UPના મિર્ઝાપુરમાં ભયાનક અકસ્માત: બે ટ્રક વચ્ચે ફસાઈ બે કારમાં લાગી આગ, 9 જીવતા ભડથું થયા, 11નાં મોત
ટક્કર બાદ બંને કારમાં આગ લાગી ગઈ હતી જેના કારણે કારમાં સવાર લોકો સળગી ગયા.
Published : April 23, 2026 at 10:03 AM IST
મિર્ઝાપુર: બુધવારે રાત્રે મિર્ઝાપુરના ડ્રમંડગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા બરકા ખુમાન ચોકડી પાસે એક ઝડપી ટ્રકે બે કારને જોરદાર ટક્કર મારતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. ટક્કર એટલી ગંભીર હતી કે બંને કારમાં આગ લાગી ગઈ હતી અને થોડી જ ક્ષણોમાં તેમાં સવાર લોકો જીવતા બળી ગયા હતા. બોલેરોમાં કુલ આઠ લોકો મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. તેમાં બે મહિલાઓ અને બે બાળકો સામેલ હતા. દરમિયાન, સ્વિફ્ટ ડિઝાયરમાં ફક્ત ડ્રાઇવર દ્વારા જ સવાર હતો. આ બધા વ્યક્તિઓ આગમાં મૃત્યુ પામ્યા. વધુમાં, ટ્રકના ક્લીનર (હેલ્પર) એ પણ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો. આ દુ:ખદ અકસ્માતમાં, નવ લોકો જીવતા સળગી ગયા, જેના કારણે કુલ મૃત્યુઆંક 11 થયો.
ટ્રક અને ટ્રેલર વચ્ચે ફસાઈ કાર: પોલીસે અકસ્માતનો શિકાર થયેલા તમામ મૃતકોના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી દીધા છે. પોલીસ અધિક્ષક અપર્ણા રજત કૌશિકે જણાવ્યું હતું કે મધ્યપ્રદેશથી મિર્ઝાપુર તરફ જતું એક ટ્રેલર ટ્રક આગળ વધી રહ્યું હતું, જેની પાછળ એક સ્વિફ્ટ ડિઝાયર અને એક બોલેરો કાર આવી રહી હતી. અચાનક, પાછળથી આવતી ચણાથી ભરેલી બીજી ટ્રકે બે કારને ટક્કર મારી. જેના કારણે તે આગળ જઈ રહેલા ટ્રેલરમાં ઘૂસી ગઈ. આ ટક્કરને કારણે, બોલેરો અને સ્વિફ્ટ ડિઝાયર બંનેમાં આગ લાગી ગઈ, જેમાં બોલેરો સંપૂર્ણપણે બળીને ખાખ થઈ ગઈ. ઘટનાની માહિતી મળતાં, ડ્રમંડગંજ પોલીસ, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ (ડીએમ) પવન કુમાર ગંગવાર અને એસપી અપર્ણા રજત કૌશિક તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા. ત્યારબાદ તમામ મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યા.
VIDEO | Mirzapur, Uttar Pradesh: Eleven people were killed in a multi-vehicle accident in Dramandganj area.— Press Trust of India (@PTI_News) April 22, 2026
Mirzapur SP Aparna Rajat Kaushik says, " around 8:30 pm, information was received that a truck, due to brake failure, collided with another truck. an alto car got stuck… pic.twitter.com/to8lfWrtB7
કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બોલેરોમાં સવાર તમામ લોકો મિર્ઝાપુર જિલ્લાના જિગ્ના પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા નરૈના ગામના રહેવાસી હતા. તેઓ મૈહરમાં મુંડન વિધિ કર્યા પછી તેમના પરિવાર સાથે ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા. કારમાં સવાર સોનભદ્રનો રહેવાસી હતો. ટ્રકના ક્લીનર અને ડ્રાઇવરની હજુ સુધી ઓળખ થઈ નથી.
રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલુ: પોલીસ અધિક્ષક અપર્ણા રજત કૌશિકે માહિતી આપી હતી કે આ અકસ્માતમાં ટ્રક ડ્રાઈવર અને ક્લીનરને પણ ગંભીર ઈજા થઈ છે; ક્લીનરને ટ્રકના કેબિનમાંથી સફળતાપૂર્વક બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટના બાદ વારાણસી-રેવા (મધ્યપ્રદેશ) હાઇવે પર ભારે ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. પોલીસ અને સ્થાનિક ગ્રામજનો ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવા માટે મોડી રાત સુધી રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં રોકાયેલા રહ્યા હતા. મધ્યપ્રદેશ તરફ જઈ રહેલા વાહનો સાથેની આ ટક્કરે સલામતીના નિયમો પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.
મિર્ઝાપુરના પોલીસ અધિક્ષક અપર્ણા રજત કૌશિકે જણાવ્યું હતું કે, એક ટ્રક પાછળથી એક કાર સાથે અથડાઈ હતી. ટક્કરના કારણે કારમાં આગ લાગી ગઈ હતી, જેના પરિણામે આ અકસ્માતમાં 11 લોકોના મોત થયા હતા. તમામ મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ ટ્રાફિક વ્યવસ્થા પૂર્વવત કરવામાં આવી છે. હાલમાં પીડિતોની ઓળખ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. પ્રથમ દ્રષ્ટિએ એવું લાગે છે કે આ અકસ્માત ટ્રકમાં બ્રેક ફેલ થવાને કારણે થયો હતો.
