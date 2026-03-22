પાકિસ્તાનમાં લશ્કરના આતંકવાદી સલાફીની હત્યા, પરિવારે જ છરી-ગોળી મારીને પતાવી દીધો
Published : March 22, 2026 at 5:26 PM IST
નવી દિલ્હી/ઇસ્લામાબાદ: શનિવારે પાકિસ્તાનમાં, ઈદની નમાજ પછી, આતંકવાદી સંગઠન લશ્કર-એ-તૈયબાના કમાન્ડર બિલાલ આરીફ સલાફીની તેના જ પરિવારના સભ્યોએ છરી અને ગોળી મારીને હત્યા કરી દીધી હતી.
અહેવાલ છે કે આ ઘટના લશ્કર-એ-તૈયબાના મુખ્યાલય (મરકઝ) ના મરકજ નજીક મુરિદકેમાં બની હતી. જોકે હત્યા પાછળનો ચોક્કસ હેતુ અસ્પષ્ટ છે, ગુપ્તચર સૂત્રોને કૌટુંબિક વિવાદની શંકા છે.
સૂત્રોએ પુષ્ટિ આપી છે કે હત્યામાં સામેલ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. દરમિયાન, ઘટના પછીની ઘટનાઓ દર્શાવતા ઘણા વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવ્યા છે, જેમાં આતંકવાદીને જમીન પર પડેલો જોઈ શકાય છે. જોકે, આ વીડિયોની સત્યતા સ્વતંત્ર રીતે ચકાસી શકાઈ નથી.
Commander of the terrorist group Lashkar-e-Taiba, Bilal Arif Sarafi killed by family members after the Eid prayers in Pakistan.— All India Radio News (@airnewsalerts) March 22, 2026
અહેવાલો અનુસાર, સલાફી પોતાના એજન્ડાને ફેલાવવા માટે યુવાનોની ઓળખ કરીને આતંકવાદી વિંગના મુરીદકે સેન્ટરમાં ભરતી કરાવતો હતો. તેનું કામ કથિક રીતે લોકોને ટ્રાનિંગ આપીને તેમનું બ્રેઇન વોશ કરવાનું હતું. સરાફી ભારતમાં વોન્ટેડ નહોતો.
વૈશ્વિક આતંકવાદ સૂચકાંકમાં પાકિસ્તાન પ્રથમ ક્રમે
2025 દરમિયાન આતંકવાદ સંબંધિત મૃત્યુમાં 6 ટકાનો વધારો થયા બાદ, પાકિસ્તાન પ્રથમ વખત વૈશ્વિક આતંકવાદ સૂચકાંકમાં ટોચ પર છે. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ઇકોનોમિક્સ એન્ડ પીસ (IEP) દ્વારા પ્રકાશિત ગ્લોબલ ટેરરિઝમ સૂચકાંક 2026 અનુસાર, દેશમાં ગયા વર્ષે 1139 મૃત્યુ નોંધાયા હતા, જે સુરક્ષા માહોલને દર્શાવે છે.
આ સમગ્ર રિપોર્ટ, 163 દેશોમાં આતંકવાદની અસરનું મૂલ્યાંકન કરે છે. તેમાં જણાવ્યું છે કે પાકિસ્તાનના તેના પડોશીઓ ખાસ કરીને અફઘાનિસ્તાન સાથેના તણાવપૂર્ણ સંબંધો, પ્રતિબંધિત તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન (TTP) અને બલુચિસ્તાન લિબરેશન આર્મી (BLA) દ્વારા વધતી હિંસા સાથે, "નોંધપાત્ર સુરક્ષા જોખમો" ઉભા કર્યા છે. તારણો દર્શાવે છે કે "પાકિસ્તાનમાં આતંકવાદને કારણે થતા મૃત્યુ હવે 2013 પછીના ઉચ્ચતમ સ્તરે છે, દેશમાં 2025માં 1139 મૃત્યુ અને 1045 આતંકવાદી ઘટનાઓ નોંધાઈ છે." TTP એ દેશમાં "સૌથી ખતરનાક" આતંકવાદી જૂથ અને વૈશ્વિક સ્તરે ત્રીજા સૌથી ખતરનાક જૂથ તરીકે છે.
IEP ડેટા સૂચવે છે કે "2009 થી, TTP હુમલાઓ પાકિસ્તાનમાં થયેલા તમામ હુમલાઓમાં 67 ટકાથી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે, અને આ જૂથ દેશના બીજા સૌથી સક્રિય જૂથ, BLA કરતા પાંચ ગણા વધુ હુમલાઓ માટે જવાબદાર છે." નોંધનીય છે કે, TTP વિશ્વના ચાર સૌથી ખતરનાક જૂથોમાં એકમાત્ર સંગઠન હતું જેણે પાછલા વર્ષમાં ઓપરેશનલ ગતિવિધિમાં વધારો જોયો હતો.
