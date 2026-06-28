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મહારાષ્ટ્રમાં સમૃદ્ધિ મહામાર્ગ પર ટ્રક સાથે કાર અથડાઈ, પરિવારના પાંચ સદસ્યોના મોત

ચંદ્રપુર જિલ્લાનો પરિવાર એક ઈવેન્ટમાં હાજરી આપવા અકોલા જઈ રહ્યો હતો દરમિયાન તેમની કારનો અકસ્માત થયો હતો.

મહારાષ્ટ્રમાં સમૃદ્ધિ મહામાર્ગ પર ટ્રક સાથે કાર અથડાઈ
મહારાષ્ટ્રમાં સમૃદ્ધિ મહામાર્ગ પર ટ્રક સાથે કાર અથડાઈ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 28, 2026 at 7:16 PM IST

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અમરાવતી (મહારાષ્ટ્ર): રવિવારે અમરાવતી જિલ્લાના ધામણગાંવ રેલ્વે તાલુકામાં સમૃદ્ધિ મહામાર્ગ (એક્સપ્રેસ વે) પર એક ભયાનક અકસ્માતમાં એક જ પરિવારના પાંચ સભ્યોના મોત થયા. મૃતકોની ઓળખ ભાસ્કર જીવણે, રમેશ જીવણે, લતા જીવણે, આરતી જીવણે અને 10 વર્ષની ત્રિશા જીવણે તરીકે થઈ છે.

રિપોર્ટ મુજબ, ચંદ્રપુર જિલ્લાથી અકોલા જઈ રહેલી એક ઝડપી કાર સમૃદ્ધિ મહામાર્ગ પર એક ટ્રકના પાછળના ભાગ સાથે અથડાઈ હતી. ટક્કર એટલી ગંભીર હતી કે કારનો આગળનો ભાગ ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગયો હતો, જેના કારણે કારમાં સવાર લોકો બચી શક્યા ન હતા.

પરિવાર અકોલા જઈ રહ્યો હતો
પીડિત પરિવાર ચંદ્રપુર જિલ્લાનો રહેવાસી હતો અને એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે કાર દ્વારા અકોલા જવા નીકળ્યો હતો. જોકે, સમૃદ્ધિ મહામાર્ગ પર તેમના વાહનને અકસ્માત નડ્યો, જેમાં પરિવારના પાંચેય સભ્યોના મોત થયા. આ ઘટનાથી એક્સપ્રેસ વે પર અફડાતફડી મચી ગઈ.

બચાવ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી
અકસ્માતના સમાચાર મળતાં જ પોલીસ, હાઇવે સેફ્ટી સ્ક્વોડ અને ઇમરજન્સી સર્વિસ ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ. કારમાંથી મૃતદેહો બહાર કાઢવા માટે બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલતા પહેલા ઘટનાસ્થળે તપાસ કરવામાં આવી હતી.

અકસ્માત સ્થળ પરથી મળેલા દ્રશ્યો સૂચવે છે કે કાર ખૂબ જ ઝડપથી દોડી રહી હતી અને ડ્રાઇવરે કાબુ ગુમાવ્યો હતો, જેના કારણે વાહન સીધું ટ્રકના પાછળના ભાગમાં અથડાયું હતું.

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