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રાજસ્થાનના જોધપુરમાં મોટી દુર્ઘટના: કેમિકલ ફેક્ટરીમાં આગ બુઝાવતા વિસ્ફોટ, 14 ફાયરકર્મીઓ દાઝ્યા

દાઝી ગયેલા ફાયરકર્મીઓને ત્યાં ઊભેલી ફાયરના વાહન અને પિકઅપમાં નાખીને એઇમ્સ લાવવામાં આવ્યા હતા.

રાજસ્થાનના જોધપુરમાં મોટી દુર્ઘટના
રાજસ્થાનના જોધપુરમાં મોટી દુર્ઘટના (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2026 at 7:07 AM IST

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જોધપુર: રાજસ્થાનના જોધપુરમાં બાસની વિસ્તારમાં આવેલી એક કેમિકલ ફેક્ટરીમાં બુધવારે સાંજે લાગેલી આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. આ ઘટના દરમિયાન ફેક્ટરીમાં રહેલો કેમિકલનો સંગ્રહ કરતી ટેન્ક ફાટતાં ફાયર બ્રિગેડના એક ડઝનથી વધુ જવાનો દાઝી ગયા હતા. તેમને શરૂઆતમાં સારવાર માટે એમ્સ (AIIMS) લાવવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ મહાત્મા ગાંધી હોસ્પિટલના બર્ન યુનિટમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અહેવાલો અનુસાર, આઠ ફાયરફાઇટરો શરીરના 50 ટકાથી વધુ ભાગે દાઝી ગયા છે.

ઘટનાની જાણ થતાં જ જોધપુર કલેક્ટર આલોક રંજન, પોલીસ કમિશનર અંશુમાન ભોમિયા અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કમિશનર રાહુલ જૈન સહિતના અધિકારીઓ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા. વહીવટીતંત્રે તમામ ઘાયલ ફાયરફાઇટરોને યોગ્ય તબીબી સારવાર મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા સૂચનાઓ આપી છે. મેડિકલ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ડૉ. બી.એસ. જોધા પણ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા.

જિલ્લા કલેક્ટર આલોક રંજને જણાવ્યું હતું કે, એઇમ્સમાં પ્રાથમિક સારવાર મળ્યા બાદ તમામ ફાયરફાઇટરોને મહાત્મા ગાંધી હોસ્પિટલના બર્ન યુનિટમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પોલીસ કમિશનર અંશુમાન ભોમિયાએ પુષ્ટિ કરી હતી કે આ ઈજાઓ વિસ્ફોટને કારણે થઈ હતી અને નોંધ્યું હતું કે, આઠ વ્યક્તિઓ 50 ટકાથી વધુ દાઝી ગયા છે; તેમના માટે એક સમર્પિત બર્ન ICU તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને દરેક દર્દી માટે બર્ન ચાર્ટ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે આ ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે.

ફાયર ટેન્ડર અને પિકઅપ ટ્રક દ્વારા ઘાયલોને ખસેડાયા: બાસની વિસ્તારની ગણેશ કોલોનીમાં આવેલી કેમિકલ ફેક્ટરીમાં આ વિસ્ફોટ થયો હતો. વિસ્ફોટ બાદ, ઘાયલ ફાયરફાઇટરોને ઘટનાસ્થળે હાજર ફાયર ટેન્ડર અને પિકઅપ ટ્રકનો ઉપયોગ કરીને એઇમ્સ લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં પ્રાથમિક સારવાર લીધા પછી, તેમને MGH (મહાત્મા ગાંધી હોસ્પિટલ) ના બર્ન યુનિટમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. મેડિકલ કોલેજના પ્રિન્સિપાલે તેમની સારવારની દેખરેખ માટે એક સમર્પિત ટીમની રચના કરી છે.

ઘાયલ થયેલા લોકો: ઘાયલોમાં ફાયરફાઇટર દુર્ગેશ (25), પ્રેમ તાંબોલી (20), પ્રવીણ શર્મા (25), વિનય પુરોહિત (22), કુણાલ (25), આસિફ ખાન (33), જોગારામ (30), સુમિત (22), મોહમ્મદ હનીફ (50), અવિનાશ (40), પ્રકાશ (25), પ્રદીપ (23), સુરેન્દ્ર (22) અને દિનેશ (40) નો સમાવેશ થાય છે.

કેમિકલ ફેક્ટરીમાં લાગેલી આગને મોડી સાંજ સુધીમાં મોટાભાગે કાબૂમાં લાવી દેવામાં આવી હતી. જોકે, આજે થયેલા અચાનક વિસ્ફોટને કારણે જ્વાળાઓ ફરી ભભૂકી ઉઠી અને કર્મચારીઓ આગની ઝપેટમાં આવી ગયા. ફેક્ટરીમાં આગ મોડી રાત સુધી ચાલુ હતી અને તેને કાબૂમાં લેવા માટે ફાયર બ્રિગેડની બીજી ટીમ કામે લાગી હતી.

ફેક્ટરી માલિક સામે કાર્યવાહીની વિચારણા: પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે, ફેક્ટરીમાં કયા પ્રકારના રસાયણોનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી હતી કે કેમ, તે અંગે તપાસ ચાલી રહી છે. ફેક્ટરી સંચાલકની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવશે. જો નિયમોનું પાલન કરવામાં આવ્યું નહીં હોય તો કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

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FIRE AT CHEMICAL FACTORY IN JODHPUR
EXPLOSION WHILE EXTINGUISHING FIRE
જોધપુરમાં કેમિકલ ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ
જોધપુરમાં ફાયરકર્મીઓ દાઝ્યા
JODHPUR CHEMICAL FACTORY BLAST

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