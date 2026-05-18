ETV Bharat / bharat

મુંબઈ-અમદાવાદ હાઈવે પર સગાઈમાં જતા પરિવારનો નડ્યો અકસ્માત, 12નાં મોત, 25 ઈજાગ્રસ્ત

મહારાષ્ટ્રના પાલઘરમાં થયેલા ટ્રક અને કન્ટેનર વચ્ચેની ટક્કરમાં ઘણા લોકોના મોત થઈ ગયા.

મહારાષ્ટ્રના પાલઘરમાં ટેમ્પો અને કન્ટેનરની ટક્કર
મહારાષ્ટ્રના પાલઘરમાં ટેમ્પો અને કન્ટેનરની ટક્કર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 18, 2026 at 8:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

પાલઘર (મહારાષ્ટ્ર): મહારાષ્ટ્રના પાલઘર જિલ્લામાં, સોમવારે મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇવે પર સગાઈ સમારોહમાં મહેમાનોને લઈ જઈ રહેલા ટેમ્પો અને એક કન્ટેનર ટ્રક અથડાયા હતા, જેમાં 12 લોકોના મોત થયા હતા અને 25 લોકો ઘાયલ થયા હતા. ઘાયલોમાં ઘણાની હાલત ગંભીર છે. આ અકસ્માતમાં મૃતકો અને ઘાયલોમાં મહિલાઓ અને નાના બાળકોનો સમાવેશ થાય છે.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, આ અકસ્માત સાંજે 4:00 વાગ્યે દહાણુ તાલુકાના ધનિવારી ગામ નજીક થયો હતો, જ્યારે 50થી વધુ મુસાફરોથી ભરેલો એક આઇશર ટેમ્પો બાપુગાંવ ખડકીપાડા ગામના રહેવાસી બલરામ જયરામ દાંડેકરના સગાઈ સમારોહમાં જઈ રહ્યા હતા.

કાસા પોલીસ સ્ટેશનના સિનિયર ઇન્સ્પેક્ટર અમર પાટીલે જણાવ્યું હતું કે, "આ ભયાનક અકસ્માતમાં 12 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે અને 20 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. ઘાયલોને સારવાર માટે કાસા સબ-ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ અને નજીકના અન્ય તબીબી કેન્દ્રોમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે." પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે ટેમ્પો અને કન્ટેનર ટ્રક બંને ઘટનાસ્થળે જ પલટી ગયા હતા, જેના કારણે ઘણા મુસાફરો વાહનો નીચે ફસાઈ ગયા હતા.

પ્રાથમિક તપાસ સૂચવે છે કે, ટેમ્પોમાં ક્ષમતા કરતાં વધુ મુસાફરો હતા. ઝડપી ગતિ, રસ્તાનો સાંકડો ભાગ અને ટેમ્પો ચાલકનું વાહન પરથી કાબુ ગુમાવવો અકસ્માતનું મુખ્ય કારણ માનવામાં આવી રહ્યું છે. પોલીસે નોંધ્યું છે કે મૃત્યુઆંક વધુ વધી શકે છે, કારણ કે ઘણા ઘાયલ મુસાફરોની હાલત ગંભીર છે.

અકસ્માત બાદ, વ્યસ્ત હાઇવે પર અફરા-તફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો કારણ કે સ્થાનિકો, પોલીસ કર્મચારીઓ અને બચાવ ટીમો વાહનોના કાટમાળમાંથી પીડિતોને બહાર કાઢવા માટે ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા. આ દુર્ઘટનાએ સગાઈ સમારોહના જશ્નના માહોલમાં સામેલ પરિવારો માટે ઊંડા શોકમાં ફેરવી દીધી હતી. પોલીસે કેસ નોંધ્યો છે અને તપાસ શરૂ કરી છે.

એવું જાણવા મળ્યું છે કે, મુસાફરોને લઈ જતી ટ્રક મુંબઈ-અમદાવાદ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગના ધનિવારી વિસ્તારમાં પહોંચી ત્યારે, સામેની દિશામાંથી પૂર ઝડપે કન્ટેનર ટ્રક આવી. અચાનક, પાછળનું કન્ટેનર યુનિટ તેના ચેસિસથી અલગ થઈ ગયું અને ટ્રક સાથે અથડાઈ ગયું. કન્ટેનર યુનિટની ટક્કરને કારણે ટ્રક એક તરફ ઉછળી ગયો અને તેનો પાછળનો ભાગ સંપૂર્ણપણે કચડાઈ ગયો.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરેન્દ્રનગરમાં રાજકોટ-અમદાવાદ હાઇવે પર 4 દિવસમાં ફરી ખાનગી ટ્રાવેલ્સમાં આગ, 50 પેસેન્જરોનો ચમત્કારિક બચાવ
  2. ખેડા: પત્નીની હત્યા કરી રોડ અકસ્માતમાં ખપાવવાનો પ્રયાસ, પોલીસે ભેદ ઉકેલી આરોપી પતિને ઝડપ્યો
  3. દીવ ફરવા આવેલા મધ્યપ્રદેશના પરિવારને નડ્યો અકસ્માત, માતાની સામે જ પિતા-પુત્રના મોત

TAGGED:

AHMEDABAD MUMBAI HIGHWAY
CONTAINER COLLISION
DHANIWARI ACCIDENT
PALGHAR ACCIDENT
PALGHAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.