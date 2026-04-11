I.N.D.I.A. એલાયન્સ 15 એપ્રિલે વ્યૂહાત્મક બેઠક યોજશે; મહિલા અનામત બિલ પર ચર્ચા થશે
મહિલા અનામત બિલમાં સુધારા પસાર કરવા માટે 16 થી 18 એપ્રિલ દરમિયાન યોજાનાર સંસદના ખાસ સત્રના એક દિવસ પહેલા આ બેઠક યોજાઈ રહી છે.
Published : April 11, 2026 at 11:34 AM IST
નવી દિલ્હી: 16 એપ્રિલથી શરૂ થનારા સંસદના વિશેષ સત્રથી એક દિવસ પહેલા, 15 એપ્રિલે I.N.D.I.A. ગઠબંધનની વ્યૂહાત્મક બેઠક યોજાશે. આ બેઠકમાં મહિલા આરક્ષણ બિલમાં કેન્દ્ર સરકારના પ્રસ્તાવિત ફેરફારો પર વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવશે અને એક સામાન્ય અભિપ્રાય બનાવવામાં આવશે.
કેન્દ્ર સરકારે 16, 17 અને 18 એપ્રિલના રોજ સંસદનું વિશેષ સત્ર બોલાવ્યું છે, જેમાં મહિલા આરક્ષણ બિલમાં કેટલાક ફેરફારો પસાર કરવાના છે. આ બિલ નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ તરીકે ઓળખાય છે. વર્ષ 2023માં સંસદના બંને ગૃહોએ આને પસાર કર્યો હતો અને રાષ્ટ્રપતિની સહી પછી તે કાયદો બની ગયો હતો.
આ કાયદો લોકસભા અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓને 33 ટકા આરક્ષણ આપે છે, જે 2029થી અમલમાં આવવાનો છે ત્યારે દેશભરમાં વસ્તી ગણતરી અને લોકસભા તેમજ વિધાનસભા બેઠકોના ડિલિમિટેશન પછી. જોકે, અસમ, કેરળ, પુડુચેરી, તમિલનાડુ અને પશ્ચિમ બંગાળ જેવા ચાર રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ વચ્ચે કેન્દ્રના આ અચાનક પગલાથી વિપક્ષને શંકા થઈ છે.
વિપક્ષને આશંકા છે કે કેન્દ્ર મહિલા બિલમાં કેટલાક ફેરફાર કરીને તમિલનાડુ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં રાજકીય લાભ લેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. ત્યાં 23 અને 29 એપ્રિલે વિધાનસભા ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. અસમ, કેરળ અને પુડુચેરીમાં 9 એપ્રિલે ચૂંટણીઓ થઈ ચૂકી છે અને તમામ પરિણામો 4 મેના રોજ આવશે.
વિપક્ષને કેન્દ્રના આ પગલા પર શંકા છે કારણ કે સરકારે મહિલા બિલ અને ડિલિમિટેશનના મુદ્દે ચર્ચા માટે 29 એપ્રિલ પછી ઓલ-પાર્ટી મીટિંગની વિનંતીને અવગણી દીધી છે. વિપક્ષી પાર્ટીઓનું કહેવું છે કે રાજ્ય ચૂંટણીઓ વચ્ચે મહિલા બિલને જલદીથી લાવવું 29 એપ્રિલ સુધી અમલમાં રહેતા મોડલ કોડ ઓફ કંડક્ટનું ઉલ્લંઘન છે. તેમ છતાં, સરકારે ૨ એપ્રિલે જાહેર કરેલા વિશેષ સત્ર સાથે આગળ વધવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
કોંગ્રેસે, જે I.N.D.I.A. બ્લોકનું નેતૃત્વ કરે છે, તેણે મહિલા બિલ અને લોકસભા તેમજ વિધાનસભા બેઠકોના ડિલિમિટેશન સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે 10 એપ્રિલે પોતાની વર્કિંગ કમિટી (CWC)ની બેઠક યોજી હતી. CWCએ કેન્દ્રની આ જલદી પાછળના સંભવિત કારણો પર ચર્ચા કરી હતી.
CWC બેઠકમાં આવેલા વિચારોમાં એક એવો પણ હતો કે કેન્દ્ર મહિલા બિલને આગળ વધારીને દેશની અર્થવ્યવસ્થા પર પશ્ચિમ એશિયાના સંકટના અસર અને ઈરાન યુદ્ધ સમાપ્ત કરવામાં પાકિસ્તાનની મધ્યસ્થીની ભૂમિકાથી લોકોનું ધ્યાન હટાવવા માંગે છે. CWC સભ્યોને લાગ્યું કે પાકિસ્તાનની આવી ભૂમિકા કેન્દ્રની વિદેશ નીતિની નિષ્ફળતા દર્શાવે છે.
CWCએ એમ પણ કહ્યું કે જો કે કોંગ્રેસે કેન્દ્રને 2024ના લોકસભા ચૂંટણી પહેલા જ મહિલા આરક્ષણ બિલ લાવવાની અપીલ કરી હતી, તેમ છતાં સરકારે પહેલા વસ્તી ગણતરી અને લોકસભા-વિધાનસભા બેઠકોના ડિલિમિટેશન પૂર્ણ કરવાની જરૂરિયાત જણાવી હતી. આ તમામ મુદ્દાઓ પર હવે 15 એપ્રિલે I.N.D.I.A. બ્લોકના નેતાઓની બેઠકમાં ચર્ચા થશે, જેથી વિપક્ષ એકજુટ થઈને વિશેષ સત્રમાં જઈ શકે.
કોંગ્રેસના લોકસભા સાંસદ મોહમ્મદ જાવેદે ETV ભારતને જણાવ્યું, "એ સાચું છે કે I.N.D.I.A. બ્લોક વિશેષ સત્ર પહેલા રાષ્ટ્રીય મહત્વના મુદ્દા પર ચર્ચા કરે. કોંગ્રેસ એ પહેલી પાર્ટી હતી જેણે સ્થાનિક સંસ્થાઓમાં મહિલાઓને આરક્ષણ આપ્યું અને 2023 પહેલા મહિલા આરક્ષણ બિલ પસાર કરાવવા માટે સતત દબાણ લાવી રહી હતી."
સમાજવાદી પાર્ટીના રાજ્યસભા સાંસદ જાવેદ અલી ખાને કહ્યું કે ભાજપ મહિલા બિલમાં ફેરફાર લાવીને પશ્ચિમ બંગાળમાં રાજકીય લાભ લેવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે અને તેનો ઉદ્દેશ વસ્તી ગણતરીને મહિલાઓ માટે 33 ટકા આરક્ષણ અમલમાં મૂકવાથી અલગ કરવાનો છે. તેમણે પૂછ્યું કે જો કેન્દ્ર સરકાર 2029 થી કાયદો અમલમાં મૂકવા માંગે છે, તો 2023થી આ મુદ્દે શું કરી રહી છે.
ખાને ETV ભારતને કહ્યું, "વિપક્ષી પાર્ટીઓએ કેન્દ્રને કહ્યું હતું કે મહિલા બિલ પર ચર્ચા માટે ઓલ-પાર્ટી મીટિંગ બોલાવે અને પછી પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણી પૂરી થયા પછી સૂચિત ફેરફારો પસાર કરવા માટે વિશેષ સત્ર બોલાવે. જો આ 15 દિવસના અંતર પછી કરવામાં આવ્યું હોત તો કોઈ વાંધો ન હોત, પરંતુ સરકારે જીદ કરી અને 16-18 એપ્રિલે વિશેષ સત્ર બોલાવી લીધું."
તેમણે કહ્યું, "કારણ એ છે કે તેમને લાગે છે કે ભાજપને પશ્ચિમ બંગાળમાં કેટલોક લાભ થઈ શકે, પરંતુ એવું થઈ પણ શકે અને ન પણ થાય. ભાજપની તમિલનાડુમાં કોઈ હાજરી નથી. તેથી, તેઓ વિશેષ સત્ર બોલાવવામાં આટલી જલદી કેમ કરી રહ્યા છે એ સમજની બહાર છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "જ્યારે વિપક્ષી પાર્ટીઓ મળશે ત્યારે તેઓ આ મુદ્દાને નિપટાવવાના રસ્તા પર એક સામાન્ય અભિપ્રાય પર પહોંચશે. I.N.D.I.A. બ્લોક આ મુદ્દે એકસાથે છે અને તેને લાગે છે કે ભાજપ રાજકીય લાભ લેવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. સરકારે જવાબ આપવો જોઈએ કે તેણે વસ્તી ગણતરી પર કંઈ શા માટે ન કર્યું, જે ૨૦૨૧માં થવાની હતી અને તેમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે."
"જો તેઓ ચાર વર્ષ સુધી રાહ જોઈ શકે છે, તો મહિલા આરક્ષણ અને ડિલિમિટેશનના મુદ્દે વિપક્ષી પાર્ટીઓ સાથે પૂર્ણ ચર્ચા કરતા પહેલા ૧૫ દિવસ વધુ રાહ કેમ ન જોઈ શકે? આવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચાની જરૂર છે અને એ સાચું છે કે આખા વિપક્ષે 2023માં મહિલાઓ માટે 33 ટકા આરક્ષણને સમર્થન આપ્યું હતું."
તૃણમૂલ કોંગ્રેસના લોકસભા સાંસદ કીર્તિ આઝાદે કહ્યું કે સરકારે વિપક્ષની ઓલ-પાર્ટી મીટિંગની માંગને અવગણી અને વિશેષ સત્રને જબરદસ્તી પસાર કરાવી રહી છે. આઝાદે ETV ભારતને કહ્યું, "તેમને સંસદમાં વસ્તુઓને જબરદસ્તી પસાર કરાવવાની આદત છે. તેઓ વિપક્ષને ક્યારેય બોલવા દેતા નથી. તેઓ હજુ પણ એ જ કરી રહ્યા છે."
સાંસદે આગળ કહ્યું કે જો ભાજપ મહિલા બિલ પસાર કરાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, તો તે પશ્ચિમ બંગાળમાં સફળ નહીં થાય, જ્યાં સત્તાધારી પાર્ટીએ વિવિધ લોકતાંત્રિક સંસ્થાઓમાં મહિલાઓને લગભગ ૩૭ ટકા પ્રતિનિધિત્વ આપ્યું છે.
આઝાદે કહ્યું, "અમારી પાર્ટીએ વિવિધ પ્લેટફોર્મ પર મહિલાઓને લગભગ 37 ટકા રિપ્રેઝેન્ટેશન આપ્યું છે. ભાજપને પશ્ચિમ બંગાળમાં કોઈ સફળતા મળવાની નથી." કેન્દ્રે કહ્યું છે કે વિશેષ સત્રમાં મહિલા આરક્ષણ બિલ પર ચર્ચા થશે, પરંતુ ડિલિમિટેશનના મુદ્દે કોઈ વાત થઈ નથી, જેનાથી લોકસભાની બેઠકો 543થી 816 થઈ જશે.
ખાને કહ્યું, "પહેલા ડિલિમિટેશન વસ્તીના આધારે થતું હતું. હવે અનકન્ફર્મ્ડ અહેવાલો છે કે સરકાર તમામ બેઠકોમાં 50 ટકાનો વધારો કરી શકે છે. આ એક ગંભીર મામલો છે અને તેને અમલમાં મૂકતા પહેલા આ પર ચર્ચા થવી જોઈએ."
આ બેઠકમાં વિપક્ષ એકજુટ થઈને સરકારના પગલાંનો સામનો કરવાની વ્યૂહરચના ઘડશે.