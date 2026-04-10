પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી: PM મોદીની આસનસોલ રેલીમાં 450 ફોન ચોરાયા, TMCએ લીધી મજા

9 એપ્રિલે આસનસોલમાં પીએમ મોદીની રેલીમાં સેંકડો ફોન ચોરી થઈ ગયા. ગુસ્સામાં ભાજપ કાર્યકર્તાઓએ પોલીસ સ્ટેશનનો ઘેરાવ કર્યો.

પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી: PM મોદીની આસનસોલ રેલીમાં 450 ફોન ચોરાયા, TMCએ લીધી મજા
પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી: PM મોદીની આસનસોલ રેલીમાં 450 ફોન ચોરાયા, TMCએ લીધી મજા (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 10, 2026 at 5:17 PM IST

આસનસોલ (પશ્ચિમ બંગાળ): વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા યોજાયેલી રેલી જે તેની મોટી જાહેરાતો, ઉગ્ર ભાષણો અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની હાજરીને કારણે શક્તિ પ્રદર્શન માનવામાં આવતી હતી તેનો અંત વિચિત્ર ઘટના સાથે થયો. રેલીમાં હાજર સેંકડો લોકોના મોબાઇલ ફોન ચોરાઈ ગયા.

એક તરફ, મોદીએ રેલીમાં વિકાસ, સુશાસન અને ભાજપના સત્તામાં આવવા પર 6 વાયદા સાથેના રાજ્યના ભવિષ્યની વાત કરી, તો આ દરમિયાન ભીડ વચ્ચે એક અલગ જ હકીકત જોવા મળી. અહીં કથિત રીતે લગભગ 450 મોબાઈલ ફોન ચોરી થઈ ગયા, જેના કારણે રાજકીય આયોજન ખિસ્સાકાતરૂઓ માટે મોટી તકમાં ફેરવાઈ ગયું.

ગુરુવાર, 9 એપ્રિલના રોજ, આસનસોલના પોલો ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાયેલી જાહેર સભા દરમિયાન, કથિત રીતે મોટા પાયે થયેલી મોબાઈલ ચોરીની ઘટનાઓમાં વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ થયું. પરિણામે, પશ્ચિમ બર્ધમાન જિલ્લાના હીરાપુર પોલીસ સ્ટેશનની બહાર મોડી રાત સુધી હોબાળો ચાલુ રહ્યો. આ "ડિજિટલ ચોરી" થી ગુસ્સે ભરાયેલા, ભાજપના કાર્યકરો અને સમર્થકોએ ગુરુવારે મોડી રાત સુધી પોલીસ સ્ટેશનની બહાર ધરણા કર્યા. તેમની પ્રાથમિક ફરિયાદ એ હતી કે પોલીસ ચોરીઓ અંગેની ફરિયાદ નોંધવામાં કથિત રીતે આનાકાની કરી હતી. પક્ષના કાર્યકરોએ દાવો કર્યો હતો કે તેમણે 10 શંકાસ્પદ ચોરોને રંગે હાથ પકડીને પોલીસને સોંપ્યા હતા; છતાં પોલીસ કોઈ નક્કર કાર્યવાહી કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યાનું કહેવાય છે.

પીએમ મોદીની આસનસોલ રેલીમાં આવેલી ભીડ
પીએમ મોદીની આસનસોલ રેલીમાં આવેલી ભીડ (ETV Bharat)

આસનસોલ દક્ષિણ મતવિસ્તારના ભાજપ ઉમેદવાર અગ્નિમિત્રા પોલ પ્રદર્શનકારીઓને સમર્થન આપવા માટે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા. દરમિયાન, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મોલોય ઘટકે પરિસ્થિતિનો મજાક ઉડાવવાની તક ઝડપી લીધી.

પશ્ચિમ વર્ધમાન, પુરુલિયા અને બાંકુરા જિલ્લામાંથી રેલીમાં ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. ખિસ્સાકાતરુઓએ આ ભીડનો લાભ લઈને અસંખ્ય મોબાઇલ ફોન, પાકીટ, સોનાની ચેન અને અન્ય કિંમતી વસ્તુઓની ચોરી કરી હતી.

ભાજપના કાર્યકરોએ દાવો કર્યો છે કે તેમણે સ્થળ પર જ અનેક ચોરોને પકડી લીધા અને તેમને હીરાપુર સ્ટેશન પર પોલીસને સોંપી દીધા છે. પોલીસે પણ અનેક ફરિયાદો મળી હોવાની પુષ્ટિ કરી છે; તેમણે અનેક વ્યક્તિઓની અટકાયત કરી છે અને ઘણા ફોન જપ્ત કર્યા છે. હાલમાં આ મામલાની તપાસ ચાલી રહી છે.

જોકે, ભાજપના કાર્યકરો પોલીસની કામગીરીથી અસંતુષ્ટ છે. પાર્ટીના કાર્યકર સોમનાથ મંડલે ખુલ્લેઆમ પોતાનો રોષ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો, "આ દેશના અગ્રણી નેતા - વડા પ્રધાન માટે રેલી છે. જો પોલીસ અહીં સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી શકતી નથી, તો તેઓ સામાન્ય નાગરિકોનું રક્ષણ કેવી રીતે કરી શકે? વધુમાં, તેઓ અમારી ફરિયાદો નોંધવાનો પણ ઇનકાર કરી રહ્યા છે."

હીરાપુર પોલીસ સ્ટેશનની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા ભાજપના કાર્યકરો
હીરાપુર પોલીસ સ્ટેશનની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા ભાજપના કાર્યકરો (ETV Bharat)

ભાજપના અન્ય એક સમર્થક ઝુલન માંઝીએ પોતાનો ફોન ખોવાઈ ગયા બાદ પોતાની સમસ્યાની વાત કરી. માંઝીએ કહ્યું, "હું નરેન્દ્ર મોદીને મળવા ત્યાં ગયો હતો, પરંતુ કાર્યક્રમ દરમિયાન મારો ફોન ચોરાઈ ગયો હતો. મેં તરત જ ત્યાં તૈનાત અધિકારીને જાણ કરી, પરંતુ તેમણે મને કહ્યું કે, તે આમા કંઈ કરી શકતા નથી. ત્યારબાદ મેં સાયબર ક્રાઈમ વિભાગનો સંપર્ક કર્યો, જ્યાં મને સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં ઔપચારિક ફરિયાદ નોંધાવવાની સલાહ આપવામાં આવી."

તેમણે વધુમાં સમજાવ્યું, "જ્યારે હું પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો, ત્યારે અધિકારીઓએ શરૂઆતમાં મારી ફરિયાદ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો. ત્યારબાદ હું મારા બધા દસ્તાવેજો સાથે પાછો ફર્યો, અને તે પછી જ હું ફરિયાદ નોંધાવી શક્યો; જોકે, મને હજુ સુધી મારો ફોન મળ્યો નથી."

પરિસ્થિતિ વણસી જતાં, અગ્નિમિત્રા પોલે પોતે હીરાપુર પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત લીધી અને ઇન્ચાર્જ અધિકારીઓ સાથે સીધી વાત કરી. બીજી તરફ, મલય ઘટકે કટાક્ષ કરતા કહ્યું, "નરેન્દ્ર મોદીની રેલી દરમિયાન આશરે 450 મોબાઇલ ફોન ચોરાઈ ગયા હતા. આ દર્શાવે છે કે રેલીમાં કેવા પ્રકારના લોકો હાજર રહ્યા હતા અને આ પાર્ટી કેવા પ્રકારના લોકોને આકર્ષી રહી છે. મેં એવું પણ સાંભળ્યું છે કે ભાજપના ઘણા કાર્યકરોને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા છે."

આ પણ વાંચો:

  1. 'બંગાળમાં UCC લાગુ થશે', અમિત શાહે પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપનો સંકલ્પ પત્ર જાહેર કર્યો
  2. નીતિશ કુમારે રાજ્યસભા સાંસદ તરીકે લીધા શપથ, માંઝીએ કહ્યું- હું શુભકામના નહીં પાઠવું

