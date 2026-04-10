મથુરામાં મોટી બોટ દુર્ઘટના: યમુના નદીમાં બોટ પલટી જતા 10 શ્રદ્ધાળુઓના મોત, PM મોદીએ શોક વ્યક્ત કર્યો
યમુના નદીમાં બોટ દુર્ઘટનાની જાણકારી મળતા જ પ્રશાસનની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી. રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચાલુ છે.
Published : April 10, 2026 at 7:39 PM IST
મથુરા: શુક્રવારે બપોરે માંટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં યમુના નદીમાં હોડી પલટી જતાં દસ શ્રદ્ધાળુઓના મોત થયા છે અને અનેક લોકો ગુમ થયા છે. મૃતકોમાં છ મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે. આશરે 15 શ્રદ્ધાળુઓને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે અને ઘાયલોને વૃંદાવનની હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. NDRF ટીમ, ડાઇવર્સ અને પોલીસ ઘટનાસ્થળે હાજર છે. લુધિયાણા, પંજાબ અને અન્ય વિસ્તારોના શ્રદ્ધાળુઓ અહીં ફરવા માટે આવ્યા હતા. અકસ્માત સમયે આશરે 32 શ્રદ્ધાળુઓ તેમાં સવાર હોવાનું જાણવા મળે છે. ઘટનાને લઈને PM મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને શોક વ્યક્ત કર્યો હતો.
Deeply pained by the mishap due to the capsizing of a boat in Mathura, Uttar Pradesh. My condolences to those who have lost their near and dear ones. I pray for the speedy recovery of the injured. The local administration is assisting those affected: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) April 10, 2026
પોન્ટૂન બ્રિજ સાથે અથડાઈ બોટ: સેંકડો શ્રદ્ધાળુઓ યમુના નદી પર બોટ રાઈડનો આનંદ માણવા માટે નદીની મુલાકાત લે છે. શુક્રવારે બપોરે, માંટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં કેસી ઘાટ નજીક એક બોટ અચાનક પોન્ટૂન બ્રિજ સાથે અથડાઈ હતી. તેમાં લગભગ ત્રણ ડઝન શ્રદ્ધાળુઓ સવાર હતા. યમુના નદીમાં બોટ પલટી ગઈ, જેના કારણે ગભરાટ ફેલાયો. સ્થાનિક લોકો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા, અને બોટના કર્મચારીઓએ યાત્રાળુઓને બચાવવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા. દસ શ્રદ્ધાળુઓના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા, અને ઘણા લોકો હજુ પણ ગુમ છે. વૃંદાવન હોસ્પિટલમાં 12 જેટલા શ્રદ્ધાળુઓની સારવાર ચાલી રહી છે.
जनपद मथुरा में नाव पलटने से हुई दुर्घटना में जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 10, 2026
मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।
संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव व राहत कार्य संचालित करने और घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रभु श्री राम…
132 શ્રદ્ધાળુઓનું એક જૂથ પહોંચ્યું: અહેવાલો અનુસાર, પંજાબના લુધિયાણાથી આશરે 132 શ્રદ્ધાળુઓનું એક જૂથ મંદિરોના દર્શન માટે વૃંદાવન પહોંચ્યું હતું. શુક્રવારે બપોરે, કેટલાક શ્રદ્ધાળુઓ યમુના નદી પર બોટ રાઈડ માટે નીકળ્યા હતા. જ્યારે બોટવાળો ભક્તોને લઈ જઈ રહ્યો હતો, ત્યારે જોરદાર પ્રવાહને કારણે બોટ અચાનક પોન્ટૂન પુલ સાથે અથડાઈ ગઈ, જેના કારણે આ અકસ્માત સર્જાયો.
અકસ્માતની માહિતી મળતાં, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, વરિષ્ઠ પોલીસ અધિક્ષક, NDRF અને PAC ડાઇવર્સની એક ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ. ડાઇવર્સની મદદથી, 15 શ્રદ્ધાળુઓને બચાવી લેવામાં આવ્યા. દસ શ્રદ્ધાળુઓ હજુ પણ ગુમ છે અને તેમની શોધ ચાલી રહી છે.
#WATCH मथुरा: एसपी मथुरा (ग्रामीण) सुरेश चंद्र रावत ने बताया, " यमुना नदी में एक नाव पलटने की घटना सामने आई है। 22 लोगों को निकालकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। सभी तथ्यों की गहन जांच की जा रही है।" pic.twitter.com/hONKEeQ980— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 10, 2026
જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સીપી સિંહે જણાવ્યું હતું કે, બોટમાં કુલ 32 શ્રદ્ધાળુઓ સવાર હતા, જેઓ લુધિયાણા અને પંજાબના મુક્તેશ્વરથી મંદિરના દર્શન માટે વૃંદાવન આવ્યા હતા. કમનસીબે, 10 શ્રદ્ધાળુઓના મોત થયા છે. ઘણા લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. યમુના નદીમાં હજુ પણ યાત્રાળુઓની શોધ ચાલુ છે. એવું જણાવવામાં આવ્યું છે કે વહીવટીતંત્રે બચાવેલા યાત્રાળુઓને તેમના ગંતવ્ય સ્થાન પર મોકલવાની વ્યવસ્થા કરી છે.
