં, બંને નેતાઓએ આગામી પાંચ વર્ષમાં દ્વિપક્ષીય વેપારને $20 બિલિયન (આશરે ₹1.66 લાખ કરોડ) થી વધુ લઈ જવાનો મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો.

ક્રિટિકલ મિનરલ્સ અને રેર અર્થ મિનરલ્સ પર મુખ્ય કરાર
આ મુલાકાતનું સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિણામ ક્રિટિકલ મિનરલ્સ અને રેર અર્થ મિનરલ્સ પર કરાર હતો. બ્રાઝિલ પાસે રેર અર્થ મિનરલ્સનો બીજો સૌથી મોટો ભંડાર છે. વડા પ્રધાન મોદીએ આ કરારને "Win-Win" ભાગીદારી તરીકે બતાવ્યો જે ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EVs), સોલર પેનલ્સ, સ્માર્ટફોન અને સંરક્ષણ સાધનો માટે સ્થિતિસ્થાપક વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇન બનાવવામાં મદદ કરશે. આ પગલાને ખનિજ પુરવઠા માટે ચીન પર ભારતની નિર્ભરતા ઘટાડવામાં એક મોટી વ્યૂહાત્મક જીત માનવામાં આવે છે.

10 મહત્વપૂર્ણ કરારો પર હસ્તાક્ષર થયા
દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો દરમિયાન કુલ 10 કરારો અને સમજૂતી કરારો (MoU) પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. આમાં શામેલ છે:

ડિજિટલ ભાગીદારી: ભવિષ્ય માટે એક વ્યાપક ડિજિટલ પાર્ટનરશીપની જાહેરાત કરવામાં આવી, જેમાં બ્રાઝિલમાં 'ડિજિટલ પબ્લિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર' (DPI) માટે સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સની સ્થાપના કરવાનો સમાવેશ થાય છે.

આરોગ્ય અને ફાર્મા: ભારત બ્રાઝિલને સસ્તી અને ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી દવાઓનો પુરવઠો વધારવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

અન્ય ક્ષેત્રો: ઉર્જા, સંરક્ષણ, કૃષિ સંશોધન, MSME અને અવકાશ જેવા ક્ષેત્રોમાં સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે કરાર થયો હતો.

વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, ભારત અને બ્રાઝિલ વચ્ચેનો વેપાર માત્ર એક આંકડો નથી, પરંતુ "પરસ્પર વિશ્વાસનું પ્રતિબિંબ" છે. તેમણે ભાર મૂક્યો કે, જ્યારે ભારત અને બ્રાઝિલ સાથે મળીને કામ કરે છે, ત્યારે ગ્લોબલ સાઉથ (વિકાસશીલ દેશો) નો અવાજ વૈશ્વિક મંચ પર વધુ પ્રભાવશાળી બને છે. બંને નેતાઓએ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર, ખાસ કરીને સુરક્ષા પરિષદ (UNSC)માં સુધારાની તાત્કાલિક જરૂરિયાતનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.

આતંકવાદ પર સહિયારું વલણ
સુરક્ષા મુદ્દા પર, બંને દેશોએ આતંકવાદ પ્રત્યે "ઝીરો ટોલરન્સ" ની નીતિ અપનાવી છે. પીએમ મોદીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, આતંકવાદ અને તેના સમર્થકો સમગ્ર માનવતાના દુશ્મન છે અને તેની સામે બેવડા ધોરણો માટે કોઈ સ્થાન નથી.

2025માં ભારત અને બ્રાઝિલ વચ્ચેનો વેપાર 15.21 અબજ ડોલર સુધી પહોંચ્યો, જે પાછલા વર્ષ કરતા 25% વધુ છે. ભારત હાલમાં લેટિન અમેરિકામાં બ્રાઝિલનો સૌથી મોટો વેપારી ભાગીદાર છે. ભારત મુખ્યત્વે બ્રાઝિલથી ક્રૂડ તેલ, ખાંડ, વનસ્પતિ તેલ અને લોખંડની આયાત કરે છે, જ્યારે ભારત પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સની નિકાસ કરે છે.

