દેશના 300 મોટા બિઝનેસ ઘરાણાંની સંપત્તિ ₹138 લાખ કરોડે પહોંચી; 230 પરિવારોની નેટવર્થમાં 48%નો વધારો
હુરુન ઈન્ડિયાનો રિપોર્ટ: અંબાણી પરિવાર સતત ત્રીજા વર્ષે પણ ટોચ પર, જિંદલ પરિવારે સૌથી વધુ ₹3.3 લાખ કરોડની સંપત્તિ ઉમેરી
Published : August 13, 2026 at 10:24 PM IST
હૈદરાબાદ: Families Business Wealth: ભારતીય અબજોપતિઓની સંપત્તિમાં અભૂતપૂર્વ વધારો થઈ રહ્યો છે. દેશના 300 મોટા બિઝનેસ ઘરાણાંની કુલ સંપત્તિ ₹138 લાખ કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે. આ સંપત્તિ નેધરલેન્ડ્સ અને સાઉદી અરેબિયા જેવા અનેક દેશોની અર્થવ્યવસ્થા કરતાં પણ વધુ છે. આ બિઝનેસ ઘરાણાંની સંપત્તિમાં વર્ષ 2025ની સરખામણીમાં ₹1.23 લાખ કરોડનો વધારો થયો છે. કેલેન્ડર વર્ષ 2026માં મુકેશ અંબાણી પરિવાર સતત ત્રીજા વર્ષે પણ સૌથી આગળ રહ્યો છે.
તાજેતરમાં 2026 Barclays Private Clients Hurun India Most Valuable Family Business List જાહેર કરવામાં આવી છે. આ યાદીનું આ ત્રીજું સંસ્કરણ છે. તેના અનુસાર, 3 વર્ષ (2024, 2025 અને 2026) દરમિયાન 300 મોટા બિઝનેસ ઘરાણાંએ દરરોજ સરેરાશ ₹4,076 કરોડની સંપત્તિ ઉમેરી છે. વર્ષ 2024 પછી આ બિઝનેસ પરિવારોની કુલ નેટવર્થમાં આશરે ₹30 લાખ કરોડનો વધારો થયો છે. ₹19.6 લાખ કરોડની નેટવર્થ સાથે ગૌતમ અદાણી પ્રથમ પેઢીના પરિવારોમાં સૌથી અમીર છે.
જો આ તમામ બિઝનેસ ઘરાણાંની કુલ સંપત્તિને કોઈ એક દેશની અર્થવ્યવસ્થા માનવામાં આવે, તો આ પરિવારોની કુલ નેટવર્થ વિશ્વની 18મી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા જેટલી હશે. બીજી તરફ, અગાઉ જાહેર થયેલી ફોર્બ્સની યાદી અનુસાર ભારતમાં કુલ 229 અબજોપતિ છે. વૈશ્વિક સ્તરે સૌથી વધુ અબજોપતિ અમેરિકામાં છે. આ મામલે ચીન બીજા અને ભારત ત્રીજા ક્રમે છે.
કુમાર મંગલમ બિરલા પરિવાર બીજા ક્રમે: યાદી અનુસાર બિઝનેસની કુલ નેટવર્થના મામલે મુકેશ અંબાણી પરિવાર પ્રથમ, જ્યારે કુમાર મંગલમ બિરલા પરિવાર બીજા ક્રમે છે. એ જ રીતે જિંદલ પરિવાર ત્રીજા, બજાજ પરિવાર ચોથા અને મહિન્દ્ર પરિવાર પાંચમા ક્રમે છે.
આ ક્રમમાં અનિલ અગ્રવાલ પરિવાર છઠ્ઠા, મુરુગપ્પા પરિવાર સાતમા, નાડાર પરિવાર આઠમા, પ્રેમજી પરિવાર નવમા, જ્યારે દાણી, ચોકસી અને વકીલ પરિવાર 10મા ક્રમે છે.
કેટલાક માપદંડોના આધારે નક્કી કરવામાં આવ્યું રેન્કિંગ: હુરુન ઈન્ડિયાની યાદીમાં અબજોપતિઓનું રેન્કિંગ અલગ-અલગ માપદંડોના આધારે નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. ટોપ-10ની યાદીમાં અદાણી સહિત કેટલાક અન્ય અબજોપતિઓને સ્થાન આપવામાં આવ્યું નથી. આ યાદીમાં માત્ર એવા અબજોપતિઓને સ્થાન મળ્યું છે, જેમના બિઝનેસને બીજી પેઢી અથવા ત્યાર પછીની પેઢીના લોકો સંભાળી રહ્યા છે. એટલે કે, તેઓ વારસામાં મળેલો બિઝનેસ ચલાવી રહ્યા છે.
ગૌતમ અદાણીએ કોઈ વારસાગત બિઝનેસ વિના પોતાની મહેનતથી શૂન્યમાંથી બિઝનેસ શરૂ કર્યો હતો. પ્રથમ પેઢીના બિઝનેસ પરિવારોમાં તેઓ ટોચના સ્થાને છે. યાદીમાં કેટલાક સ્થળે કુલ સંપત્તિના આધારે અબજોપતિઓનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે કેટલીક જગ્યાએ ગ્રોથ રેટના આધારે તેમનું સ્થાન નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.
આ બિઝનેસ પરિવારોની સંપત્તિમાં ઝડપથી વધારો: રિપોર્ટ અનુસાર 300 બિઝનેસ પરિવારોમાં કેટલાક એવા પણ છે, જેમણે પોતાની સંપત્તિમાં ઝડપથી વધારો કર્યો છે. શાહી એક્સપોર્ટ્સનો આહુજા પરિવાર આ મામલે સૌથી આગળ રહ્યો છે. વર્ષ 2024, 2025 અને 2026 દરમિયાન આ પરિવારની સંપત્તિમાં સૌથી વધુ ગ્રોથ રેટ જોવા મળ્યો. તેમાં 352 ટકાનો વધારો થઈને સંપત્તિ ₹37,500 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે.
બીજી તરફ, Garware Hi-Tech Filmsના શશિકાંત ભાલચંદ્ર ગરવારે પરિવારએ પણ ત્રણ વર્ષમાં 61 સ્થાન ઉપર પહોંચવામાં સફળતા મેળવી છે. તેમની સંપત્તિમાં 300 ટકાનો વધારો થયો છે, જેના કારણે તેમની કુલ સંપત્તિ ₹15,600 કરોડ થઈ ગઈ છે.
સુનીલ ભારતી મિત્તલ સમગ્ર યાદીમાં ત્રીજા ક્રમે: ટેલિકોમ કંપની એરટેલના પ્રમોટર સુનીલ ભારતી મિત્તલ કુલ 300 પરિવારોની યાદીમાં ત્રીજા ક્રમે છે. પ્રથમ પેઢીના બિઝનેસ પરિવારોમાં તેઓ ગૌતમ અદાણી પછી બીજા ક્રમે છે. તેમની કુલ સંપત્તિ ₹12.1 લાખ કરોડ છે.
બીજી તરફ, જિંદલ પરિવારની સંપત્તિમાં ત્રણ વર્ષ દરમિયાન સૌથી વધુ વધારો જોવા મળ્યો છે. આ પરિવારે ₹3.30 લાખ કરોડની વધારાની સંપત્તિ ઊભી કરી છે. એટલે કે તેમની સંપત્તિમાં સૌથી મોટો વધારો થયો છે. યાદીમાં દિલીપ સાંઘવી પરિવાર, ગોદરેજ પરિવાર અને ટાટા ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા પરિવારો ઉપરાંત અન્ય ઘણા બિઝનેસ પરિવારોનો પણ સમાવેશ થાય છે.
નાડાર પરિવારની સંપત્તિમાં સૌથી મોટો ઘટાડો: રિપોર્ટ અનુસાર તમામ અબજોપતિ પરિવારોમાં નાડાર પરિવાર સંપત્તિ ગુમાવવાના મામલે સૌથી આગળ રહ્યો છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં આ પરિવારને આશરે ₹1.39 લાખ કરોડની સંપત્તિનું નુકસાન થયું છે. આ બિઝનેસ ઘરાણાની નેટવર્થમાં આશરે 32 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે.
બીજી તરફ, ત્રણ વર્ષના પ્રદર્શનની દૃષ્ટિએ અનિલ અગ્રવાલ પરિવારની સંપત્તિમાં વધારો થયો છે. માત્ર એક વર્ષના આધારે પરિવારની સંપત્તિમાં આશરે 75 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે. ટકાવારીના આધારે વૃદ્ધિમાં આ પરિવાર સૌથી આગળ રહ્યો છે.
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