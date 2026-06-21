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પીરિયડ્સના કારણે વિદ્યાર્થિનીને શાળામાં 4 કલાક ક્લાસ બહાર ઊભી રખાઈ, શિક્ષા વિભાગે કરી કાર્યવાહી

ચેન્નઈની એક સ્કૂલમાં પીરિયડ્સના કારણે વિદ્યાર્થિનીને ક્લાસરૂમ બહાર રાખવામાં આવી હતી. જોકે સ્કૂલે આરોપા ફગાવી દીધા હતા.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (Getty Images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 21, 2026 at 9:27 PM IST

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ચેન્નાઈ: શહેરની એક મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સ્કૂલમાં 11 વર્ષની એક વિદ્યાર્થીનીને માસિક ધર્મ હોવાના કારણે ચાર કલાક સુધી વર્ગખંડની બહાર ઉભી રાખવામાં આવી હતી. આ ઘટના બાદ, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના શિક્ષણ વિભાગે કાર્યવાહી કરી અને શાળાના શિક્ષક અને મુખ્ય શિક્ષકની બદલી કરી દીધી.

આ ઘટના ગોપાલપુરમ વિસ્તારમાં આવેલી ચેન્નાઈ કોર્પોરેશન સ્કૂલમાં બની હતી. ત્યારબાદ છોકરીના પિતાએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જોકે, શાળાએ આ આરોપને નકારી કાઢ્યો છે, અને કહ્યું છે કે, છોકરીએ પોતાની મરજીથી વર્ગખંડની બહાર ઊભા રહેવાનું પસંદ કર્યું હતું.

ફરિયાદ મુજબ, લંચ બ્રેક પછી આવેલા એક શિક્ષકે એમ કહીને છોકરીને બહાર ઊભા રહેવાનો આદેશ આપ્યો હતો, તેને પિરિયડ્સ આવતા હોવાના કારણે ગંધ આવી રહી છે. એવું કહેવાય છે કે શાળાનો સમય પૂરો થાય ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થિનીને લગભગ ચાર કલાક સુધી વર્ગખંડની બહાર ઉભી રાખવામાં આવી હતી. આ ઘટનાથી વ્યથિત થઈને, તે રડતી રડતી ઘરે ગઈ અને તેના માતાપિતાને આખો કિસ્સો સંભળાવ્યો, ત્યારબાદ તેના પિતાએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી.

આ ઘટના વિશે પૂછવામાં આવતા, ચેન્નાઈ કોર્પોરેશનના શિક્ષણ વિભાગના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "ગોપાલપુરમ શાળાની વિદ્યાર્થિની તે માસિક સ્રાવ દરમિયાન વારંવાર ટોઇલેટમાં જઈ રહી હતી. આ જોઈને, શિક્ષકે એક બહેનપણીને તેની મદદ કરવા કહ્યું, અને બહેનપણીએ મદદ કરી. જોકે, વર્ગમાં છોકરાઓ હોવાથી, વિદ્યાર્થિનીએ વર્ગખંડમાં પાછા ફરવાનો ઇનકાર કર્યો અને બહાર રહેવાનું નક્કી કર્યું. શિક્ષકે મોબાઇલ ફોન દ્વારા વિદ્યાર્થિનીના પરિવારનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ માતાપિતા શાળાના સમય પછી જ તેને લેવા માટે પહોંચ્યા."

અધિકારીએ ઉમેર્યું હતું કે, શિક્ષકોએ દાવો કર્યો હતો કે વિદ્યાર્થિનીને બહાર ઉભી રહેવાની ફરજ પાડવામાં આવી ન હતી; તેના બદલે, જ્યારે તેને બીજી સીટ પર જવાનું કહેવામાં આવ્યું તો તે સ્વેચ્છાએ બહાર નીકળી ગઈ. અધિકારીએ કહ્યું, "અમે સંબંધિત શિક્ષક અને મુખ્ય શિક્ષકની પૂછપરછ કરી છે. તારણોના આધારે, અમે તેમને બીજી શાળામાં ટ્રાન્સફર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે."

જોકે, વિદ્યાર્થીના માતાપિતાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે શિક્ષકે જાણી જોઈને તેમની પુત્રીને માનસિક ત્રાસ આપ્યો હતો.

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MENSTRUATING STUDENT
MENSTRUATION RELATED DISCRIMINATION
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