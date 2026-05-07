UPના હમીરપુરમાં બોટ દુર્ઘટના: યમુના નદીમાં 9 લોકો ડૂબ્યા, મહિલાનું મોત, 6 લોકો હજુ ગુમ
હમીરપુરના કુતુબપુર પાટિયા ખાતે યમુના નદીમાં હોડી પલટી જતાં નવ લોકો ડૂબ્યા છે. એક મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે.
Published : May 7, 2026 at 11:03 AM IST
હમીરપુર: ઉત્તર પ્રદેશમાં કુરારા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવતા ભૌલી ગ્રામ પંચાયત વિસ્તારના કુતુબપુર પાટિયા ખાતે યમુના નદીમાં એક હોડી પલટી જતાં હમીરપુર જિલ્લામાં એક મોટી દુર્ઘટના બની. યમુના નદીના બીજા કિનારેથી પરત ફરતી વખતે મહિલાઓ અને બાળકો સહિત આશરે નવ લોકો હોડીમાં સવાર હતા. અચાનક, હોડી પલટી ગઈ અને નદીના ઊંડા પાણીમાં ડૂબી ગઈ.
માહિતી મળતાં, પોલીસ વહીવટીતંત્ર, ફ્લડ PAC, NDRF અને SDRFની ટીમોએ તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. અત્યાર સુધીમાં, અકસ્માત સ્થળેથી એક મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે, જ્યારે ત્રણ વ્યક્તિઓને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. બાકીના છ લોકોની શોધ ચાલુ છે. જિલ્લાના ઘણા વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે હાજર છે.
મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે હમીરપુરના કુરારા વિસ્તારમાં બોટ પલટી જવાની ઘટનાની નોંધ લીધી છે. આ ઘટનાની માહિતી મળતાં, તેમણે પોલીસ અને વહીવટીતંત્રના વરિષ્ઠ અધિકારીઓને તાત્કાલિક અકસ્માત સ્થળે પહોંચવા અને યુદ્ધના ધોરણે રાહત અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવા નિર્દેશ આપ્યો.
VIDEO | Uttar Pradesh: Boat capsizes in Betwa river in Hamirpur; 2 rescued, over 6 missing.#UPNews— Press Trust of India (@PTI_News) May 7, 2026
મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, આ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટનામાં ગુમ થયેલા લોકોની શોધ શક્ય તેટલી ઝડપથી કરવી જોઈએ. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, આ સંદર્ભમાં કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી સહન કરવામાં આવશે નહીં. તેમણે વરિષ્ઠ જિલ્લા અધિકારીઓને બચાવ કામગીરીનું વ્યક્તિગત રીતે નિરીક્ષણ કરવા અને પીડિતોને શક્ય તેટલી રાહત પૂરી પાડવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. વધુમાં, મુખ્યમંત્રી યોગીએ જિલ્લા વહીવટીતંત્રને અકસ્માતના કારણોની તપાસ કરવા અને ભવિષ્યમાં આવી દુર્ઘટના ન બને તે માટે નક્કર પગલાં અમલમાં મૂકવા સૂચના આપી છે.
જિલ્લા અધિકારીએ શું કહ્યું? ડીએમ અભિષેક કુમારે માહિતી આપી હતી કે, કુતુબપુર ગામમાં બોટ પલટી જવા અંગે રાત્રે 8:30 વાગ્યે રિપોર્ટ મળ્યો હતો. બોટમાં કુલ નવ લોકો સવાર હતા, જેમાંથી ત્રણને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. બે વ્યક્તિઓ હાલમાં હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે, જ્યારે બાકીના છ લોકોની શોધ ચાલુ છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, મુસાફરોમાંથી બે ઘાટમપુરના રહેવાસી હતા, જ્યારે બાકીના સાત કુતુબપુર પાટિયા ગામના હતા. તે બધા દરરોજ યમુના નદી પાર કરીને તરબૂચની ખેતી કરતા હતા.
એસપી મૃગાંક શેખર પાઠકે જણાવ્યું હતું કે, માહિતી મળતાં, સ્થાનિક પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી. વધુમાં, ફ્લડ PAC, NDRF અને SDRFની ટીમોને મદદ માટે બોલાવવામાં આવી છે. ત્રણ વ્યક્તિઓને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, જ્યારે બાકીના છ લોકોની શોધ ચાલુ છે. તેમણે ખાતરી આપી હતી કે રાહત અને બચાવ કામગીરી સતત ચાલી રહી છે, અને ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓને શોધવા માટે શક્ય તેટલા પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.
ઘટનાની જાણ થતાં, સ્થાનિક ગ્રામજનોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો, અને દુર્ઘટના સ્થળે મોટી ભીડ એકઠી થઈ હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં બોટ ઓવરલોડ હોવાના કોઈ સંકેત મળ્યા નથી. શંકા છે કે અંધારાને કારણે નબળી વિઝિબિલિટી અને સંતુલન ગુમાવવાને કારણે આ દુર્ઘટના બની હતી.
જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અભિષેક ગોયલે જણાવ્યું કે, અસરગ્રસ્ત પરિવારો લગ્ન સમારંભમાં હાજરી આપવા આવ્યા હતા અને કાકડી, તરબૂચ અને અન્ય શાકભાજી ખરીદવા માટે નદીની મધ્યમાં આવેલા એક ટાપુ પર ગયા. પરત ફરતી વખતે, હોડીએ સંતુલન ગુમાવ્યું અને પલટી ગઈ.
હમીરપુર જિલ્લામાં યમુના નદીમાં બનેલી હોડી દુર્ઘટના અંગે એક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો થયો છે. ગ્રામજનોના જણાવ્યા અનુસાર, ઘટના સમયે હોડી ચલાવનાર યુવાન પોતાના મોબાઇલ ફોન પર વાત કરી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન, હોડીએ સંતુલન ગુમાવી દીધું અને નદીમાં પલટી ગઈ.
ગ્રામજનોનો દાવો છે કે હોડી ચલાવનાર વિષ્ણુને તેના મોબાઇલ ફોન પર કોલ આવ્યો અને તેણે તેના પર વાત કરવાનું શરૂ કર્યું. આ ક્ષણે જ હોડી અસ્થિર થઈ ગઈ અને પલટી ગઈ. હોડીમાં સવાર બાળકો અને મહિલાઓ નદીમાં પડી ગયા.
