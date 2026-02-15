ETV Bharat / bharat

'ઈન્ડિયા-AI ઈમ્પેક્ટ સમિટ 2026' સોમવારથી: સુંદર પિચાઈ અને બિલ ગેટ્સની હાજરીમાં ભારત રચશે નવો ઈતિહાસ

આ શિખર સંમેલન વૈશ્વિક તકનીક અને આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ ક્ષેત્રના સૌથી પ્રભાવશાળી નામોને એક મંચ પર લાવશે.

'ઇન્ડિયા-AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ 2026' માટે ભારત મંડપમ તૈયાર
'ઇન્ડિયા-AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ 2026' માટે ભારત મંડપમ તૈયાર
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 15, 2026 at 9:31 PM IST

સુરભિ ગુપ્તા, નવી દિલ્હી: ભારત એક ઐતિહાસિક વૈશ્વિક ટેકનોલોજી કાર્યક્રમનું આયોજન કરવા માટે તૈયાર છે. ભારત-AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ 2026 રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં 16 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈ રહી છે. ગ્લોબલ સાઉથ (વિકાસશીલ દેશો) માં આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ પર આટલા મોટા પાયે વૈશ્વિક સમિટનું આયોજન પહેલીવાર થઈ રહ્યું છે.

પાંચ દિવસીય સમિટ 16 થી 20 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન ભારત મંડપમ સહિત મુખ્ય સ્થળોએ યોજાશે. તેને વૈશ્વિક AI ગવર્નેન્સ અને સહયોગના ક્ષેત્રમાં એક નિર્ણયાક વળાંક તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. આ સમિટમાં અનેક દેશોના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષ, પ્રમુખ, તકનીકી અધિકારીઓ, આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનો અને નીતિ નિર્માતાઓ એકઠા થઈ રહ્યા છે. આ ઘટના દર્શાવે છે કે ભારત કેવી રીતે ઝડપથી જવાબદાર, સમાવિષ્ટ અને માનવ-કેન્દ્રિત AIના વિકાસમાં મુખ્ય ખેલાડી બની રહ્યું છે.

વૈશ્વિક નેતૃત્વ અને ભાગીદારી
આ આંતરરાષ્ટ્રીય સમિટમાં વૈશ્વિક સમુદાયના પ્રભાવ અને ભાગીદારીનું સ્તર તેના ભૂ-રાજકીય અને તકનીકી મહત્વને દર્શાવે છે. લગભગ 20 દેશોના નેતાઓ હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે, જેમાં ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન (ફ્રાન્સ), લુઇઝ ઇનાસિયો લુલા દા સિલ્વા (બ્રાઝિલ), પેડ્રો સાંચેઝ (સ્પેન) અને ડિક શૂફ (નેધરલેન્ડ્સ) જેવા હાઈ પ્રોફાઇલ વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે.

અન્ય અગ્રણી સહભાગીઓમાં શેખ ખાલિદ બિન મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાન (યુએઈ), નવીનચંદ્ર રામગુલામ (મોરિશિયસ), અનુરા કુમારા દિસાનાયકે (શ્રીલંકા) અને શેરિંગ ટોબગે (ભૂતાન)નો સમાવેશ થાય છે.

આ ઉપરાંત, 45 થી વધુ દેશોના મંત્રીમંડળ, તેમજ યુએન સેક્રેટરી-જનરલ એન્ટોનિયો ગુટેરેસ સહિત અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનોના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પણ ચર્ચામાં ભાગ લેશે.

ટેક જાયન્ટ્સ અને ઉદ્યોગ જગતની મોટી હસ્તીઓ
આ સમિટ વૈશ્વિક ટેકનોલોજી અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ક્ષેત્રના સૌથી પ્રભાવશાળી નામોને એકસાથે લાવશે. સુંદર પિચાઈ (Google), સેમ ઓલ્ટમેન (OpenAI), ડેમિસ હાસાબીસ (Google DeepMind), અને ડારિયો અમોડેઈ (Anthropic) જેવા પ્રખ્યાત વ્યક્તિઓ ભાગ લેશે. મુકેશ અંબાણી, બિલ ગેટ્સ, ક્રિસ્ટિયાનો અમન અને બ્રેડ સ્મિથ (માઈક્રોસોફ્ટ) સહિત અન્ય વૈશ્વિક બ્રાન્ડ્સના ટોચના અધિકારીઓ પણ હાજર રહેશે.

વિશ્વભરની 40 થી વધુ કંપનીઓના અધિકારીઓ અને સીઈઓ આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાના છે. એવો અંદાજ છે કે સમિટ દરમિયાન સહયોગ અને રોકાણોમાં US$100 બિલિયન (આશરે રૂ. 8.3 લાખ કરોડ) થી વધુની જાહેરાત કરવામાં આવશે.

AI ક્ષેત્રમાં ભારતનો વ્યૂહાત્મક સમય
આ સમિટ સાથે, ભારતે પોતાને એક ઉભરતી વૈશ્વિક શક્તિ તરીકે સ્થાપિત કર્યો છે, જ્યાં AI તેના વિકાસમાં કેન્દ્રિય સ્થાન ધરાવશે. ભારત વિશ્વના લગભગ 20% ડેટા ઉત્પન્ન કરે છે અને 700 મિલિયનથી વધુ ઇન્ટરનેટ વપરાશકર્તાઓ ધરાવે છે. વધુમાં, ભારત વિશ્વના સૌથી મોટા AI ટેલેન્ટ પૂલમાંથી એક છે. તેથી, ભારત AI-આધારિત ઉત્પાદનો અને સેવાઓ માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ નવીનતા કેન્દ્રોમાંનું એક બનવા માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે.

19 ફેબ્રુઆરીના રોજ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના મુખ્ય ભાષણ પહેલાં 35-40 અગ્રણી CEO સાથે મુલાકાત કરે તેવી અપેક્ષા છે. પાંચ દિવસીય સમિટ ત્રણ મુખ્ય સ્તંભો-લોકો (People), ગ્રહ (Planet) અને પ્રગતિ (Progress) પર આધારિત છે. તે રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્રના વિવિધ સ્થળોએ યોજાશે, જેમાં 'ભારત મંડપમ' અને 'સુષ્મા સ્વરાજ ભવન'નો સમાવેશ થાય છે.

જવાબદાર અને સમાવેશી આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ પર ધ્યાન
સમિટનું મુખ્ય ફોકસ "જવાબદાર અને સમાવેશી AI" પર રહેશે. પાંચ દિવસમાં સેંકડો પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરવામાં આવશે, જેમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ વિષયો પર ચર્ચા કરવામાં આવશે; AI ને સુરક્ષિત રીતે કેવી રીતે બનાવવું અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો; AI ના ઉપયોગની નૈતિકતા; તેનું નિયમન કરવા માટે ગવર્નેન્સ માળખું બનાવવું; ડેટા સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવું અને 'સૉવરેન AI' ની સ્થાપના કરવી.

વધુમાં, આ સંમેલન 'ગ્લોબલ નોર્થ' (વિકસિત દેશો) અને 'ગ્લોબલ સાઉથ' (વિકાસશીલ દેશો) ના સહભાગીઓને એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે, જેથી AIના માધ્યમથી થનારા સામાજિક ફેરફારોને સામે લાવી શકાય. આમાં 'AI કૉમન્સ', વિશ્વસનીય AI ટૂલ્સ, શેર્ડ કમ્પ્યુટિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને આરોગ્ય, શિક્ષણ, નાણાં અને શાસન જેવા ક્ષેત્રોમાં ચોક્કસ AI એપ્લિકેશનો પર ચર્ચાઓ શામેલ હશે.

નીતિ નિર્માતાઓ અને સંશોધકોથી લઈને ઉદ્યોગ જગતના નેતાઓ અને નાગરિક સમાજ સુધીના વિવિધ હિસ્સેદારોની હાજરીનો હેતુ વૈશ્વિક વિભાજનને દૂર કરવાનો અને AI તકનીકોની સમાન ઍક્સેસને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.

કૌશલ્ય વિકાસ, સમાવેશકતા અને પાયાના સ્તર સુધી પહોંચ
ઉચ્ચ-સ્તરીય નીતિગત ચર્ચાઓ ઉપરાંત, આ શિખર સંમેલન પાયાના સ્તરે સમાવેશકતા અને ક્ષમતા નિર્માણ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. "યુથ AI ફોર ઓલ" જેવી પહેલનું પ્રદર્શન કરવામાં આવશે, જે વિદ્યાર્થીઓ અને વ્યાવસાયિકોમાં AIની મૂળભૂત સમજ કેળવવાનો એક મફત કાર્યક્રમ છે.

"AI ફોર ઓલ," "AI બાય હર," અને "યુવાઈ" જેવા ઈનોવેટર્સ, સ્ટાર્ટઅપ્સ અને મહિલાઓના નેતૃત્વવાળા વ્યવસાયો માટે નવી તકો ઊભી કરશે. આ સહભાગીઓ માત્ર મોટા રોકડ પુરસ્કારો માટે જ નહીં પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય માન્યતા માટે પણ સ્પર્ધા કરી શકશે.

આ સમિટ ભારતના AI ઇકોસિસ્ટમમાં મોટા પાયે રોકાણ અને ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપવાના માધ્યમ તરીકે પણ કામ કરશે. વિશ્વભરની કંપનીઓ AI ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સંશોધન અને સ્ટાફના વિકાસમાં સતત રોકાણ દ્વારા ભારતમાં તેમની હાજરીનો વિસ્તાર કરી રહી છે.

વધુમાં, ડેટા સેન્ટર ઉદ્યોગ, ડિજિટલ પબ્લિક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને AIમાં નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટેની ભારત સરકારની નીતિઓએ વૈશ્વિક કંપનીઓમાં ભારતનું સ્થાન વધુ મજબૂત બનાવ્યું છે. ભારત હવે નવી ટેકનોલોજી વિકસાવવા માટે વિશ્વભરની કંપનીઓ માટે એક પસંદગીનું સ્થળ બની ગયું છે.

નિષ્ણાતો માને છે કે આ સમિટ ભારત માટે એક નવો ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થઈ શકે છે. આ દ્વારા, ભારત ફક્ત એક બજાર તરીકે જ નહીં, પરંતુ એક વૈશ્વિક શક્તિ તરીકે સ્થાપિત થઈ રહ્યું છે જે AI નિયમો, ધોરણો અને શાસન માળખાને આકાર આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે.

સુરક્ષા અને લોજિસ્ટિક્સ વ્યવસ્થા
આ આયોજનના હાઈ-પ્રોફાઇલ સ્વરૂપને ધ્યાનમાં રાખીને, વહીવટીતંત્રે સમગ્ર રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં કડક સુરક્ષા અને ટ્રાફિક નિયંત્રણો લાગુ કર્યા છે. દિલ્હી પોલીસે સમિટ સ્થળોની આસપાસ અને VVIP રૂટ પર વ્યસ્ત વિસ્તારોમાં ટ્રાફિકની અવરજવર પર પ્રતિબંધો જાહેર કર્યા છે.

સંપાદકની પસંદ

