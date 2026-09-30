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ઇન્ડિયા ગંઠબંધન: પાંચ મોટી રેલીઓની જાહેરાત, રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું- લોકશાહીને બરબાદ કરનારાએને સજા અપાવીને રહીશું

સહિયારા એક્સન પ્લાન પર ફોકસ. ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં ઘણી રેલીઓ આયોજીત કરવામાં આવશે. બેલેટ પેપરથી ચૂંટણી પર સહમતિ.

ઇન્ડિયા ગઠબંધનની બેઠક
ઇન્ડિયા ગઠબંધનની બેઠક (PTI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2026 at 7:07 PM IST

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નવી દિલ્હી: ઇન્ડિયા ગઠબંધનની બુધવારે નવી દિલ્હીમાં બેઠક યોજાઇ. જેમાં સામેલ બધા પક્ષોએ સાથે મળીને કામ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. બેઠકમાં નેતાઓએ એક્ટોબર-નવેમ્બરમાં પાંચ મોટી રેલીઓની માહિતી આપી. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું કે રેલીઓ માટે જગ્યા અને તારીખ ટૂંક સમયમાં નક્કી કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે 1 નવેમ્બરે દિલ્હીમાં એક મોટી રેલી આયોજીત કરવામાં આવશે કારણ કે હવે દરેક માને છે કે રાહુલુ અને દીદી 'વોટ ચોરી' વિેસે જે કહે છે, તે સાચુ કહે છે.

ઇન્ડિયા ગઠબંધનની બેઠક બાદ કોંગ્રેસ સાંસદ અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, ઇન્ડિયા ગઠબંધનના બધા નેતાઓએ વાયદો કર્યો છે કે હમે એ સુનિશ્ચિત કરીશું કે જે લોકોએ ભારતીય લોકશાહીને બરબાદ કરી છે તેમને સજા મળે. એનાથી કોઇ ફરક નથી પડતો કે તેઓ કેટલા સિનિયર છે કે કોણ છે. ભારતીય લોકશાહી આ દેશના દરેક વ્યક્તિથી મોટી છું. બેઠકમાં વિશે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી કે વિરોધ પક્ષ ભારતના લોકો સુધી એ વાત પહોંચાડવામાં સફળ રહ્યો છે કે ચૂંટણીમાં ગડબડ થઇ છે, નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહે લોકશાહીને બરબાદ કરી છે અને લોકોમાં ખાસ કરીને યુવાનોમાં વિરોધની નવી ભાવના પેદા થઇ છે કે ભારતમાં જે થઇ રહ્યું છે તે ખોટું થઇ રહ્યું છે અને તેને અટકાવવું જોઇએ.

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે હું વિરોધ પક્ષના નેતાઓને કહેવા માંગું છું કે તેઓ ભારતના બંધારણના સામૂહિક રક્ષક છે અને આપણા માટે સાથે મળીને કામ કરવું સન્માનની વાત છે. અમને વિશ્વાસ છે કે આગામી કેટલાક મહિનાઓમાં અમે દેશમાં મોટું પરિવર્તન લાવીશું.

કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું કે હકીકતમાં ચૂંટણી પંચની અંદરના બે-ત્રણ લોકો માત્ર મહોરા છે, જ્યારે અમિત શાહ અને મોદી તેમને કઠપૂતળીની જેમ નચાવી રહ્યા છે. બધા પક્ષોએ મળીને આ લડાઇ લડવાની છે. તેમણે એ મુદ્દાઓ વિશે જાણકારી આપી જેના પર સહમતિ બની છે.

  • 2થી 8 ઓક્ટોબર સુધી લોકશાહી બચાવો કૂચ- જેમાં દેશભરમાં સેવ ડેમોક્રસી માર્ચ યોજવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.
  • જિલ્લા સ્તર પર પ્રદર્શન, ચૂંટણી પ્રક્રિયા, મતદાન યાદી અને લોકશાહી અધિકારો સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓને જનતા વચ્ચે લઇ જવા.
  • 6 ઓક્ટબરે ચૂંટણી પંચ સુધી રેલી- વિરોધ પક્ષના સાંસદ ચૂંટણી પંચના કાર્યાલય સુધી રેલી યોજાશે.
  • રાષ્ટ્રપતિને મળવા માટે સમય માંગવામાં આવશે.

ઇન્ડિયા ગઠબંધનની બેઠક બાદ પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધિત કરતા પશ્ચિમ બંગાળના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે, સીઇસી જ્ઞાનેશ કુમારે તાત્કાલીક રાજીનામુ આપી દેવુ જોઇએ. આવો લોકશાહી બચાવીએ અને લોકોને સુરક્ષા તેમજ વોટિંગના અધિકારોને સુરક્ષિત કરીએ, આ આપણા સંવિધાનિક અધિકાર છે. લોકો પ્રત્યે આ આપણી જવાબદારી છે. જો લોકો વોટ નથી આપી રહ્યા, જો તેમના વોટ લૂંટવામાં આવી રહ્યા છે અને તેમની સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી રહી છે, જો દેશ કઇ દિશામાં જશે? તેથી અમારી ભલામણ છે... આ અમારી માંગણી છે. અમારી જોરદાર માંગણી છે.

કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જૂન ખડગેએ બુધવારે ભવિષ્યની ચૂંટણીઓ માટે SIRની પહેલા બનેલી મતદાતા યાદીનો ઉપયોગ કરવા ઇવીએમની જગ્યાએ બેલેટ પેપરથી વોટિંગ કરવાની ભલામણ કરી. સાથે જ તેમણે વિરોધ પક્ષ ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં એકતા અને એક સહિયારા એક્સન પ્લાન પર ભાર મુક્યો. ગઠબંધનની બેઠકમાં પોતાની શરુઆતની વાત રજૂ કરતા ખડગેએ કહ્યું કે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશ્નર જ્ઞાનેન્દ્ર કુમારે રાજીનામુ આપવું જોઇએ અને મતદાતા યાદીમાં 'દખલ' કરનારી તાકાતો વિરદ્ઘ સાક્ષી (અપ્રુવર) બની જવું જોઇએ.

કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે દાવો કર્યો છે કે સીઇસીની પોલ સંપૂર્ણ રીતે ખુલી ગઇ છે. ખડગેએ કહ્યું કે તેમના બે સાથી સભ્યોએ 10 મહિનામાં 14 વાર પત્ર લખ્યો છે, જેથી તેમની ઇમાનદારી અને ઇરાદા પર સવાલ ઉભા થયા છે. તેથી જ્ઞાનેન્દ્ર કુમારને પદ પરથી હટાવી દેવા જોઇએ. જો તેમનામાં જરા પણ કાયદાકીય કે નૈતિક શરમ બચી છે તો તેમણે પોતે જ રાજીનામું આપી દેવું જોઇએ અને જે તાકાતો વિરુદ્ઘ સાક્ષી બનીને આપણી મતદાર યાદીમાં દખલ કરી રહી છે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે વિરોક્ષ પક્ષ સામૂહિક પારદર્શકતાની જગ્યાએ ગુપ્તતાને હાવી નહીં થવા દે. જો આપણે આપણી લોકશાહીના મૂળભૂત સિદ્ઘાંત એક વ્યક્તિ, એક વોટ, એક મૂલ્ય ને નબળો નથી થવા દઇએ.

બેઠકમાં સામેલ થનાર પક્ષોમાં કોંગ્રેસ, સમાજવાદી પાર્ટી, ઓલ ઇન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ, એનસીપી (શરદ પવાર જૂથ), શિવસેના (ઉદ્ઘવ જૂથ), રાષ્ટ્રીય જનતા દળ, સીપીએમ (એમ), સીપીઆઇ, જમ્મુ-કાશ્મીર નેશનલ કોંન્ફ્રેન્સ, જમ્મુ-કાશ્મીર પીપલ્સ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી, ઝારખંડ મુક્તિ મોર્ચો, સીપીઆઇ એમએલ, આઇયુએમએલ, કેરલ કોંગ્રેસ (એમ), મારુલમાર્ચી દ્રવિડ મુનેત્ર કશગમ, વિદુથલાઇ ચિરુથિગલ કાચી, રિવોલ્યુશનરી સોશિલિસ્ટ પાર્ટી, કેરલ કોંગ્રેસ (જેકોબ) અને ઓલ ઇન્ડિયા ફોરવર્ડ બ્લોક સામેલ થયા હતા. રાજ્યસભાના અપક્ષ સાંસદ કપિલ સિબ્બલ પણ બેઠકમાં સામેલ થયા હતા. બેઠકમાં કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી, કોંગ્રેસ મહાસચિવ જયરામ રમેશ અને કે.સી.વેણુગોપાલ, ટીએમસી પ્રમુખ મમતા બેનર્જી હાજર હતા.

બેઠકની જરુર કેમ પડી

આ બેઠક એક અખબારના એ રિપોર્ટના કેટલાક દિવસ બાદ યોજાઇ જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ચૂંટણી કમિશ્નર સુખબીર સિંહ સંધૂ અને વિવેક જોશીએ છેલ્લા 10 મહિનામાં SIR (સ્પેશ્યલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન) સાથે જોડાયેલા નિર્ણયો અને આદેશ પર ઓછામાં ઓછા 14 વખત સત્તાવાર રીતે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમનું કહેવું હતું કે આ નિર્ણય અને આદેશ તેમની જાણકારી કે ભલામણ વિના જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. SIR પ્રક્રિયાને લઇને પોતાના બે કમિશ્નરના વિરોધના કારણે ટીકાકારોનો સામનો કરી રહેલા ચૂંટણી પંચે કહ્યું કે કોઇપણ સંસ્થામાં ચર્ચા-વિચારણા દરમિયાન અલગ-અલગ મંતવ્ય હોવા સામાન્ય બાબત છે. સાથે જ પંચે એમ પણ કહ્યું કે તેમના બધા આદેસોને સંપૂર્ણ કાયદાકીય માન્યતા પ્રાપ્ત છે અને તેઓ નક્કી કાયદાકીય પ્રક્રિયાઓ અનુસાર જ જારી કરવામાં આવે છે.

કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ ખડગેએ ભારપૂર્વક કહ્યું કે વોટ અને જનાદેશ બંને જ જનતાના છે. તેમણે કહ્યું કે તેથી સરકારની અસલી તાકાત જનતાના હાથમાં જ હોય છે. આજે અમારુ કામ એ નક્કી કરવાનું છે કે આપણા લોકતંત્રમાં ભારતની જનતા જ સૌથી મોટી અને નિર્વાવાદ તાકાત બની રહે.

તેમણે ભલામણ કરી કે ઇન્ડિયા ગઠબંધને એ માંગણી કરવી જોઇએ કે ભવિષ્યની ચૂંટણીમાં પ્રિ-એસઆઇઆર મતદાતા યાદીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. તેમણે કહ્યું કે ગઠબંધનની પાર્ટીઓએ મતદાતા યાદીમાં દરેક ફેરફારના સમયે સંપૂર્ણ પારદર્શકતાની માગણીએ કરવી જોઇએ, જેમાં ચૂંટણી વિસ્તાર અને બૂથ પ્રમાણે નામ સામેલ કરવા, હટાવવા અને સુધારવાની જાણકારી સામેલ હોય. ખડગેએ કહ્યું કે કોઇપણ મતદાતાનું નામ હટાવ્યા પહેલા તેમને યોગ્ય માહિતી અને કારણ જણાવવું જોઇએ અને અપીલ કરનો અસરદાર અવસર પણ હોવો જોઇએ.

તેમણે કહ્યું કે પક્ષોએ માંગણી કરવી જોઇએ કે યોગ્ય મતદારોને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ખામીઓ, અધૂરા દસ્તાવેજીકરણ કે માહિતીની ઉણપને કારણે યાદીમાંથી બહાર ન કરવામાં આવે. ઇવીએમની જગ્યાએ બેલેટથી વોટિંગની ભલામણ કરતા તેમણે કહ્યું કે યુવા નાગરિકો, ખાસકરીને પહેલી વખત વોટ આપવા જતા મતદાતા માટે મતદાતા રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા સરળ અને સુલભ થવી જોઇએ. ખડગેએ સંસ્થાગત જવાબદારી અને એવા ચૂંટણી પંચ પર ભાર મુક્યો જેના પર બધા રાજકીય પક્ષોનો ભરોસો હોય. જ્યારે નાગરિકોના પાયાના લોકશાહી અધિકાર દાવ પર હોય, તો ઇન્ડિયા ગઠબંધનના પક્ષોએ એકજૂથ થવો જોઇએ. તેથી આપણે આ બેઠક પરથી એક સ્પષ્ટ કાર્યયોજનાને લઇને આગળ વધવું જોઇએ.

કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે કહ્યું કે ભારત દુનિયાનો સૌથી મોટો લોકશાહી દેશ છે અને એવો પણ દેશ છે જેની લોકશાહીની પરંપરાઓ એક સરળ પરંતુ મજૂબત સિદ્ઘાંત પર બન્યું છે. દેશની સરકાર ચૂંટવામાં દરેક નાગરિકનો અવાજ બારબર હોવો જોઇએ.

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