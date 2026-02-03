ETV Bharat / bharat

ઉત્તરાખંડમાં મોટી બસ દુર્ઘટના: HRTCની બસ ખાઈમાં ખાબકી, 3નાં મોત, અનેક મુસાફરો ઘાયલ

હિમાચલ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશનની બસ, જે પાઓન્ટા જઈ રહી હતી, તેણે કાબુ ગુમાવ્યો અને હરિપુર ક્વાનુ માઈન્સ રોડ પર ખાડામાં પડી ગઈ.

ઉત્તરાખંડમાં મોટી બસ દુર્ઘટના
ઉત્તરાખંડમાં મોટી બસ દુર્ઘટના (SDRF)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 3, 2026 at 12:48 PM IST

દેહરાદૂન (ઉત્તરાખંડ): રાજ્યના દેહરાદૂન જિલ્લામાં એક મોટો માર્ગ અકસ્માત થયો. HRTC (હિમાચલ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન) ની બસ ખીણમાં પડી ગઈ. જેમાં ત્રણ લોકોના મોત થયા છે અને ઘણા મુસાફરો ઘાયલ થયા છે. હિમાચલ પ્રદેશથી પાઓંટા જઈ રહેલી HRTC બસ હરિપુર ક્વાનુ મિનાસ રોડ પર કાબુ ગુમાવીને ખીણમાં પડી ગઈ.

હિમાચલ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશનની બસ ઉત્તરાખંડમાં ખીણમાં પડી: આ ભયાનક અકસ્માતમાં ત્રણ લોકોના મોત થયા છે. અનેક મુસાફરો ઘાયલ થયાના અહેવાલ છે. પોલીસ અને SDRF બચાવ કામગીરી માટે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા છે. ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. આ અકસ્માત આજે મંગળવારે સવારે થયો હતો. બસમાં કુલ 30 લોકો સવાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

30 લોકો સવાર હતા: આજે, 3 ફેબ્રુઆરી, 2026, CCR દેહરાદૂનને માહિતી મળી હતી કે કાલસી વિસ્તારના ક્વાનુ, મિનાસ રોડ પર એક બસ ક્રેશ થઈને ઊંડી ખીણમાં પડી ગઈ છે. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, બસમાં આશરે 30 મુસાફરો સવાર હતા. આ માહિતી મળતાં જ, SDRF કમાન્ડર અર્પણ યદુવંશીના આદેશ મુજબ, પોસ્ટ ડાકપથર, ચક્રતા, મોરી અને ટ્યુનીથી SDRF ટીમોને તાત્કાલિક રવાના કરવામાં આવી હતી. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, અકસ્માતમાં સામેલ બસ હિમાચલ રોડવેઝની બસ હોવાનું માનવામાં આવે છે.

મુખ્યત્વે, અકસ્માત પસાર થતી વખતે થયો હતો: હિમાચલ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન (HRTC) ની બસ જે ખાડામાં પડી હતી તેનો નંબર HP66A2588 છે. બસ કંડક્ટરે અકસ્માતની જાણ કરવા માટે પોલીસને ફોન કર્યો હોવાનું જાણવા મળે છે. પ્રાથમિક રીતે, અકસ્માતનું કારણ બીજા વાહનને પસાર કરતી વખતે થયું હોય તેવું લાગે છે. પાસ આપતી વખતે, ડ્રાઇવરે બસને રોડ પરથી વધારે બહાર લાવી દીધી, જેના કારણે બસે કાબુ ગુમાવી દીધો અને ખાડામાં પડી ગઈ. બસ ડ્રાઇવરનું નામ દિનેશ શર્મા છે અને કંડક્ટરનું નામ જગદીશ ચંદ છે.

