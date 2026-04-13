મહારાષ્ટ્રમાં ટ્રક અને કાર વચ્ચે ટક્કરમાં 11 લોકોના મોત, મંત્રીએ કાર ડ્રાઈવરને ગણાવ્યો જવાબદાર

અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે કારનું બુકડો બોલી ગયો હતો.

અકસ્માતગ્રસ્ત કારની તસવીર (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 13, 2026 at 3:19 PM IST

કલ્યાણ: સોમવારે સવારે કલ્યાણ-અહિલ્યાનગર હાઇવે પર એક ભયંકર અકસ્માત થયો હતો, જેમાં 11 લોકોના મોત થયા હતા; પોલીસે જણાવ્યું કે, તમામ લોકો ઇકો કારમાં સવાર હતા.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મૃતકોમાં ત્રણ મહિલાઓ અને આઠ પુરુષોનો સમાવેશ થાય છે; તેમાં બે કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ મુરબાડ મામલતદારની ઓફિસમાં નોકરી કરતા પટાવાળા ભૂષણ ઘોરપડેનો સમાવેશ થાય છે. આ અકસ્માત થાણે જિલ્લાના કલ્યાણ તાલુકામાં કલ્યાણ-મુરબાડ રૂટ પર આવેલા રાયતે વિસ્તારમાં બન્યો હતો. આ ભયાનક અકસ્માતના સમાચારથી આસપાસના વિસ્તારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું હતું.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, કલ્યાણથી મુરબાડ તરફ જતા એક પેસેન્જર ઇકો વાહન વિરુદ્ધ દિશામાંથી આવી રહેલી સિમેન્ટ મિક્સર ટ્રક સાથે સામેથી અથડાયું હતું. ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે બંને વાહનો બુકડો બોલી ગયા હતા.

દૂરથી જોરદાર ટક્કર સાંભળીને, સ્થાનિક લોકો અકસ્માત સ્થળે દોડી આવ્યા હતા. જોકે, આ ભયાનક દૃશ્યથી ઘણા લોકોના હૃદયમાં ધ્રુજી ગયા હતા. અકસ્માત બાદ સ્થળે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. સ્થાનિક નાગરિકો, પોલીસ અને ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ ટીમોએ લોહીથી લથપથ ફસાયેલા મુસાફરોને બહાર કાઢવા માટે ભારે જહેમત ઉઠાવવી પડી હતી. ઘાયલોને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે મૃતદેહોને બહાર કાઢવાના પ્રયાસો લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહ્યા હતા.

દરમિયાન, આ હાઇવે પર ટ્રાફિક સંપૂર્ણપણે ઠપ્પ થઈ ગયો હતો. પોલીસ આ અકસ્માતની વિગતવાર તપાસ કરી રહી છે.

કેબિનેટ બેઠક પછી બોલતા, મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે આ અકસ્માત પર પ્રતિક્રિયા આપી. તેમણે કહ્યું, "આ અકસ્માત એક દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના છે, જેમાં 11 લોકોના મોત થયા છે. હું તેમને ઊંડી સંવેદના પાઠવું છું, અને અમે તેમના દુઃખના સમયમાં મૃતકોના પરિવારો સાથે છીએ. સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર જરૂરી કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે અને અમે તેમના સંપર્કમાં છીએ."

દરમિયાન, મહારાષ્ટ્રના પરિવહન મંત્રી પ્રતાપ સરનાઈકે જણાવ્યું હતું કે, આ અકસ્માત સવારે આશરે 10:45 વાગ્યે થયો હતો. "સવારે આશરે 10:45 વાગ્યે, એક ઓમ્ની કાર મુસાફરોને લઈ જઈ રહી હતી અને ઉલ્હાસ નદી પર નવા પુલની કલ્યાણ બાજુએ અશોક લેલેન્ડ મિક્સર ટ્રક સાથે સામેથી અકસ્માત થયો. આ અકસ્માત કલ્યાણ-મુરબાડ-માલેગાંવ હાઇવે પર રાયતે ગામની સીમામાં પાંજરાપોળ ગૌશાળા નજીક થયો હતો."

તેમણે કહ્યું કે, આ અકસ્માત માટે ઓમ્ની વાનનો ડ્રાઇવર જવાબદાર છે. "ફક્ત છ મુસાફરોને લઈ જવાની પરવાનગી હોવા છતાં, તેણે તે વાહનમાં 11 લોકોને બેસાડ્યા. મુસાફરોના જીવને જોખમમાં નાખવાની બેદરકારી સહન કરવામાં આવશે નહીં, અને તેની સામે ચોક્કસપણે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. અમે એ પણ તપાસ કરીશું કે જીવ ગુમાવનારાઓના પરિવારોને કોઈ સહાય પૂરી પાડી શકાય કે નહીં; આ બાબતે મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી સાથે ચર્ચા કરવામાં આવશે."

સરનાઈકે જણાવ્યું કે, "આ અકસ્માતમાં ઓમ્ની કારના 11 મુસાફરોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. આ ઘટના અંગે કેસ નોંધવાની પ્રક્રિયા હાલમાં ચાલી રહી છે."

