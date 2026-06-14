મધ્યપ્રદેશમાં મોટી દુર્ઘટના: ટ્રેનમાં આગની અફવાના કારણે નીચે ઉતરેલા મુસાફરો અન્ય ટ્રેનની અડફેટે આવ્યા, 4નાં મોત
હેતમપુર (HET)-ધોલપુર (DHO) વિભાગ પર એક મુસાફરે જનરલ કોચમાં એલાર્મ ચેઇન ખેંચી લેતા ટ્રેન નં. 19665 ખજુરાહો-ઉદયપુર ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ અટકી પડી.
Published : June 14, 2026 at 7:22 PM IST
મધ્ય પ્રદેશ: ઉદયપુર ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસમાં આગ લાગી હોવાની અફવાને કારણે મુસાફરો ટ્રેનમાંથી કૂદી પડ્યા હતા, જેના કારણે મુરેનામાં એક ટ્રેન અકસ્માત સર્જાયો હતો. મુખ્ય ટ્રેક પર પાતાલકોટ નજીક આવતી ટ્રેનના કારણે ઘણા મુસાફરોને ઇજા પહોંચી હતી. આ ઘટના મુરેનાના હેતમપુર રેલ્વે સ્ટેશન નજીક બની હતી.
આ અંગે ઉત્તર મધ્ય રેલવેના જનસંપર્ક વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, 14 જૂન, 2026ના રોજ, લગભગ 4:15 વાગ્યે, ઝાંસી ડિવિઝન (ઉત્તર મધ્ય રેલ્વે) ના હેતમપુર (HET)-ધોલપુર (DHO) વિભાગ પર એક મુસાફરે જનરલ કોચમાં એલાર્મ ચેઇન ખેંચી લેતા ટ્રેન નં. 19665 ખજુરાહો-ઉદયપુર ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ અટકી પડી.
Madhya Pradesh: A train accident occurred in Morena after passengers travelling on the Udaipur Intercity Express jumped off the train following rumours of a fire. Several passengers were hit by the approaching Patalkot on the main track. The incident took place near Hetampur… pic.twitter.com/LfSX6R4XE8— IANS (@ians_india) June 14, 2026
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, જ્યારે ટ્રેન રોકાઈ હતી, ત્યારે કેટલાક મુસાફરો નીચે ઉતરીને બાજુના રેલ્વે ટ્રેક પર જતા રહ્યા હતા. આ સમય દરમિયાન, અહેવાલો મુજબ કેટલાક મુસાફરો ટ્રેન નં. 20424 ફિરોઝપુર-સિઓની પાતાળકોટ એક્સપ્રેસની અડફેટે આવી ગયા હતા, જે 'અપ' દિશામાંથી આવી રહી હતી.
સમાચાર એજન્સી IANSના અહેવાલ મુજબ, મધ્યપ્રદેશના હેતમપુર રેલ્વે સ્ટેશન નજીક ઉદયપુર-ખજુરાહો એક્સપ્રેસમાં મોબાઇલ ફોનમાં આગ લાગી હોવાના અહેવાલ છે, જેના કારણે ટ્રેનને રોકી દેવામાં આવી અને મુસાફરોને ઉતાવળમાં નીચે ઉતરી ગયા. જ્યારે લોકો ટ્રેક પર હતા, ત્યારે બીજી ટ્રેન બાજુની લાઇન પર આવી, અને અહેવાલો અનુસાર કેટલાક લોકો ટક્કર લાગી હોઈ શકે છે.
Dhoulpur, Rajasthan: A mobile phone reportedly caught fire aboard the Udaipur–Khajuraho Express near Hetampur railway station in Madhya Pradesh, prompting the train to stop and passengers to disembark hurriedly. While people were on the track, a second train arrived on an… pic.twitter.com/A64QxkQZ5J— IANS (@ians_india) June 14, 2026
PTIએ અધિકારીને ટાંકીને જણાવ્યું કે, મધ્યપ્રદેશના મોરેના સ્ટેશન આગળ ટ્રેનમાં આગની અફવાને કારણે નીચે ઉતરી ગયેલા ચાર લોકો અન્ય ટ્રેનની ટક્કરથી પાટા પર કચડાઈને મૃત્યુ પામ્યા.
Four get off train after fire rumour, crushed to death on tracks by another train ahead of Morena station in MP: Official— Press Trust of India (@PTI_News) June 14, 2026
ઘટનાને લઈને એક મહિલા મુસાફરે જણાવ્યું કે, "...પછી કોઈએ કહ્યું કે ટ્રેનમાં આગ લાગી છે. આગ નહોતી લાગી. લોકો ગભરાઈ ગયા અને ભાગદોડ મચી ગઈ. ડરના કારણે, કેટલાક મુસાફરો ટ્રેનમાંથી કૂદવા લાગ્યા. ઘણા લોકો રેલ્વે પાટા પર ઉભા રહી ગયા અને અકસ્માત થઈ ગયો."
Dhoulpur, Rajasthan: A passenger says, " ...then someone said that there was a fire on the train... people started panicking and there was chaos. out of fear, some passengers began jumping from the train. many people ended up standing on the railway tracks..." pic.twitter.com/tAW6Kvc9Ih— IANS (@ians_india) June 14, 2026
ઘટનાની માહિતી મળતાં, રેલ્વે વહીવટીતંત્ર, રેલ્વે સુરક્ષા દળ (RPF), સરકારી રેલ્વે પોલીસ (GRP) અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્રના અધિકારીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા. અસરગ્રસ્ત મુસાફરોને જરૂરી સહાય પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. ઘટનાના કારણો અને સંજોગોની વિગતવાર તપાસ ચાલી રહી છે. રેલ્વે વહીવટીતંત્ર મુસાફરોને અપીલ કરે છે કે તેઓ કોઈપણ સંજોગોમાં પરવાનગી વિના ચાલતી કે સ્થિર ટ્રેનોમાંથી ઉતરે નહીં અને રેલ્વે સલામતી નિયમોનું કડક પાલન કરે.
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