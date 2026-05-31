પ.બંગાળ: અભિષેક બેનર્જી બાદ TMCના વધુ એક સાંસદ પર હુમલો, માથામાં ઈજા થયાનો દાવો

આ પહેલા રાજ્યસભા સદસ્ય અભિષેક બેનર્જી પર સોનારપુરમાં હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 31, 2026 at 3:37 PM IST

હુગલી: શનિવારે પશ્ચિમ બંગાળમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસના રાજ્યસભા સભ્ય અભિષેક બેનર્જી પર થયેલા હુમલા બાદ, આજે, રવિવારે, ટીએમસીના અન્ય સાંસદ કલ્યાણ બેનર્જી પર હુમલો થયો. અહેવાલો અનુસાર, કલ્યાણ બેનર્જી પર કથિત હુમલો ત્યારે થયો જ્યારે તેઓ તૃણમૂલ કોંગ્રેસના પ્રતિનિધિમંડળ સાથે પક્ષના નેતાઓ અને કાર્યકરોની ધરપકડનો વિરોધ કરવા માટે ચંદીતાલા પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત લઈ રહ્યા હતા. અત્યાર સુધી મળેલી માહિતીના આધારે, પ્રતિનિધિમંડળ હુગલી ખાતે મેમોરેન્ડમ સુપરત કરવા પહોંચ્યા ત્યારે વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા. હંગામા વચ્ચે, કોઈએ પથ્થર ફેંક્યો, જે કલ્યાણ બેનર્જીના માથા પર વાગ્યો.

અહેવાલ છે કે ચંદીતાલા પોલીસ સ્ટેશનની સામે ઊભેલા ભાજપના કાર્યકરોએ તૃણમૂલના કાર્યકરોને નિશાન બનાવીને "ચોર! ચોર!" ના નારા લગાવવાનું શરૂ કર્યું. આ અંધાધૂંધી વચ્ચે, કલ્યાણ બેનર્જીને કોઈ વસ્તુ વાગી હતી, જેના કારણે તેમને ઈજા થઈ હતી. ઈજા થયા બાદ ટીએમસી સાંસદ તેમનું માથું પકડીને જમીન પર ઢળી પડ્યા. પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, પોલીસ અને કેન્દ્રીય દળોની મોટી ટુકડી વિસ્તારમાં તૈનાત કરવામાં આવી છે.

લોહીથી લથપથ કલ્યાણ બેનર્જીને પણ કાળા ધ્વજ બતાવવામાં આવ્યા હતા. પથ્થરમારાની ઘટનામાં તૃણમૂલ નેતાના માથામાં ગંભીર ઈજા થઈ હતી. તૃણમૂલ કાર્યકરો કોઈક રીતે તેમને ઊભા કર્યા. તેમણે કહ્યું, "મારા પર ભાજપના કાર્યકરોએ હુમલો કર્યો છે. માથા પર ભગવા પટ્ટી પહેરેલા લગભગ દસ ભાજપના સભ્યોના જૂથે અમારા કાર્યકરો પર હુમલો કર્યો. તેઓ કોઈને પણ છોડતા નથી; તેમણે મને માર પણ માર્યો. ભાજપ અમને સંપૂર્ણપણે મિટાવી દેવા માંગે છે. તેઓ કોઈપણ રીતે અમને મારી નાખવા માટે તૈયાર છે. હું બંગાળના લોકોને અપીલ કરું છું: કૃપા કરીને સાવધાન રહો. આજે તેઓ મને માર મારી રહ્યા છે, જ્યારે તમે દૂરથી જોઈ રહ્યા છો."

આ દરમિયાન, જનતાને સંબોધતા, તેમણે સીધો પ્રશ્ન પૂછ્યો: "શું આ તે 'પરિવર્તન' છે જે તમે ઇચ્છતા હતા? સુવેન્દુ અધિકારી એક હત્યારા મુખ્યમંત્રી છે - એક સરમુખત્યાર. આ યુક્તિઓ સમિક ભટ્ટાચાર્યના મગજની ઉપજ છે. જ્યાં સુધી તૃણમૂલ અસ્તિત્વમાં છે, તેઓ કોઈપણ રીતે અમને મારવા માટે મક્કમ છે. જ્યાં સુધી મમતા બેનર્જી અહીં છે, ત્યાં સુધી અમે લડતા રહીશું. સ્થાનિક ઇન્સ્પેક્ટર-ઇન-ચાર્જ (IC) એ જાણી જોઈને મારા પર આ હુમલો થવા દીધો." "શું સુવેન્દુ અધિકારી પોલીસનો પગાર ચૂકવે છે?" આટલું કહ્યા પછી તરત જ, તે ભાંગી પડ્યા અને રડી પડ્યા. જવાબમાં, ભાજપે કલ્યાણ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા આ આરોપોને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢ્યા છે.

