'મદરેસામાં ભણવા જઈ રહ્યા હતા 163 બાળકો... GRPએ કારણવગર હેરાન કર્યા', પરિજનોને ગંભીર આરોપ

એવો આરોપ છે કે બાળકોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા કારણ કે તેઓ એક ચોક્કસ ધર્મના છે; અન્યથા શંકા કરવાનું કોઈ કારણ નહોતું.

જન જાગરણ શક્તિ સંગઠન દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ
જન જાગરણ શક્તિ સંગઠન દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 28, 2026 at 10:46 PM IST

અરરિયા: બિહારના અરરિયાના 163 બાળકો અને તેમના શિક્ષકોને બાળ મજૂરીના શંકાસ્પદ આધારે મધ્યપ્રદેશના કટનીમાં GRP દ્વારા અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યાના 15 દિવસથી વધુ સમય પછી, જન જાગરણ શક્તિ સંગઠને સોમવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. આ દરમિયાન, સંગઠન સાથે સંકળાયેલા માનવાધિકાર કાર્યકરો અને લગભગ એક ડઝન બાળકોના માતાપિતાએ વળતરની માંગ કરી હતી. વધુમાં, તેમણે શૈક્ષણિક હેતુઓ માટે મુસાફરી કરતા બાળકો સાથે અધિકારીઓ કેવી રીતે વાતચીત કરે છે તેનું નિયમન કરવા માટે એક સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસીઝર (SOP) બનાવવાની માંગ કરી હતી.

બાળકો માતાપિતાની સંમતિથી મુસાફરી કરી રહ્યા હતા: માતાપિતાએ જણાવ્યું હતું કે, તેમના બાળકો મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકમાં સ્થિત ત્રણ મદરેસામાં અભ્યાસ કરવા માટે પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છાથી મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. આ ચોક્કસ મદરેસામાં અભ્યાસ કરવાનો આ સીલસીલો ઘણા વર્ષોથી ચાલી રહ્યો છે; આ પહેલી ઘટના નહોતી. બાળકો તેમના શિક્ષકો સાથે હતા અને તેમની પાસે માન્ય ટ્રેન ટિકિટ, જરૂરી દસ્તાવેજો અને તેમના માતાપિતાના સંમતિ પત્રો હતા. આમ છતાં, વહીવટીતંત્રે પરિસ્થિતિને બાળ તસ્કરીના કેસ તરીકે વર્ણવી અને બાળકોને સરકાર દ્વારા સંચાલિત બાળ ગૃહમાં મોકલી દીધા.

આ ઘટનાના સમાચાર મળતા આઘાત લાગ્યો: વાલીઓ મુજબ, જ્યારે તેમને ખબર પડી કે તેમના બાળકોને જબલપુર અને કટનીમાં બાળ ગૃહમાં મોકલવામાં આવ્યા છે ત્યારે તેમને ભારે આઘાત લાગ્યો. એવો આરોપ છે કે કેટલાક માતાપિતા કટની પહોંચવામાં સફળ થયા હોવા છતાં, તેમના બાળકોને હજુ પણ તેમને સોંપવામાં આવ્યા ન હતા. ઘણા દિવસોના સતત પ્રયાસો પછી અને કટનીમાં સ્થાનિક સંસ્થાઓની મદદથી સરકાર પર દબાણ લાવવામાં આવ્યું. સામાજિક તપાસ અહેવાલ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી, આખરે 25 એપ્રિલે બાળકોને તેમના માતાપિતાને સોંપવામાં આવ્યા.

સરકારે અધિકારીઓ સામે પગલાં લેવા જોઈએ: જિલ્લાના નરપતગંજ બ્લોકના કુંડિલપુર ગામની રહેવાસી બીબી અંજુમને કહ્યું, "શું ગરીબોના બાળકોને શિક્ષણનો અધિકાર નથી? તેમના ત્રણ પૌત્રો તેમની સંપૂર્ણ સંમતિથી કર્ણાટકના બિદરમાં સ્થિત એક મદ્રેસામાં અભ્યાસ કરે છે. તેઓ તે સંસ્થામાં જાય છે કારણ કે તે તેમના રહેવા, ભોજન અને શિક્ષણ માટે ઉત્તમ વ્યવસ્થા પૂરી પાડે છે. સરકાર આ વ્યવસ્થા અરરિયામાં આપી દે. તેમનું કહેવું છે કે, બાળકોને કટનીમાં રોકવામાં આવ્યા આથી ઘણા દિવસો સુધી તેમની સાથે વાત પણ થઈ શકી નહીં. તેમનો દીકરો આ આઘાતથી બીમાર પડી ગયો અને હાલમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. તેમની માંગ હતી કે સરકાર આ ઘટના માટે જવાબદાર અધિકારીઓ સામે શિસ્તબદ્ધ પગલાં લે.

બાળકો ચોક્કસ ધર્મના હોવાથી કાર્યવાહી થઈ: દરમિયાન, અન્ય એક વાલી, શૌકતએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, બાળકોને ખાસ કરીને એટલા માટે નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા કારણ કે તેઓ ચોક્કસ ધાર્મિક સમુદાયના છે; નહીંતર શંકા માટે કોઈ કારણ નહોતું. વહીવટીતંત્ર પાસે કોઈ નક્કર પુરાવા નહોતા, છતાં તેમણે બાળકોને રોકી લીધા. વહીવટીતંત્રના વર્તન પર પ્રશ્ન ઉઠાવતા, તેમણે પૂછ્યું કે, જ્યારે તેઓ પોતે બાળકને લેવા માટે કટની પહોંચ્યા છતાં પણ તેને કેમ સોંપવામાં આવ્યું નહીં.

"સામાજિક તપાસ અહેવાલની પ્રક્રિયા બે વાર હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેના પરિણામે સમયનો નોંધપાત્ર બગાડ થયો હતો. જો સ્થાનિક સંસ્થાઓએ દરમિયાનગીરી ન કરી હોત, તો બાળકોને છોડાવવામાં ઘણો સમય લાગ્યો હોત. આ સમગ્ર ઘટનાથી બાળકોના શિક્ષણ પર ખરાબ અસર પડશે." - શૌકત, અસરગ્રસ્ત બાળકોમાંથી એકના વાલી.

FIRમાં ખોટા આરોપો: એડવોકેટ રમીઝે જણાવ્યું કે, પ્રથમ દૃષ્ટિએ કટનીમાં નોંધાયેલી ફરિયાદના શબ્દોમાં કહીઓ તો બાળ કલ્યાણ સમિતિ, જિલ્લા કટનીના સદસ્ય, દુર્ગેશ મરૈયાને જાણકારી મળે છે કે તારીખ 11 એપ્રિલ 2026ના રોજ ટ્રેન નં.17609, પટણા-પુણે એક્સપ્રેસથી અલગ-અલગ કોચમાં બેસાડીને 163 સગીર બાળકોને ગેરકાયદેસર રીતે કામ કરાવવાના હેતૂથી મહારાષ્ટ્રના લાતૂર લઈ જવાઈ રહ્યા હતા. આ બધા બાળકોને RPF કટનીની મદદથી રેસ્ક્યૂ કરી લેવામાં આવ્યા હતા. જોકે, તપાસ દરમિયાન ચકાસણી બાદ, બધા બાળકો અને તેમના સાથેના શિક્ષકોને મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

"આ બાળકોના ગેરકાયદેસર પરિવહનનો કેસ નહોતો, કે તેમને બળજબરીથી મજૂરી કરાવવાના હેતુથી લઈ જવામાં આવ્યા નહોતા. બાળકો સાથે ગુનેગારો જેવો વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો હતો; તેમને પોલીસ વાનમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, સ્થાપિત પ્રોટોકોલ અને ધોરણોનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન કરીને, તેમને અયોગ્ય પરિસ્થિતિઓમાં રાખવામાં આવ્યા હતા." - એડવોકેટ રમીઝ

બાળકોને ધ્યાનમાં રાખીને કરવી પડશે ચર્ચા: દરમિયાન, અન્ય એક વકીલ, નવાઝે જણાવ્યું હતું કે, આ બાબતે ચર્ચા શરૂ થઈ છે. આ સમગ્ર ચર્ચા દરમિયાન, આપણે ખાતરી કરવી જોઈએ કે ચર્ચા બાળકો પર કેન્દ્રિત રહે. વધુમાં, સીમાંચલ પ્રદેશના સામાજિક-આર્થિક સંદર્ભને સમજવું જરૂરી છે. વાસ્તવમાં, સીમાંચલ એશિયાના સૌથી અવિકસિત પ્રદેશોમાંનો એક છે. તે નોંધપાત્ર મુસ્લિમ વસ્તીનું ઘર છે. ગરીબીને કારણે, આ વિસ્તારના ઘણા બાળકો ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ મેળવી શકતા નથી. મદરેસાઓ આ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે; તેઓ બાળકોના રહેઠાણ, ભોજન અને પરિવહનની વ્યવસ્થા કરે છે, જેના કારણે આ બાળકો ત્યાં તેમનું શિક્ષણ મેળવે છે. આ ઘટનાથી બાળકોને ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો છે, આ આઘાત જિંદગીભર તેમની સાથે રહેશે.

શું કાર્યવાહી ફક્ત એટલા માટે કરવામાં આવી હતી કારણ કે તેઓ મુસ્લિમ સમુદાયના છે? કાર્યક્રમ દરમિયાન, જન જાગરણ શક્તિ સંગઠનના સચિવ આશિષ રંજને જણાવ્યું હતું કે, આ કેસ એક ગંભીર પ્રશ્ન ઉઠાવે છે: શું આ બાળકોને ફક્ત એટલા માટે અટકાવવામાં આવ્યા હતા કે તેઓ મુસ્લિમ સમુદાયના છે અને ઇસ્લામિક શિક્ષણ મેળવવા જઈ રહ્યા હતા? અમને લાગે છે કે પ્રવર્તમાન સાંપ્રદાયિક વાતાવરણ ખાસ કરીને ભાજપ શાસિત રાજ્યોમાં વિકસિત રાજકીય-વહીવટી વાતાવરણ આવી ક્રિયાઓને પ્રભાવિત કરી રહ્યું છે. છતાં, બંધારણની કલમ 25 દરેક વ્યક્તિને ધાર્મિક શિક્ષણ મેળવવા અને તેમના વિશ્વાસનું પાલન કરવાની સ્વતંત્રતા આપે છે. આ સૂચવે છે કે મદરેસા શિક્ષણમાં આવી દખલગીરી ધાર્મિક સ્વતંત્રતાના સિદ્ધાંત પર પણ શંકા પેદા કરે છે.

163 CHILDREN FROM ARARIA DETAINED
163 CHILDREN DETAINED IN MP
163 CHILDREN DETAINED BY MP GRP
