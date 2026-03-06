ETV Bharat / bharat

મતદાર યાદીમાંથી નામ કમી મામલે મમતા બેનર્જીના ધરણા, બંગાળની ચૂંટણી પહેલા ભાજપ-EC પર ષડયંત્રનો આરોપ

મમતા બેનર્જીએ ભાજપ અને ચૂંટણી પંચ પર "બંગાળી મતદારોને મતાધિકારથી વંચિત રાખવા"નું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ લગાવ્યો અને તેમને ખુલ્લા પાડવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી.

કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ શુક્રવારે SIR પછીની મતદાર યાદીમાંથી કથિત રીતે મનસ્વી પણે નામો કાઢી નાખવાના વિરોધમાં ધરણા શરૂ કર્યા, જેના કારણે રાજ્ય વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા ચૂંટણી પંચ સાથે ટીએમસીનો ટકરાવ વધ્યો છે.

કોલકાતાના એસ્પ્લેનેડ મેટ્રો ચેનલ પર ધરણા શરૂ કરતા, મમતા બેનર્જીએ ભાજપ અને ચૂંટણી પંચ પર "બંગાળી મતદારોને મતાધિકારથી વંચિત રાખવા"નું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ લગાવ્યો અને તેમને ખુલ્લા પાડવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી.

વિરોધ પ્રદર્શનની શરૂઆતમાં ટીએમસી સુપ્રીમોએ કહ્યું, "હું બંગાળી મતદારોને મતાધિકારથી વંચિત રાખવાના ભાજપ-ECના કાવતરાનો પર્દાફાશ કરીશ." તેમણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે, સુધારેલી મતદાર યાદીમાં ઘણા મતદારોને ખોટી રીતે મૃત તરીકે ચિહ્નિત કરવામાં આવ્યા છે. મમતા બેનર્જીએ કહ્યું, "હું તે મતદારોને આ વિરોધ સ્થળ પર રજૂ કરીશ, જેમને ચૂંટણી પંચ દ્વારા મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા છે."

કોલકાતામાં બપોરે 2.15 વાગ્યાથી શરૂ થયેલા ધરણાની જાહેરાત ટીએમસીના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અભિષેક બેનર્જીએ અગાઉ કરી હતી, જેમણે ચૂંટણી પેનલ પર "રાજકીય રીતે પ્રેરિત" કામગીરી કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો, જે લાખો કાયદેસર મતદારોને મતાધિકારથી વંચિત કરી શકે છે.

ચૂંટણી પંચ દ્વારા SIR પછીની મતદાર યાદી પ્રકાશિત કર્યાના થોડા દિવસો પછી, આ વિરોધ શાસક પક્ષ દ્વારા તીવ્ર રાજકીય ઉગ્રતા દર્શાવે છે. નવી યાદીમાં રાજ્યના મતદારોના રૂપરેખામાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો છે.

28 ફેબ્રુઆરીના રોજ જાહેર કરાયેલા સત્તાવાર આંકડા અનુસાર, ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં SIR પ્રક્રિયા શરૂ થયા પછી 63.66 લાખ નામો - લગભગ 8.3 ટકા મતદારો - કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે મતદારોની સંખ્યા લગભગ 7.66 કરોડથી ઘટીને 7.04 કરોડથી થઈ ગઈ છે.

વધુમાં, 60.06 લાખથી વધુ મતદારોને "ઉમેરો કરવાની પ્રક્રિયા"ની કેટેગરી હેઠળ મૂકવામાં આવ્યા છે, જેનો અર્થ છે કે આગામી અઠવાડિયામાં કાનૂની ચકાસણી દ્વારા તેમની પાત્રતા નક્કી કરવામાં આવશે, જે પ્રક્રિયા બાદ મતવિસ્તાર-સ્તરના ચૂંટણી સમીકરણો બદલાઈ શકે છે.

