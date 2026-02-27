ETV Bharat / bharat

મોટી દુર્ઘટના: રાજસ્થાનમાં સ્લીપર બસ આગળ જતા ટ્રેલર સાથે અથડાઈ, 6નાં મોત, 9 ઈજાગ્રસ્ત

રાજસ્થાનના બાલોતરમાં સ્લીપર બસના અકસ્માતની ઘટનામાં 6 લોકોના મોત થયા છે.

રાજસ્થાનમાં સ્લીપર બસ આગળ જતા ટ્રેલર સાથે અથડાઈ
રાજસ્થાનમાં સ્લીપર બસ આગળ જતા ટ્રેલર સાથે અથડાઈ (ETV Bharat Rajasthan)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 27, 2026 at 7:07 PM IST

રાજસ્થાન: રાજસ્થાનના બાલોતરા જિલ્લામાં શુક્રવારે સાંજે એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત થયો. એક સ્લીપર બસ તેની આગળ જતા ટ્રેલર સાથે અથડાઈ. ટક્કર એટલી ગંભીર હતી કે બસનો એક ભાગ સંપૂર્ણપણે ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગયો હતો. અકસ્માતમાં છ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા, જ્યારે ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. બાલોતરા પોલીસે આ વાતની પુષ્ટિ કરી. અકસ્માતને કારણે અફરા તફરીનો માહોલ ફેલાયો હતો.

ઘટનાની પુષ્ટિ કરતા બાલોતરાના એસ.પી રમેશ કુમારે જણાવ્યું કે, અકસ્માતની માહિતી મળતાં જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને 108 એમ્બ્યુલન્સની મદદથી ઘાયલોને બાલોતરાની નાહટા હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા. અકસ્માત બાદ હાઇવે પર અફરાતફરી મચી ગઈ, બંને બાજુ વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ. પોલીસ અને વહીવટી અધિકારીઓ પણ હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યા છે.

મૃતદેહો શબઘરમાં મૂકવામાં આવ્યા: બાલોતરા પોલીસ પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર, અકસ્માતની માહિતી મળતાં, પાચપદ્રા, બાલોતરા, કલ્યાણપુર અને મંડલી પોલીસ સ્ટેશનના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા, જેમાંથી ચારને જોધપુર રિફર કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે બે બાળકો અને એક મહિલા સહિત છ લોકોના મોત થયા છે. મૃતદેહોને બાલોતરાની નાહટા હોસ્પિટલના શબઘરમાં રાખવામાં આવ્યા છે.

અકસ્માતમાં નવ લોકો ઘાયલ થયા: બાલોતરા હોસ્પિટલના પીએમઓ સંદીપ દેવાતના જણાવ્યા અનુસાર, અકસ્માતમાં નવ લોકો ઘાયલ થયા છે. જેમાંથી ચારને ગંભીર હાલતમાં જોધપુર રિફર કરવામાં આવ્યા છે. પાંચ કલ્યાણપુર સીએચસીમાં સારવાર હેઠળ છે. દરમિયાન, નાગૌરના સાંસદ હનુમાન બેનીવાલે અકસ્માત અંગે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને શોક વ્યક્ત કર્યો.

બેનીવાલે શોક વ્યક્ત કર્યો: આરએલપી સુપ્રીમો હનુમાન બેનીવાલે આ ઘટના પર શોક વ્યક્ત કરતા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર લખ્યું, "દુઃખદ સમાચાર મળ્યા છે કે બાલોતરા જિલ્લાના કલ્યાણપુર નજીક એક ખાનગી બસે કાબૂ ગુમાવતા અકસ્માત થયો, જેના પરિણામે કેટલાક મુસાફરોના મોત થયા અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા. હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે મૃતકોના આત્માને શાંતિ આપે અને ઘાયલોને ઝડપથી સ્વસ્થ થાય."

