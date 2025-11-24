માતાના મોત પર પણ ન જાગી પુત્રોની સંવેદના:શબ ઘરમાં ન રાખવા દીધું, પિતાને કહ્યું- ફ્રીઝમાં મૂકાવી દો, લગ્ન બાદ અંતિમ સંસ્કાર કરીશું
ગોરખપુરમાં એક વર્ષ પહેલા પુત્રોએ વૃદ્ધ માતા-પિતાને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા હતા, તેઓ એક આશ્રમમાં રહેતા હતા.
Published : November 24, 2025 at 8:17 PM IST
ગોરખપુર: જેને ઉછેરીને માતા-પિતાએ મોટા કર્યા તે દીકરાઓએ જ તેમને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા. વૃદ્ધ માતા-પિતા આશ્રય માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા. તેમને જૌનપુરના એક વૃદ્ધાશ્રમમાં આશરો મળ્યો, પરંતુ જીવનની અગ્નિપરીક્ષા ચાલુ રહી. મહિલાનું કિડની ફેલ થવાથી મૃત્યુ થયું. પિતાએ પોતાના પૈતૃક ગામમાં અંતિમ સંસ્કાર કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. પરંતુ લગ્નમાં અશુભ સંકેતનું બહાનું બનાવીને દીકરાઓએ આ માટે ના પાડી દીધી.
આ હૃદયદ્રાવક ઘટના ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુરમાં આવેલા કેંપિયરગંજ વિસ્તારના એક ગામમાં બની. પુત્રોની ઉદાસીનતાને કારણે પત્નીની લાશ સાથે અપમાન થતાં વૃદ્ધ પતિ ખૂબ રડ્યા.
ભુઆલ કરિયાણાનો વ્યવસાય ચલાવતો હતો: ભુઆલ (68) અને તેની પત્ની, શોભા ગુપ્તા (65), કેંપિયરગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ભરોહિયા ગ્રામ પંચાયતમાં ત્રણ પુત્રો અને ત્રણ પુત્રીઓ સાથે રહેતા હતા. તે કરિયાણાનો વ્યવસાય ચલાવતા હતા. આ એકમાત્ર રસ્તો હતો જેના દ્વારા તેઓ બધી કૌટુંબિક જવાબદારીઓ સંભાળતા હતા, બધા બાળકોના લગ્ન કરાવ્યા અને પોતાની પુત્રીઓના પણ લગ્ન કરાવીને સાસરે મોકલી. તેમને પૌત્ર-પૌત્રીઓ પણ છે.
'તમે પરિવાર પર બોજ બની ગયા છો': જૌનપુર વિકાસ સમિતિ વૃદ્ધાશ્રમના વડા રવિ કુમાર ચૌબેએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, લગભગ એક વર્ષ પહેલા, ભુઆલના મોટા દીકરાએ તેના વૃદ્ધ માતા-પિતાને કહ્યું હતું કે, તેઓ પરિવાર પર બોજ બની ગયા છે અને તેમને ત્યાંથી ચાલ્યા જવું જોઈએ. પુત્રના ઠપકો અને ત્રાસને કારણે વૃદ્ધ દંપતી ઘર છોડીને ચાલ્યું ગયું.
વૃદ્ધ દંપતી આત્મહત્યા કરવા જઈ રહ્યું હતું: દંપતી આત્મહત્યા કરવા જઈ રહ્યું હતું, પરંતુ કોઈએ તેમને રોક્યા. તેમણે તેમને અયોધ્યા અથવા મથુરા જવાનું સૂચન કર્યું, જ્યાં તેમને રહેવા અને ખાવાનું મળી શકે. ત્યારબાદ વૃદ્ધ દંપતી અયોધ્યા પહોંચ્યા. જ્યારે તેમને ત્યાં કોઈ રહેવાની વ્યવસ્થા ન મળી, ત્યારે તેઓ મથુરા ગયા. ત્યાં પણ તેમને રહેવા અને ખાવાની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો. ત્યારબાદ તેમને જૌનપુરના એક વૃદ્ધાશ્રમનો મોબાઇલ નંબર મળ્યો.
દંપતી જૌનપુરમાં રહેતું હતું: રવિ કુમારે કહ્યું કે, વૃદ્ધ દંપતીએ તેમને ફોન કર્યો, અને તેમણે તેમને વૃદ્ધાશ્રમમાં આમંત્રણ આપ્યું. તેઓ ત્યાં રહેવા લાગ્યા. થોડા સમય પછી, શોભા દેવીને લકવો થઈ ગયો. તેમને ચાલવામાં તકલીફ થવા લાગી. ખાનગી હોસ્પિટલમાં દવા લેવા છતાં, તેમને કોઈ રાહત મળી રહી ન હતી. 19 નવેમ્બરના રોજ તેમની તબિયત વધુ ખરાબ થઈ ગઈ.
ત્યારબાદ, તેમને એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. ત્યાંના ડોક્ટરે તેમને કહ્યું કે, શોભા દેવીની બંને કિડની ફેલ થઈ ગઈ છે. શોભાનું ત્યાં મૃત્યુ થયું. તેમના પતિ, ભુઆલ, રડી પડ્યા. રવિ કુમારે ભુઆલ વતી નાના દીકરાને ફોન કરીને જાણ કરી કે, તેમના માતા શોભાનું અવસાન થયું છે અને અંતિમ સંસ્કાર કરવો છે. રવિએ તેના દીકરાને જણાવ્યું કે, ભુઆલની ઇચ્છા છે કે અંતિમ સંસ્કાર ગોરખપુરમાં કરવામાં આવે.
મોટા દીકરાના દીકરાના લગ્ન ઘરે હતા: રવિ કુમારના જણાવ્યા મુજબ, આ કહ્યા પછી, નાના દીકરાએ કહ્યું કે, તેના મોટા ભાઈના દીકરાના લગ્ન ઘરે થઈ રહ્યા છે. તે તેમની સાથે વાત કરશે અને તેમને જાણ કરશે. પછી તેણે ફોન કાપી નાખ્યો. થોડી વાર પછી, તેણે પાછો ફોન કરીને કહ્યું કે, તેના મોટા ભાઈએ મૃતદેહને ચાર દિવસ માટે ફ્રીઝરમાં રાખવા કહ્યું છે. લગ્ન પછી અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે.
દીકરીઓએ ફોન કરીને તેને ગામમાં આમંત્રણ આપ્યું: રવિએ કહ્યું કે, આ સાંભળીને ભુઆલ ગુસ્સે થઈ ગયા. તેમણે કહ્યું કે, તે મૃતદેહ ગોરખપુર નહીં લઈ જાય; તેઓ જૌનપુરમાં અંતિમ સંસ્કાર કરશે. દરમિયાન, પુત્રીઓએ તેમના પિતાને ફોન કરીને કહ્યું કે, તેઓ તેમની માતાના મૃતદેહને ગામમાં લાવે, કારણ કે અંતિમ સંસ્કાર ત્યાં કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ ભુઆલ તેની પત્ની શોભાના મૃતદેહ સાથે પહોંચ્યા.
દરમિયાન, મોટા દીકરાએ મૃતદેહને ઘરે રાખવાનો ઇનકાર કર્યો. ગામલોકોએ અને કેટલાક સંબંધીઓએ કેપિયરગંજ ઘાટ પાસે શોભાના મૃતદેહને બળજબરીથી દફનાવી દીધો. ભુઆલ આનાથી ખૂબ જ દુઃખી હતા. તેમણે કહ્યું કે, તે તેની પત્ની માટે યોગ્ય અંતિમ સંસ્કાર પણ કરી શકતા નથી. તે વારંવાર આ કહેતા રડતા હતા.
તેમણે એક પૂજારીની સલાહ લીધી અને જાણ્યું કે મૃતદેહને દફનાવ્યા પછી, તેને બહાર કાઢીને અગ્નિસંસ્કાર કરી શકાતો નથી. તે હવે લોટનું પૂતળું બનાવીને ધાર્મિક વિધિઓ કરી શકે છે.