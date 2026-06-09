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2025 માં ભારત વિશ્વમાં 5મું સૌથી મોટું લશ્કરી ખર્ચ કરનાર દેશ, SIPRI રિપોર્ટમાં પાકિસ્તાન સાથે સંઘર્ષનો ઉલ્લેખ

SIPRI ના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે જાન્યુઆરી 2026 સુધીમાં ભારત પાસે આશરે 190 પરમાણુ હથિયારો છે, જ્યારે પાકિસ્તાન પાસે અંદાજિત 170 પરમાણુ હથિયારોનો ભંડાર છે.

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (ANI)
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By PTI

Published : June 9, 2026 at 4:45 PM IST

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સ્ટોકહોમ: એક આંતરરાષ્ટ્રીય થિંક-ટેન્કના અહેવાલ મુજબ, ભારત 2025 માં 92.1 અબજ યુએસ ડોલરના ખર્ચ સાથે વિશ્વનો પાંચમો સૌથી મોટો લશ્કરી ખર્ચ કરનાર દેશ હતો. આ અહેવાલમાં ગયા વર્ષે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થયેલા "અપવાદરૂપે ગંભીર લશ્કરી કટોકટી"નો પણ ઉલ્લેખ છે.

સોમવારે પ્રકાશિત થયેલા તેના વાર્ષિક મૂલ્યાંકન અહેવાલમાં, સ્ટોકહોમ ઇન્ટરનેશનલ પીસ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (SIPRI) એ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે જાન્યુઆરી 2026 સુધીમાં, ભારત પાસે આશરે 190 પરમાણુ શસ્ત્રો હતા, જ્યારે પાકિસ્તાન પાસે અંદાજે 170 શસ્ત્રો હતા.

SIPRI એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "SIPRI યરબુક 2026 ના મુખ્ય તારણો એ છે કે દેશો રાષ્ટ્રીય શક્તિના સાધન તરીકે પરમાણુ શસ્ત્રો પર વધુને વધુ આધાર રાખી રહ્યા છે - પરમાણુ શસ્ત્રોની સંખ્યા અને ભૂમિકા ઘટાડવાના દાયકાઓના પ્રયાસોને ઉલટાવી રહ્યા છે - જ્યારે ખોટી ગણતરી અને ઉગ્રતાનું જોખમ પણ વધી રહ્યું છે."

સ્ટોકહોમ સ્થિત થિંક-ટેન્કે જણાવ્યું હતું કે ભારતે 2025 માં ફરીથી "તેના પરમાણુ શસ્ત્રાગારમાં થોડો વધારો કર્યો" હોવાનું માનવામાં આવે છે અને નવા પ્રકારના પરમાણુ વિતરણ પ્રણાલીઓ વિકસાવવાનું ચાલુ રાખ્યું છે.

તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આધુનિકીકરણ કાર્યક્રમ ચીનમાં લક્ષ્યો સુધી પહોંચવા સક્ષમ લાંબા અંતરના શસ્ત્રો ઝડપથી વિકસાવવા પર કેન્દ્રિત છે, જોકે આ યોજના ભારતની પાકિસ્તાન સાથેની લાંબા સમયથી ચાલતી દુશ્મનાવટ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે."

SIPRI એ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "પાકિસ્તાને 2025 માં નવી વિતરણ પ્રણાલીઓ વિકસાવવાનું અને વિભાજન સામગ્રી એકઠી કરવાનું ચાલુ રાખ્યું, જે સૂચવે છે કે આગામી દાયકામાં તેના પરમાણુ શસ્ત્રાગારમાં વધારો થઈ શકે છે."

તેમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, "મે 2025 માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના ટૂંકા સશસ્ત્ર સંઘર્ષમાં, ભારતે પાકિસ્તાની હવાઈ અને મિસાઈલ ઠેકાણાઓ પર હુમલો કર્યો હતો જેમાં પરમાણુ સંબંધિત કાર્યો હોઈ શકે છે, પરંતુ બંને પક્ષોએ પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ થતી અટકાવવા માટે પગલાં લીધાં હતાં."

SIPRI યરબુકની આ આવૃત્તિ 1966 માં તેની સ્થાપનાની 60મી વર્ષગાંઠ સાથે સુસંગત છે.

અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે 2026 ની શરૂઆતમાં, નવ દેશો - યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, રશિયા, યુનાઇટેડ કિંગડમ, ફ્રાન્સ, ચીન, ભારત, પાકિસ્તાન, ઉત્તર કોરિયા અને ઇઝરાયલ - પાસે કુલ આશરે 12,187 પરમાણુ શસ્ત્રો હતા, જેમાંથી 9,745 લશ્કરી ભંડારમાં હતા અને સંભવિત રીતે કાર્યરત માનવામાં આવે છે. અહેવાલ મુજબ, વિશ્વમાં પરમાણુ શસ્ત્રોની સંખ્યા સતત ઘટી રહી છે, પરંતુ આ ફક્ત એટલા માટે છે કારણ કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને રશિયા "નિવૃત્ત પરમાણુ શસ્ત્રોનો નાશ કરી રહ્યા છે".

અહેવાલ મુજબ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વિશ્વનો સૌથી મોટો લશ્કરી ખર્ચ કરનાર દેશ છે; 2025માં તેનો ખર્ચ US$954 બિલિયન (2024 કરતા 7.5 ટકા ઓછો) હતો, જે કુલ વૈશ્વિક ખર્ચના 33 ટકાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ચીન બીજા ક્રમે સૌથી મોટો લશ્કરી ખર્ચ કરનાર દેશ છે (US$336 બિલિયન), જ્યારે રશિયા ત્રીજા ક્રમે (US$190 બિલિયન).

અહેવાલમાં દર્શાવેલ માહિતી અનુસાર, જર્મની ચોથા ક્રમે સૌથી મોટો લશ્કરી ખર્ચ કરનાર દેશ હતો, અને ભારત પાંચમા ક્રમે હતું. 2025 માં ભારતનો લશ્કરી ખર્ચ 92.1 બિલિયન યુએસ ડોલર હતો, જે પાછલા વર્ષની તુલનામાં 8.9 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.

અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, "એકંદરે, ટોચના 15 લશ્કરી ખર્ચ કરનારા દેશોએ 2025 માં વિશ્વના કુલ લશ્કરી ખર્ચ (US$2,304 બિલિયન) ના 80 ટકા હિસ્સો આપ્યો હતો." તેમાં એ પણ નોંધવામાં આવ્યું છે કે આમાંના ઘણા દેશો 2025 દરમિયાન ગાઝા અને યુક્રેનના યુદ્ધોમાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સામેલ હતા.

અહેવાલ મુજબ, અંદાજિત વૈશ્વિક લશ્કરી ખર્ચ સતત 11મા વર્ષે વધીને 2025 માં US$2.9 ટ્રિલિયન (અથવા વૈશ્વિક GDP ના 2.5 ટકા) સુધી પહોંચ્યો, જે SIPRI દ્વારા નોંધાયેલ અત્યાર સુધીનો સૌથી ઉચ્ચ સ્તર છે.

SIPRI એ નોંધ્યું છે કે ઘણા મહત્વપૂર્ણ પ્રાદેશિક સંઘર્ષ બિંદુઓ "મુખ્ય આંતર-રાજ્ય સશસ્ત્ર સંઘર્ષોમાં પરિણમવાનું જોખમ ધરાવે છે; ઉદાહરણ તરીકે, મે 2025 માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એક અપવાદરૂપે ગંભીર લશ્કરી કટોકટી ઊભી થઈ."

થિંક-ટેન્કે 162 દેશોની ઓળખ કરી જેમણે 2021-25 ના સમયગાળા દરમિયાન મુખ્ય શસ્ત્રો મેળવ્યા હતા. ટોચના પાંચ પ્રાપ્તકર્તાઓ - યુક્રેન, ભારત, સાઉદી અરેબિયા, કતાર અને પાકિસ્તાન - આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ શસ્ત્ર આયાતના 35 ટકા હિસ્સો ધરાવતા હતા.

તેણે વધુમાં નોંધ્યું છે કે સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન સાયબર કામગીરી આધુનિક સંઘર્ષના અભિન્ન ભાગ તરીકે વિકસિત થતી રહી, જેમાં રશિયા અને યુક્રેન નોંધપાત્ર ઉદાહરણો તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. તેણે જણાવ્યું હતું કે, "મે 2025 માં અપવાદરૂપે ગંભીર લશ્કરી કટોકટી દરમિયાન ભારત અને પાકિસ્તાને પહેલીવાર સશસ્ત્ર સંઘર્ષમાં ખુલ્લેઆમ સાયબર કામગીરીનો સમાવેશ કર્યો હતો; અને ઈરાન અને ઇઝરાયલે તેમના મુકાબલા દરમિયાન સંકલિત ડિજિટલ પ્રતિ-ક્રિયાઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો."

મુખ્ય ઘટનાઓની તેની યાદીમાં, અહેવાલમાં "7 થી 10 મે દરમિયાન ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ભારે સરહદ પાર ગોળીબાર" નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

SIPRI એ અવલોકન કર્યું કે છેલ્લા બે દાયકામાં, શાંતિ નિર્માણ માટેના ઉદાર અભિગમથી ધીમે ધીમે "વધુ શક્તિ-આધારિત અને વ્યવહારિક અભિગમ" તરફ સ્થળાંતર થયું છે. 2025 માં, સશસ્ત્ર સંઘર્ષનો વૈશ્વિક લેન્ડસ્કેપ 2024 જેવો જ રહ્યો, ઘણા પ્રદેશોમાં મોટા પાયે અને સતત હિંસા ચાલુ રહી. સશસ્ત્ર સંઘર્ષનો અનુભવ કરતા સ્થળોની સંખ્યામાં થોડો ઘટાડો થયો; આ આંકડો 2024 માં 50 દેશોથી ઘટીને 2025 માં 49 થઈ ગયો.

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