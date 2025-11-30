ETV Bharat / bharat

તમિલનાડુના શિવગંગામાં બે સરકારી બસોની સામસામે ભીષણ ટક્કર, 11 લોકોના મોત

તમિલનાડુના શિવગંગા જિલ્લામાં બે સરકારી બસો વચ્ચે સામસામે ટક્કર થતાં એક બાળક સહિત અગિયાર લોકોના મોત થયા છે.

તમિલનાડુમાં બે બસનો ભયાનક અકસ્માત
તમિલનાડુમાં બે બસનો ભયાનક અકસ્માત (ETV Bharat)
November 30, 2025

ચેન્નાઈ: તમિલનાડુના શિવગંગા જિલ્લામાં રવિવારે એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માતમાં 11 લોકોના મોત થયા છે અને 40 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. શિવગંગા જિલ્લાના પોલીસ અધિક્ષક (એસપી) શિવ પ્રસાદે જણાવ્યું હતું કે, આ અકસ્માત તિરુપત્તુર નજીક થયો હતો જ્યારે બે સરકારી બસો સામસામે અથડાઈ હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, આઠ મહિલાઓ, બે પુરુષો અને એક બાળક સહિત 11 લોકોના મોત થયા હતા.

એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, રવિવારે સાંજે શિવગંગા જિલ્લાના કુમ્માનગુડી નજીક બે સરકારી બસો સામસામે અથડાઈ હતી, જેમાં 11 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 40 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા. મૃત્યુઆંક વધવાની આશંકા છે.

અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, આ ભયાનક અકસ્માતમાં બે બસોને નુકસાન થયું હતું, અને ઘણા ઘાયલોને બાદમાં લોકોની મદદથી વાહનોમાંથી બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે, એક બસ તિરુપુરથી કરાઈકુડી જઈ રહી હતી, જ્યારે બીજી કરાઈકુડીથી ડિંડીગુલ જિલ્લામાં જઈ રહી હતી. ઇમરજન્સી ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલોમાં ખસેડ્યા હતા.

એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, આ અકસ્માતમાં 40 થી વધુ મુસાફરો ઘાયલ થયા છે. બધાને સારવાર માટે સરકારી હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું કે આ સામસામે થયેલી ટક્કર હતી. કારણ સ્પષ્ટ નથી; તેઓ તપાસ કરી રહ્યા છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, અકસ્માતમાં ડ્રાઇવર સહિત આઠ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા. ઘાયલ મુસાફરોને 108 એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા અને તેમને તિરુપત્તુર સરકારી હોસ્પિટલ અને નજીકની હોસ્પિટલોમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. જોકે, ગંભીર રીતે ઘાયલ ત્રણ મુસાફરોનું તિરુપત્તુર સરકારી હોસ્પિટલમાં મૃત્યુ થયું હતું, જેના કારણે મૃત્યુઆંક 11 થયો હતો. વધુમાં, 40 થી વધુ ઘાયલ મુસાફરોને તિરુપત્તુર, મદુરાઈ અને કરાઈકુડી સરકારી હોસ્પિટલોમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. ડોક્ટરોએ જણાવ્યું કે તેમાંથી કેટલાકની હાલત ગંભીર છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, અકસ્માતને કારણે ઘટનાસ્થળે ટ્રાફિક ગંભીર રીતે ખોરવાઈ ગયો હતો. અકસ્માત બાદ વિસ્તારમાં ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો હતો. પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને ટ્રાફિક ડાયવર્ટ કર્યો. તિરુપત્તુર પોલીસ સ્ટેશને કેસ નોંધ્યો છે અને અકસ્માતની તપાસ કરી રહી છે.

ટેનકાસીમાં બે બસો અથડાઈ
અગાઉ, 24 નવેમ્બરના રોજ, તમિલનાડુના ટેનકાસી જિલ્લામાં બે બસો સામસામે અથડાઈ હતી, જેમાં સાત મુસાફરોના મોત થયા હતા અને 50 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા. આ અકસ્માત મદુરાઈ-કોલ્લામ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર કદયાનાલ્લુર નજીક થયો હતો જ્યારે તેનકાસીથી કોવિલપટ્ટી જતી એક ખાનગી બસ રાજપલયમથી તેનકાસી જતી બીજી બસ સાથે અથડાઈ હતી. આ જીવલેણ અકસ્માત બે લેનવાળા માર્ગ પર ઓવરટેક કરવાનો પ્રયાસ કરવાને કારણે થયો હોવાનું કહેવાય છે. છ મુસાફરોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા, જ્યારે એકનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું હતું.

