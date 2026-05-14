ઉત્તર પ્રદેશમાં ભારે પવન સાથે ત્રાટકેલા વાવાઝોડા-વીજળી પડવાની જુદી જુદી ઘટનામાં 56 લોકોના મોત

મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે અધિકારીઓને કમોસમી વરસાદ, વાવાઝોડા અને વીજળી પડવાથી પ્રભાવિત લોકોને વળતર આપવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 14, 2026 at 11:20 AM IST

ભદોહી/ફતેહપુર: ઉત્તર પ્રદેશના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વાવાઝોડા અને ભારે વરસાદથી વૃક્ષો ધરાશાયી થવા અને અને ઘરોને નુકસાન થવાની ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 56 લોકોના મોત થયા. ગુરુવારે અધિકારીઓએ આ જાણકારી આપી હતી.

મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે બુધવારે કમોસમી વરસાદ, વાવાઝોડા અને વીજળી પડવાથી થયેલા જાનહાનિ અને નુકસાન અંગે નોંધ લીધી હતી અને અધિકારીઓને 24 કલાકમાં અસરગ્રસ્ત પરિવારો સુધી રાહત પહોંચાડવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી મળેલા અહેવાલો અનુસાર, પ્રયાગરાજમાં 17, ભદોહીમાં 16, ફતેહપુરમાં નવ, બદાયૂંમાં પાંચ, પ્રતાપગઢમાં ચાર, ચંદૌલી અને કુશીનગરમાં બે-બે અને સોનભદ્ર જિલ્લામાં એક વ્યક્તિના મોત થયા છે. પ્રયાગરાજ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા જારી કરાયેલી યાદી અનુસાર, વાવાઝોડા અને વરસાદને કારણે હાંડિયા વિસ્તારમાં સાત, ફુલપુરમાં ચાર, સોરાઓંમાં ત્રણ, મેજામાં બે અને સદરમાં એક વ્યક્તિના મોત થયા છે.

ભદોહીમાં, જિલ્લા વહીવટીતંત્રના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, વાવાઝોડા સંબંધિત ઘટનાઓમાં ઓછામાં ઓછા 16 લોકો માર્યા ગયા છે. અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ કુંવર વીરેન્દ્ર કુમાર મૌર્યએ જણાવ્યું હતું કે, વાવાઝોડામાં અનેક વિસ્તારોમાં વૃક્ષો અને વીજળીના થાંભલા ઉખડી ગયા હતા, જ્યારે ઘણા ઘરોને નુકસાન થયું હતું.

ફતેહપુરના અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અવિનાશ ત્રિપાઠીએ જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લામાં વાવાઝોડા સંબંધિત ઘટનાઓમાં નવ લોકો માર્યા ગયા હતા અને 16 ઘાયલ થયા હતા. તેમણે કહ્યું, "ખાગા તાલુકામાં પાંચ મહિલાઓ સહિત આઠ લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા, જ્યારે સદર તાલુકામાં એક ઘરની દિવાલ ધરાશાયી થવાથી એક મહિલાનું મૃત્યુ થયું હતું."

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પ્રતાપગઢમાં, ભારે પવન અને વરસાદ વચ્ચે દિવાલ અને સિમેન્ટના શેડ ધરાશાયી થવા અને વીજળી પડવાની અલગ અલગ ઘટનાઓમાં ચાર લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. પોલીસ અધિક્ષક (એસ.પી) દીપક ભુકરે જણાવ્યું હતું કે, લાલગંજ તાલુકા વિસ્તાર હેઠળના ઓઝા કા પૂર્વા ગામમાં સિમેન્ટના શેડ ધરાશાયી થવાથી ભીમ યાદવ (25) કાટમાળ નીચે ફસાઈ જવાથી મૃત્યુ પામ્યો હતો.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, બાઘરાઈ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળ આવતા સારી સ્વામી ગામમાં દિવાલ પડવાથી ભૂષણ પાંડે (56)નું મોત થયું હતું. ભુકરે જણાવ્યું હતું કે, નારંગપુર ગામની શાંતિ દેવી (46) અને છત્રપુર શિવાલા રાઘના ગામના લાલ બહાદુર (44)નું પણ તોફાન સંબંધિત ઘટનાઓમાં મોત થયું હતું.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, કાનપુર દેહાત જિલ્લામાં વરસાદ સંબંધિત ઘટનાઓમાં બે વ્યક્તિના મોત થયા હતા. પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, રસુલાબાદ વિસ્તારના ભૌથરી ગામમાં ભારે વરસાદ દરમિયાન બકરીઓ સાથે લીમડાના ઝાડ નીચે ઉભેલી 19 વર્ષની યુવતી રુચિનું વીજળી પડવાથી મોત થયું હતું. આ ઘટનામાં અનેક બકરીઓ પણ મૃત્યુ પામી હતી.

નજીકમાં ઉભેલા 60 વર્ષીય પુરુષને પણ ઈજા થઈ હતી. અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ (નાણા અને મહેસૂલ) દુષ્યંત કુમારે જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક અધિકારીઓ પાસેથી માનવ અને પશુધનના નુકસાન અંગેના અહેવાલો માંગવામાં આવ્યા છે અને સરકારી નિયમો મુજબ નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે.

જિલ્લા વહીવટીતંત્રના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, દેવરિયામાં, ભીમપુર ગૌરા ગામની રહેવાસી કોમલ યાદવ (62)નું વીજળી પડવાથી મૃત્યુ થયું હતું. આ ઘટનામાં બે અન્ય ઘાયલ થયા હતા. બીજી ઘટનામાં, નેરુઆરી ગામના રહેવાસી રામનાથ પ્રસાદ (65)નું વીજળી પડવાથી મૃત્યુ થયું હતું.

સોનભદ્ર જિલ્લામાં, વરસાદ અને વાવાઝોડા દરમિયાન ઉખડી ગયેલા ઝાડ નીચે ફસાઈ જવાથી માધવ સિંહ (38)નું મૃત્યુ થયું હતું. મુખ્યમંત્રી આદિત્યનાથે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અને વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લેવા અને પીડિતો અને તેમના પરિવારોને શક્ય તેટલી સહાય પૂરી પાડવા નિર્દેશ આપ્યો હતો.

તેમણે અધિકારીઓને સતર્ક રહેવાની પણ સૂચના આપી હતી અને વીમા કંપનીઓ સાથે મહેસૂલ અને કૃષિ વિભાગોને નુકસાનનો સર્વે કરવા અને સરકારને રિપોર્ટ સુપરત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

