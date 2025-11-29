ETV Bharat / bharat

બંગાળમાં SIRમાં મોટું ફ્રોડ: પાડોશીને પિતા બનાવીને બાંગ્લાદેશીએ વોટર લિસ્ટમાં 'એન્ટ્રી' મારી

ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આ માટે તૃણમૂલ કોંગ્રેસને જવાબદાર ઠેરવી, જ્યારે ટીએમસીએ સમગ્ર દોષ ચૂંટણી પંચ પર નાખ્યો.

બંગાળમાં SIRમાં મોટું ફ્રોડ
બંગાળમાં SIRમાં મોટું ફ્રોડ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 29, 2025 at 10:01 PM IST

બશીરહાટ (પશ્ચિમ બંગાળ): બંગાળમાં SIR પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. ઉત્તર 24 પરગણાના બશીરહાટમાં છેતરપિંડીનો એક વિચિત્ર કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. એક બાંગ્લાદેશી પરિવાર પર આરોપ છે કે, તેણે પડોશી ભારતીય નાગરિકના ઓળખ કાર્ડ પર મતદાર યાદીમાં પોતાનું નામ સામેલ કરવાનો આરોપ છે. વધુમાં, આરોપી પરિવારે નકલી મતદાર-આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (PMAY) હેઠળ ઘર પણ મેળવ્યું હતું.

આ મામલો હવે રાજકીય બની રહ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી સત્તાધારી તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સામે આવી છે, જે સમગ્ર ઘટના પાછળ હોવાનું માને છે. બદલામાં, તૃણમૂલ કોંગ્રેસે ચૂંટણી પંચને દોષી ઠેરવ્યું છે. સ્થાનિક વહીવટીતંત્રે ઘટનાની તપાસ કરવાનું વચન આપ્યું છે.

માહિતી અનુસાર, આરોપીનું નામ મહાબુર છે. તે બાંગ્લાદેશના ડુમુરિયા જિલ્લાનો રહેવાસી છે. 35 વર્ષીય વ્યક્તિ થોડા વર્ષો પહેલા સરહદ પાર કરીને ભારત આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, બાંગ્લાદેશી પુરુષ અને તેની પત્ની બશીરહાટના નિમદરિયા-કોડાલિયા પંચાયત વિસ્તારમાં સ્થાયી થયા. જે ભારતીયના કાર્ડનો દુરુપયોગ થયો તેનું નામ ઝિયાદ અલી છે.

મહાબુર, ઝિયાદના ઘરની બાજુમાં રહે છે. તેઓ પાડોશી છે. બંને પરિવારોની વાતચીત પણ થતી હતી. એવો આરોપ છે કે એક દિવસ મહાબુરે ઝિયાદનું મતદાર ઓળખપત્ર અને આધાર કાર્ડની ફોટોકોપી માંગી. 63 વર્ષીય ભારતીય નાગરિકને આ બાબત સમજાઈ નહીં. બાદમાં, તે આ બાબત જાણીને ચોંકી ગયો. ઝિયાદે 2022 અને 2024માં બશીરહાટ બ્લોક નંબર 1 ના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ (BDO) અને સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં બે વાર લેખિત ફરિયાદો નોંધાવી હતી.

પીડિત વૃદ્ધ ઝિયાદ અલીએ કહ્યું, "તે બાંગ્લાદેશી નાગરિક છે. તે મારા પરિવારનો નથી. તેણે મારા ઓળખપત્રનો ઉપયોગ કરીને આ દેશની મતદાર યાદીમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું. મેં પોલીસ સ્ટેશન, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અને દરેક જગ્યાએ ફરિયાદ કરી છે. પરંતુ કોઈએ ધ્યાન આપ્યું નથી. હું ઇચ્છું છું કે છોકરાને બાંગ્લાદેશ પાછો મોકલવામાં આવે. તે કટ્ટરપંથી બની શકે છે. મને હંમેશા ડર રહે છે."

દરમિયાન, બાંગ્લાદેશી યુવાન મહાબુરે મતદાર યાદી અને ગણતરી ફોર્મમાં ઝિયાદ દફાદારને તેના પિતા તરીકે દર્શાવ્યો છે. આ સૂચવે છે કે બાંગ્લાદેશી નાગરિકે આ દેશના રહેવાસી ઝિયાદ અલીના નકલી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ભારતીય ઓળખપત્ર મેળવ્યું હતું. મહાબુરની પત્ની રોકેયાએ કહ્યું, "મારા પતિ મહાબુરનું ઘર બાંગ્લાદેશના ડુમુરિયા જિલ્લામાં છે. તે તમિલનાડુમાં મજૂર તરીકે કામ કરે છે." શુક્રવારે તમિલનાડુથી પરત ફર્યા બાદ મહાબુર જોવા મળ્યો નથી.

ભાજપના બસીરહાટ સંગઠન જિલ્લા પ્રમુખ સુકલ્યાણ વૈદ્યએ કહ્યું, "તૃણમૂલની મદદથી, આ બાંગ્લાદેશી નાગરિક તમામ સરકારી લાભોનો લાભ લઈ રહ્યો છે. તેને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ ઘર પણ મળ્યું છે. બસીરહાટના સરહદી વિસ્તારોમાં આવી ઘટનાઓ વારંવાર બને છે. ઝિયાદે ઘણી વખત ફરિયાદો નોંધાવી હતી, પરંતુ તેમ છતાં, બાંગ્લાદેશી યુવાનનું નામ દેશની મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યું નથી."

આ અંગે, બશીરહાટ તૃણમૂલ વર્કર્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનના નેતા કૌશિક દત્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "જો કોઈએ મતદાર યાદી અથવા ગણતરી ફોર્મમાં છેતરપિંડીથી નામ દાખલ કર્યું હોય, તો તપાસ કરવાની જવાબદારી ચૂંટણી પંચની છે. તેઓ ક્યાં સૂતા હતા? અમે ક્યારેય નથી ઇચ્છતા કે આ દેશમાં કોઈ ગેરકાયદેસર મતદારો હોય. વહીવટીતંત્રે આ બાબતની તપાસ કરવી જોઈએ."

બશીરહાટ બ્લોક નંબર 1 ના બીડીઓ સમીર કુમાર હલદારે આ બાબતે કહ્યું, "આપણે શોધવાની જરૂર છે કે આવી કોઈ ઘટના બની છે કે નહીં. જો આવી હોય, તો યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."

