બંગાળમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને ભાજપના સમર્થકો વચ્ચે અથડામણ, વચ્ચે પડેલા પોલીસ અધિકારી ઈજાગ્રસ્ત
ભાજપના સમર્થકોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે પોલીસ તૃણમૂલ કોંગ્રેસના એજન્ટ તરીકે કામ કરી રહી છે.
Published : May 10, 2026 at 3:39 PM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળમાં તૃણમૂલ અને ભાજપ સમર્થકો વચ્ચે અથડામણની ઘટના બની. તારકેશ્વર પોલીસ સ્ટેશનના ઈન્ચાર્જ સુબ્રત સાધુ હંગામો શાંત કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. માથામાં ગંભીર ઈજા થતાં તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટના બાદ, ભાજપ અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ બંનેએ એકબીજા પર આરોપ-પ્રત્યારોપ કર્યા હતા. હુમલાના સંદર્ભમાં ત્રણ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ભાજપે પ્રભારી અધિકારીને તેમના પદ પરથી હટાવવાની માંગ કરી છે.
પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, શનિવારે સાંજે કેટલાક લોકોનું એક ગ્રુપે તારકેશ્વર પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવતા બીપીઆર ગેટ વિસ્તારમાં એક ઘર પર હુમલો કર્યો. તેમણે ઘરમાં લગાવેલા ગ્રીલ અને સીસીટીવી કેમેરામાં તોડફોડ કરવાનું શરૂ કર્યું. ત્યારબાદ, ભાજપ અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ બંનેના કાર્યકરો વચ્ચે એકબીજા સાથે અથડામણ થઈ.
હોબાળાની જામ થતા જ તારકેશ્વર પોલીસ સ્ટેશનના પ્રભારી ઘણા પોલીસ કર્મચારીઓ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. ત્યારબાદ ભીડે તેમના પર પથ્થરમારો અને ઇંટો ફેંકવાનું શરૂ કર્યું. આ ઝપાઝપી દરમિયાન, ઈન્ચાર્જ અધિકારીને માથામાં ઈજા થઈ હતી, જ્યારે એક આસિસ્ટન્ટ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર (ASI)ને પણ ઈજા થઈ હતી.
ભાજપે ઈન્ચાર્જ અધિકારીને તાત્કાલિક તેમના પદ પરથી હટાવવાની માંગ કરી છે. પક્ષનો આરોપ છે કે, ઈન્ચાર્જ અધિકારી તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ઈશારે કામ કરી રહ્યા છે. તેમનો દાવો છે કે, તૃણમૂલ દ્વારા દાખલ કરાયેલી ખોટી ફરિયાદોના આધારે, પોલીસે ભાજપના કાર્યકરો અને સમર્થકો પર હુમલો કર્યો અને તેમની અટકાયત કરી. તેમણે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે મહિલા કાર્યકરોને પણ બક્ષવામાં આવ્યા નથી. આ ઘટનાઓ બાદ, ભાજપના કાર્યકરોએ તારકેશ્વર પોલીસ સ્ટેશનની સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું; તેઓ પોલીસના વર્તન સામે પ્રદર્શન કરવા માટે સ્ટેશનની બહાર રસ્તા પર બેસી ગયા.
દરમિયાન, તૃણમૂલના ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય રામેન્દુ સિંહા રોયે દાવો કર્યો હતો કે ભાજપના કાર્યકરો આ વિસ્તારમાં ઘરે ઘરે જઈને તૃણમૂલના સમર્થકો પર હુમલો કરી રહ્યા હતા. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ઈન્ચાર્જ અધિકારીને ઈજા પહોંચાડવામાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસની કોઈ સંડોવણી નથી, અને ભાજપના આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા હતા. હુગલી ગ્રામીણ પોલીસના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, તારકેશ્વરમાં અશાંતિના અહેવાલો બાદ ઈન્ચાર્જ અધિકારી પર હુમલો થયો હતો જ્યારે તેઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. ત્યારબાદ પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવામાં આવી હતી. જોકે, પોલીસે હુમલા માટે જવાબદાર લોકોની ઓળખ કરવા માટે તપાસ શરૂ કરી છે.
દરમિયાન, ભાજપના નેતા સુજોય ચેટર્જીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે, પાર્ટીનો કોઈ નેતા કે કાર્યકર કોઈપણ પ્રકારની હિંસા કે ગુંડાગીરીમાં સામેલ નથી. તેમણે કહ્યું, "તેમ છતાં, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નિર્દેશો હેઠળ કાર્ય કરતા ઈન્ચાર્જ અધિકારી અમારા કાર્યકરોને નિશાન બનાવવાનું ચાલુ રાખે છે. એવું લાગે છે કે તેઓ માને છે કે તૃણમૂલ હજુ પણ સત્તામાં છે, અને તેથી રામેન્દુ સિંહા રોયના નિર્દેશો અનુસાર કાર્ય કરી રહ્યા છે. અમે માંગ કરીએ છીએ કે આ પોલીસ અધિકારીને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે."
ભાજપના નેતાએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "ચૂંટણી પરિણામો જાહેર થયા પછી અમારા વિસ્તારમાં કોઈ અશાંતિ થઈ નથી. 2021 માં, તેમની જીત પછી, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ ગુંડાગીરીમાં સામેલ થઈ. આ વખતે, અમારી જીત છતાં, અમે આવા વર્તનથી દૂર રહ્યા છીએ. છતાં, પોલીસ તૃણમૂલ કોંગ્રેસના એજન્ટ તરીકે કામ કરવાનું ચાલુ રાખે છે."
