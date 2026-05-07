તમિલનાડુમાં વિજયની TVKને સત્તાથી દૂર રાખવા AIADMKએ કરેલી ગઠબંધનની ઓફર DMKએ ફગાવી
વિજયે નવી સરકાર બનાવવાનો દાવો રજૂ કરવા માટે રાજ્યપાલને મળ્યા બાદ, તેમણે 16મી તમિલનાડુ વિધાનસભાનું વિસર્જન કર્યું, જે 5 મેથી અમલમાં આવશે.
Published : May 7, 2026 at 8:40 AM IST
ચેન્નઈ: તમિલનાડુમાં વિજયના તમિલગા વેત્રી કઝગમ (TVK)ને પહેલી સરકાર બનાવતા અટકાવવા માટે "કટ્ટર હરીફો" દ્રવિડ મુનેત્રા કઝગમ (DMK) અને ઓલ ઈન્ડિયા અન્ના દ્રવિડ મુનેત્રા કઝગમ (AIADMK) વચ્ચે વાતચીત થઈ રહી હોવાના અહેવાલો છે. ચૂંટણીમાં ત્રિશંકુ વિધાનસભા બન્યા પછી હવે અહેવાલ આવી રહ્યા છે કે, DMKએ રાજ્યમાં સરકાર બનાવવા માટે AIADMKની "ઓફર" ને નકારી કાઢી છે.
કોંગ્રેસે તેના પૂર્વ-ચૂંટણી સાથી DMK સાથેના સંબંધો તોડી નાખ્યા અને TVKને ટેકો આપ્યો તે પછી બે દ્રવિડ હરીફો વચ્ચે સંભવિત વાતચીતની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું.
ધ હિન્દુ દ્વારા ટાંકવામાં આવેલા સૂત્રો અનુસાર, 234 સભ્યોની વિધાનસભામાં સરકાર બનાવવા માટે AIADMKએ DMK પાસે સમર્થન માંગવા માટે સંપર્ક કર્યો હતો. જો કે, એવું લાગે છે કે DMK નેતૃત્વએ આ પ્રસ્તાવને નકારી કાઢ્યો છે, અને કહ્યું છે કે, પાર્ટી વિપક્ષમાં બેસવા માટે તૈયાર છે અને લોકોના આદેશ વિરુદ્ધ જવા માંગતી નથી. અત્યાર સુધી, AIADMK અથવા DMK તરફથી આ સંદર્ભમાં કોઈ સત્તાવાર ટિપ્પણી મળી નથી.
આ પહેલા, TVKના ધારાસભ્ય પક્ષના નેતા વિજયે રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકરને મળ્યા અને સરકાર બનાવવાનો દાવો રજૂ કર્યો. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યપાલે વિજયને 118 ધારાસભ્યોના સમર્થન પત્રો રજૂ કરવા કહ્યું હતું, કોંગ્રેસ સાથે જોડાણ હોવા છતાં, વિધાનસભામાં બહુમતીનો આંકડો હાંસલ કરવા માટે તેને વધુ પાંચ ધારાસભ્યોના સમર્થનની જરૂર છે.
તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, TVK 108 બેઠકો જીતીને સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવ્યો હતો. DMK 59 બેઠકો પર વિજયી બન્યો હતો, જ્યારે AIADMK 47 બેઠકો પર વિજયી બન્યો હતો. કોંગ્રેસે પાંચ બેઠકો જીતી હતી અને TVKને ટેકો જાહેર કરી ચૂકી છે. PMK 4 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે IUML, CPI, CPI(M) અને VKCએ બે-બે બેઠકો મેળવી હતી. ભાજપ, DMDK અને AMMKને એક-એક બેઠક મળી હતી.
બુધવારે સાંજે, AIADMKએએ તેના નવા ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યોને પુડુચેરીમાં ખસેડ્યા હતા. પાર્ટીના પ્રવક્તા કોવાઈ સત્યાને PTI સમક્ષ આ વાતની પુષ્ટિ કરી હતી અને કહ્યું હતું કે, ધારાસભ્યોને ત્યાં રાખવામાં આવ્યા છે, જોકે તેમણે ખસેડવામાં આવેલા ધારાસભ્યોની સંખ્યા અથવા નિર્ણય પાછળનું કારણ સ્પષ્ટ કર્યું નથી.
વિજયની પાર્ટી પાંચ ધારાસભ્યોથી ઓછી બેઠકો મેળવી શકી હોવાથી, AIADMK એ અગાઉ પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો કે તે TVK ની આગેવાની હેઠળની સરકારને ટેકો આપશે નહીં.
દરમિયાન, સૂત્રો સૂચવે છે કે જો TVK રાજ્યમાં ગઠબંધન સરકાર બનાવવામાં સફળ થાય છે, તો કોંગ્રેસને બે કેબિનેટ પદની ઓફર કરવામાં આવી શકે છે.
આ પણ વાંચો: