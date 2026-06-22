ઝારખંડ રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં INDIA ગઠબંધનની હાર, કોંગ્રેસે CM હેમંત સોરેનને કાર્યવાહીની કરી અપીલ
ઝારખંડમાં રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે INDIA ગઠબંધને બે ઉમેદવાર ઉભા કર્યા હતા પરંતુ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પ્રણવ ઝા ચૂંટણી હારી ગયા હતા.
Published : June 22, 2026 at 7:11 AM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસે ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનને તાજેતરમાં રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં ઇન્ડિયા બ્લોકના બીજા ઉમેદવાર પ્રણવ ઝાની હાર પાછળના કારણોની તપાસ કરવા વિનંતી કરી છે. કોંગ્રેસ CM હેમંત સોરેનની ગઠબંધન સરકારમાં સામેલ છે.
ઝારખંડના કોંગ્રેસના પ્રભારી કે.રાજુએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "મુખ્યમંત્રી ઝારખંડમાં ઇન્ડિયા બ્લોકનું નેતૃત્ત્વ કરે છે. ઇન્ડિયા બ્લોકે બે ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા હતા અને તેમની જીત સુનિશ્ચિત કરવા માટે જરૂરી સંખ્યાબળ હતું. માટે, અમે મુખ્યમંત્રીને બ્લોકના બીજા ઉમેદવારની હારના કારણોની તપાસ કરવા અને આ મુદ્દા પર પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવા અપીલ કરી છે."
ઝારખંડમાં INDIA બ્લોકનો ભાગ કોંગ્રેસ અને JMMએ 18 જૂને યોજાયેલી રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં બે ઉમેદવાર ઉભા રાખ્યા હતા-JMMના વૈધનાથ રામ અને કોંગ્રેસના પ્રણવ ઝા. RJD અને CPI (ML) ઇન્ડિયા બ્લોકના અન્ય બે સહયોગી છે. વૈધનાથ રામે 30 મત સાથે આરામથી પોતાની બેઠક જીતી લીધી હતી જેમણે 20 મત મળ્યા તે ચૂંટણી હારી ગયા હતા.
ત્યારબાદ કોંગ્રેસના ઝારખંડના પ્રભારી કે.રાજુએ આરોપ લગાવ્યો કે RJDના ચાર ધારાસભ્ય અને CPI (ML)ના 2 ધારાસભ્યોએ ક્રોસ-વોટિંગ કર્યું હતું જેને કારણે ઝા હારી ગયા અને ભાજપ સમર્થિત અપક્ષ ઉમેદવાર પરિમલ નથવાણી જીતી ગયા હતા જેમણે 28 મત મળ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે કોંગ્રેસના ઉમેદવારને તેમના જ પક્ષના ધારાસભ્યો તરફથી 16 મત અને JMM ધારાસભ્યો તરફથી 4 મત મળ્યા હતા.
RJD અને CPI-ML બન્નેએ કોંગ્રેસ પર પલટવાર કરતા જણાવ્યું કે કોંગ્રેસ તેમના પર ખોટા આરોપ લગાવી રહી છે અને કોઇ પણ સમસ્યા માટે તેમણે પોતાની અંદર જોવું જોઇએ. આ મુદ્દાએ સત્તાધારી ગઠબંધનમાં ટકરાવ ઉભો કર્યો છે જેને કારણે કોંગ્રેસ હાઇકમાન્ડે સહયોગી દળોનો સંપર્ક કરવો પડ્યો જ્યારે ભાજપે ગઠબંધનની મજાક ઉડાવી હતી.
રાજુએ કહ્યું, "અમારા ધારાસભ્યો પર લગાવવામાં આવેલા આરોપો પાયાવિહોણા અને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. કોંગ્રેસના તમામ 16 ધારાસભ્યોએ ઝાને મત આપ્યો હતો. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય પક્ષ એક છે. INDIA બ્લોક પાસે 56 મત હતા અને તેમણે બે બેઠક જીતવી જોઇતી હતી પરંતુ તેમણે 6 મત ઓછા મળ્યા હતા. આ નંબરે અપક્ષ ઉમેદવાર પરિમલ નથવાણીની જીતમાં મદદ કરી હતી." તેમણે કહ્યું, "મેં માકરા ધારાસભ્યોના બેલેટ પેપર તપાસ્યા હતા કારણ કે હું ઝાનો પોલિંગ એજન્ટ પણ હતો. હાર-જીત લોકશાહીનો ભાગ છે પરંતુ પુરાવા વગર કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોની ઇમાનદારી પર સવાલ ઉઠાવવા યોગ્ય નથી."
કોંગ્રેસના ઉમેદવારની હાર ઇન્ડિયા બ્લોક માટે આંચકો હતો, જેણે રાજ્યની બંને રાજ્યસભા બેઠકો જીતવા માટે સંયુક્ત રણનીતિ ઘડી હતી. રાજુ અને મુખ્યમંત્રી સોરેન વચ્ચે લાંબી બેઠક બાદ, રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસના નિરીક્ષક અને છત્તીસગઢના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ભૂપેશ બઘેલ પણ ઇન્ડિયા બ્લોકના ઉમેદવારોની જીત સુનિશ્ચિત કરવા માટે હેમંત સોરેનને મળ્યા હતા.
કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ઝાએ સમર્થન મેળવવા માટે તમામ સહયોગીઓ સાથે અલગ અલગ મુલાકાત પણ કરી હતી. તેમણે ખાસ કરીને RJD નેતા તેજસ્વી યાદવને ઝારખંડના ચાર ધારાસભ્યોનો ટેકો મેળવવામાં મદદ કરવા વિનંતી કરી હતી.
રાજુએ કહ્યું, "કોંગ્રેસના ઉમેદવારની હાર માત્ર ગઠબંધન જ નહીં પરંતુ મુખ્યમંત્રી સાથે પણ વિશ્વાસઘાત છે. ભાજપ અને તેના સાથી પક્ષો પાસે ફક્ત 24 મત હતા; તેમને વધારાના છ મત ક્યાંથી મળ્યા? મુખ્યમંત્રી ઇન્ડિયા બ્લોકના વડા છે અને તેમને વિશ્વાસ હતો કે બંને ઉમેદવારો જીતશે. અમને આશા છે કે તેઓ ચૂંટણીમાં છેતરપિંડીની તપાસ કરશે અને જવાબદારો સામે પગલાં લેશે."
કોંગ્રેસના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે ટોચના ઇન્ડિયા બ્લોકના નેતાઓ આ બાબતની ચર્ચા અને વિશ્લેષણ કરી રહ્યા છે, ત્યારે ગઠબંધન સહયોગીઓએ રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં છેતરપિંડીનો એકબીજા પર આરોપ લગાવવાનું ટાળવું જોઈએ.
ઝારખંડના પ્રભારી કોંગ્રેસના સચિવ સિરીવેલ્લા પ્રસાદે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "દરેક નેતા, ચૂંટણી વ્યવસ્થાપક અને નિરીક્ષક જાણે છે કે ઝારખંડ રાજ્યસભા ચૂંટણી દરમિયાન જમીન પર ખરેખર શું બન્યું હતું. રાજ્યના રાજકીય પરિદૃશ્યમાં ભાજપનું કુખ્યાત 'સુટકેસ' રાજકારણ ફરી ઉભરી આવ્યું છે. તેમણે અગાઉ તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ગઠબંધન સરકારને ઉથલાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જ્યારે મુખ્યમંત્રી સોરેન પર ખોટા આરોપો લગાવવામાં આવ્યા હતા અને તેમને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા હતા. જોકે, અમે સાથે મળીને તેમનો સામનો કરવામાં સફળ રહ્યા. રાજ્યમાં કોંગ્રેસ-JMM ગઠબંધન મજબૂત છે. સમયની જરૂરિયાતએ છે કે તથ્યોના આધારે પરિસ્થિતિને સમજવી અને લોકોના અધિકારોનું રક્ષણ કરતી રાજકારણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું."
તેમણે કહ્યું, "ભાજપે જવાબ આપવો જોઈએ કે તે રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે સ્થાનિક નેતાને કેમ મેદાનમાં ઉતારી ના શકી અને અપક્ષ તરીકે ચૂંટણી લડનારા બહારના વ્યક્તિ પર આધાર રાખવો પડ્યો. તે સ્પષ્ટ છે કે પૈસાની તાકાતે તેમની જીતમાં ભૂમિકા ભજવી હતી, અને આ ઘટનાએ સ્થાનિક ગૌરવને ઠેસ પહોંચાડી છે."
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