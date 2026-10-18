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પંજાબમાં પૂરપાટ દોડતી કારે રસ્તાની બાજુમાં બેઠેલા મજૂરોને કચડ્યા, 5નાં સ્થળ પર જ મોત

પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, મજૂરોનું એક જૂથ રસ્તાની બાજુમાં બેઠું હતું ત્યારે બેકાબૂ અને પૂરપાટ ઝડપે આવતી એક કાર તેમના પર ફરી વળી.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
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By PTI

Published : October 18, 2026 at 7:59 PM IST

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ચંદીગઢ: પંજાબના સંગરુર જિલ્લામાંથી એક દુઃખદ માર્ગ અકસ્માતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રવિવારે લેહરા ગાગા-જાખલ રોડ પર, પૂરપાટ ઝડપે આવતી એક કાર રસ્તાની બાજુમાં બેઠેલા કેટલાક મજૂરો પર ફરી વળી હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પાંચ મજૂરોનાં ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ નીપજ્યાં હતાં, જ્યારે અન્ય કેટલાક લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા.

ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી, રાહત કામગીરી શરૂ કરી હતી અને ઘાયલોને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા હતા, જ્યાં હાલ તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. પંજાબના કેબિનેટ મંત્રી બરિન્દર કુમાર ગોયલે આ દુઃખદ ઘટના પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો છે અને અસરગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે. પોલીસે આ મામલે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે.

(વધુ વિગતો ઉમેરાઈ રહી છે)

TAGGED:

PUNJAB ACCIDENT
PUNJAB SANGRUR WORKERS DEATH
પંજાબમાં કારે મજૂરોને કચડ્યા
પંજાબમાં કાર અકસ્માત
PUNJAB CAR ACCIDENT

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