અજરબૈજાન સાથે ભારતની નવી વ્યૂહાત્મક રણનીતિ; ઓપરેશન સિંદૂરમાં આ મુસ્લિમ દેશ સાથે કેમ બગડ્યા હતા સંબંધ?
અજરબૈજાનના બાકુમાં મળેલી બન્ને દેશના વિદેશ મંત્રાલયની ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકનું મહત્ત્વ, આતંકવાદ વિરૂદ્ધ મળીને લડશે.
Published : April 5, 2026 at 4:28 PM IST
હૈદરાબાદ: વર્ષોની કડવાશ બાદ હવે ભારત અને અજરબૈજાનના સંબંધ પાટા પર પરત ફરતા જોવા મળી રહ્યા છે. ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન પાકિસ્તાનનો સાથ આપનારા આ મુસ્લિમ દેશે ફરી મિત્રતાનો હાથ લંબાવ્યો છે, જેનાથી કડવાશ ખતમ થવાના અણસાર છે. બન્ને દેશો વચ્ચે સંબંધ સારા રહ્યા છે. જોકે, સમય-સમયે કોઇને કોઇ કારણોસર વધેલી નારાજગી બન્નેની મિત્રતામાં દીવાલ બનતી રહી છે.
અજરબૈજાનના પાટનગર બાકુમાં 3 એપ્રિલે બન્ને દેશોના વિદેશ મંત્રાલયની હાઇ લેવલ મીટિંગ મળી હતી. વિદેશ મંત્રાલયની પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર, વેપાર, ઊર્જા સિવાય આતંકવાદ સહિત કેટલાક મુદ્દા પર ચર્ચા થઇ હતી. ભારત-અજરબૈજાનમાં અત્યાર સુધી કેવા સંબંધ રહ્યા છે? બન્ને દેશો વચ્ચે કડવાશનું કારણ શું હતું? બન્ને દેશના વેપારી સંબંધ કેવા છે? ETV ભારતના આ રિપોર્ટમાં આવા જ કેટલાક સવાલોના જવાબ જાણીયે...
સૌથી પહેલા બાકુમાં મળેલી બેઠક વિશે જાણીયે:
વિદેશ મંત્રાલય અનુસાર વિદેશ મંત્રાલયના સચિવ (પશ્ચિમ) સિબી જોર્જે બાકુમાં અજરબૈજાનના વિદેશ મંત્રી જેહુન બાયરામોવ સાથે મુલાકાત કરી હતી. બન્ને દેશોની આ છઠ્ઠી ફોરેન ઓફિસ કંસલ્ટેશન બેઠકમાં સંબંધને મજબૂત બનાવવા પર વાતચીત થઇ હતી. વેપાર, ટેકનોલોજી, પ્રવાસન અને એનર્જી જેવા મહત્ત્વના ક્ષેત્રમાં સહયોગ વધારવાની રણનીતિ પણ બની. આ સિવાય સરહદ પર આતંકવાદ વિરૂદ્ધ મળીને લડવા પર પણ ચર્ચા થઇ.
સચિવ (પશ્ચિમ)એ અજરબૈજાનના રાષ્ટ્રપતિના ફોરેન પોલિસી એડવાઇઝર હિકમત હાજીયેવ સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી. newsonair.gov.in અનુસાર ભારત અને અજરબૈજાને બેઠકમાં દ્વિપક્ષીય સંબંધોની વર્તમાન સ્થિતિ પર સમીક્ષા કરી હતી. મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર બન્ને પક્ષોએ આ વાત પર પણ ચર્ચા કરી કે બન્ને દેશના સંબંધમાં કોઇ ત્રીજા દેશનો પ્રભાવ નહીં હોય, એટલે કે બન્ને દેશો વચ્ચે હવે કોઇ ત્રીજો દેશ ટકરાવનું કારણ નહીં બને. આગામી બેઠક દિલ્હીમાં મળવા પર સહમતિ બની હતી.
ભારત-અજરબૈજાનના સંબંધમાં કેમ કડવાશ આવી હતી?: મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર અજરબૈજાનને પાકિસ્તાનનો નજીકનો મિત્ર માનવામાં આવે છે. તુર્કીના પ્રભાવમાં આવીને તે કાશ્મીરના મુદ્દા પર ભારત વિરૂદ્ધ નિવેદન આપતું રહે છે. એપ્રિલ 2025માં જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકી હુમલા બાદ ભારતે પાકિસ્તાનને ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા જડબાતોડ જવાબ આપ્યો હતો. આ દરમિયાન અજરબૈજાને પાકિસ્તાનનું સમર્થન જ નહતું કર્યું પણ નિવેદન પણ આપ્યા હતા જેને કારણે કડવાશ વધી હતી.
આર્મેનિયાને હથિયાર વેચવા વિરૂદ્ધ હતું અજરબૈજાન: ડીડી ન્યૂઝ અનુસાર આર્મેનિયા અને અજરબૈજાનમાં ટકરાવ જોવા મળે છે. રશિયા પર પોતાની નિર્ભરતાને ઓછી કરવા આર્મેનિયાએ ભારત પાસેથી વર્ષ 2024માં કેટલાક હથિયાર ખરીદ્યા હતા. ભારતે આકાશ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ, પિનાકા રોકેટ લોન્ચર, 155mm હોવિત્ઝર/ATAGS સહિત કેટલાક સ્વદેશી હથિયાર આર્મેનિયા મોકલ્યા હતા. અજરબૈજાનને ભારત અને આર્મેનિયાની સંરક્ષણ ડિલ પસંદ પડી નહતી. તે ભારતથી નારાજ થઇ ગયું હતું.
કાશ્મીર મુદ્દા પર નિવેદનથી પણ નારાજગી: મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, અજરબૈજાને કેટલીક વખત આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કાશ્મીર મુદ્દા પર પાકિસ્તાનના પક્ષમાં નિવેદન આપ્યું છે, જેનાથી ભારતમાં નારાજગી જોવા મળી હતી. અજરબૈજાને આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભારતે શાંઘાઇ સહયોગ સંગઠન (SCO)માં તેની પૂર્ણ સભ્યતાનો વિરોધ કર્યો હતો. જોકે, ભારતે તેનું ખંડન કર્યું હતું અને આ કારણે પણ બન્ને દેશો વચ્ચે ટકરાવ વધ્યો હતો.
ભારત-અજરબૈજાન વચ્ચે કેવા છે વેપારી સંબંધ?: મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર ભારત તમાકુ, ચા, કોફી, અનાજ, રસાયણ, પ્લાસ્ટિક, રબ્બર, કાગળ, પેપર બોર્ડ સિવાય અન્ય કેટલોક સામાન અજરબૈજાન મોકલે છે. બીજી તરફ ભારત અજરબૈજાનમાંથી મુખ્ય રીતે ક્રૂડ ઓઇલ આયાત કરતું રહ્યું છે. આ સિવાય ત્યાથી પશુ ચારો, જૈવિક રસાયણ, ચામડાની વસ્તુઓ વગેરે પણ પોતાના દેશમાં આવતી રહી છે. તેલ અને ગેસ બન્ને દેશો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપારનો મહત્ત્વનો ભાગ છે.
અજરબૈજાનની શું છે ખાસિયત?: trade.gov ડેટા અનુસાર અજરબૈજાન 80 કરતા વધુ દેશોના નાગરિકોને વીઝા-ફ્રી એન્ટ્રી આપે છે જેમાં દક્ષિણ કોરિયા અને સિંગાપુર જેવા દેશ પણ સામેલ છે. આ દેશના લોકો 30 દિવસ સુધી ત્યા રોકાઇ શકે છે. વર્ષ 2024માં અજરબૈજાનની GDP 7460 કરોડ રહી હતી. આ વર્ષ 2023થી 4.1% વધારે હતી. અજરબૈજાનમાં એક કરોડ કરતા વધુ લોકો રહે છે. આ કેસ્પિયન સાગરના કિનારે સ્થિત છે. આ કેટલાક દેશ માટે મહત્ત્વપૂર્ણ ઊર્જા પુરી પાડે છે.
આ દેશમાં તેલ અને ગેસનો વિશાળ ભંડાર છે. અજરબૈજાનના પ્રવાસન બોર્ડ અનુસાર, વર્ષ 2024માં 2 લાખ કરતા વધુ ભારતીયોએ અજરબૈજાનનો પ્રવાસ કર્યો હતો. આ દેશમાં કેટલાક ઐતિહાસિક અને ફરવા લાયક સ્થળ છે જેમાં બાકુનું જૂનું શહેર (ઇચેરી), 12મી સદીનો મેડન ટાવર, 15મી સદીનો શિરવંશાહ મહેલ, પારસી અગ્નિ મંદિર વગેરે સામેલ છે.
મિડલ ઇસ્ટમાં યુદ્ધ વચ્ચે ભારત પોતાનો વ્યાપ વધારી રહ્યું છે?: આ સમયે મિડલ ઇસ્ટના કેટલાક દેશ વચ્ચે યુદ્ધ છેડાયેલું છે. આ વચ્ચે ભારત બીજા દેશો સાથે પોતાના સંબંધનો વ્યાપ વધારી રહ્યું છે. યુદ્ધ દરમિયાન ઘણા ભારતીય ઇરાનમાં ફસાયેલા છે. આવી સ્થિતિમાં એક બીજાના કટ્ટર વિરોધી અજરબૈજાન અને આર્મેનિયાએ ભારતીયોને ત્યાથી બહાર નીકળવામાં મદદ કરી હતી. નવી દિલ્હીમાં એક મીડિયા બ્રીફિંગ દરમિયાન વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે 204 ભારતીય ઇરાનમાંથી અજરબૈજાન સુરક્ષિત પહોંચી ગયા છે.
આ પણ વાંચો: