મહારાષ્ટ્રમાં પરભણી હનુમાન મંદિરની છત ધરાશાયી, 6 શ્રદ્ધાળુઓના મોત, ઘણા કાટમાળમાં ફસાયા
પરભણી જિલ્લાના યશવાડી ગામમાં હનુમાન મંદિરની છત ધરાશાયી થતા 6 શ્રદ્ધાળુઓના મોત થયા છે.
Published : June 20, 2026 at 5:44 PM IST
પરભણી (મહારાષ્ટ્ર): પરભણી જિલ્લામાં શનિવારે મંદિરની છત તૂટી પડતા એક મોટી દુર્ઘટના બની હતી. આ દુર્ઘટનામાં છ શ્રદ્ધાળુઓના મોત થયા હતા. અહેવાલો અનુસાર, કાટમાળ નીચે ઘણા લોકો ફસાયેલા છે, અને બચાવ કાર્ય ચાલુ છે. એવો અંદાજ છે કે 30 થી 40 લોકો કાટમાળ નીચે ફસાયેલા છે.
એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના શનિવારે બપોરે પરભણી જિલ્લાના યશવાડી ગામમાં આવેલા હનુમાન મંદિરમાં બની હતી. અત્યાર સુધીમાં આશરે 25 લોકોને કાટમાળમાંથી બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.
યશવાડી ગામ છત્રપતિ સંભાજીનગરથી લગભગ 190 કિમી દૂર મનવત રોડ પર આવેલું છે. પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "મંદિરના 'સભા-મંડપ' ની છત બપોરે 3:30 વાગ્યે તૂટી પડી હતી. પોલીસ અને જિલ્લા વહીવટીતંત્રની ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે, અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. અત્યાર સુધીમાં લગભગ 25 લોકોને કાટમાળ નીચેથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે."
Parbhani, Maharashtra: A pillar and a section of the roof collapsed at the Hanuman Temple complex in Yashwadi, Parbhani district, triggering a major rescue operation. 30–40 people are trapped under the debris. pic.twitter.com/y2PRLzvrSE— IANS (@ians_india) June 20, 2026
તેમણે ઉમેર્યું કે નીચે ફસાયેલા લોકોની ચોક્કસ સંખ્યા અથવા ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા લોકોની સંખ્યા હજુ સુધી જાણી શકાઈ નથી.
એવી આશંકા છે કે મૃત્યુઆંક વધી શકે છે.
બીજા એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, શનિવાર હોવાથી હનુમાનજીના મંદિરમાં ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી હતી.
મંદિરના સભા-મંડપનું નવીનીકરણ કાર્ય ચાલુ હતું. નવી છતને સેન્ટરિંગ અને વાંસના પાલખથી ટેકો આપવામાં આવ્યો હતો; આ ટેકો પડતાં છત તૂટી પડી.
મંદિર ખૂબ જૂનું છે અને ભક્તો માટે ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે. દર શનિવારે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો આ સ્થળની મુલાકાત લે છે; જોકે, ગરમીને કારણે બપોરે ભક્તોની સંખ્યા પ્રમાણમાં ઓછી હતી.
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