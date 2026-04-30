ETV Bharat / bharat

આગળ જાનૈયા, પાછળ બેન્ડ અને વચ્ચે કૂલર... 42 ડિગ્રી ગરમીમાં કૂલર લઈને નીકળ્યા જાનૈયા, જુઓ VIDEO

દેવાસમાં, ભીષણ ગરમી વચ્ચે ભર બપોરે વરરાજા અને જાનૈયા કૂલર લઈને નીકળ્યા હતા.

42 ડિગ્રી ગરમીમાં કૂલર લઈને નીકળ્યા જાનૈયા
42 ડિગ્રી ગરમીમાં કૂલર લઈને નીકળ્યા જાનૈયા (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 11:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મધ્ય પ્રદેશ: આજકાલ સૂર્યદેવ સવારે 9 વાગ્યાથી જ પોતાનું ઉગ્ર સ્વરૂપ બતાવી રહ્યા છે. ગુજરાત સહિત દેશના ઘણા રાજ્યોમાં તાપમાનનો પારો 40 ડિગ્રીને ઉપર પહોંચી ગયો છે અને હિટવેવની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. પરિણામે, ગરમીથી બચવા માટે લોકો સવારે 10 થી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી પોતાના ઘરોમાં કેદ રહે છે. ભીડભાડવાળા બજારોથી લઈને રહેણાંક વિસ્તારોની સાંકડી ગલીઓ સુધી બધે જ બપોરે સન્નાટો છવાઈ જાય છે. આવી ગરમીમાં જો કોઈ વરરાજા ભર બપોરે જાન લઈને નીકળે તો તેમની પ્રશંસામાં શબ્દો ઓછા પડી જાય. મઘ્યપ્રદેશના દેવાસમાં, તાજેતરમાં આવી જ જાન 42 ડિગ્રી તાપમાન વચ્ચે નીકળી.

બેન્ડ સાથે કૂલરવાળી જાન કાઢવાનો ટ્રેન્ડ

દેવાસમાં, મોબાઇલ-કૂલરવાળી જાન ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે. આકરી ગરમી હોવા છતાં, વરરાજાનો ઉત્સાહ કે મહેમાનોનો ઉત્સાહ સહેજ પણ ઓછો થયો નથી. જાનમાં દર પાંચ મીટરના અંતરે કૂલર્સ મૂકવામાં આવ્યા હતા. કૂલરમાંથી આવતી ઠંડી હવા વચ્ચે, જાનૈયાઓ ઉત્સાહ સાથે ડાંસ કરી રહ્યા હતા. બેન્ડવાળા લોકોનો ઉત્સાહ પણ જોવાલાયક હતો.

42 ડિગ્રી ગરમીમાં કૂલર લઈને નીકળ્યા જાનૈયા (ETV Bharat)

ગરમી વચ્ચે લગ્નના ઘણા શુભ મુહૂર્ત નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, એવામાં સ્થાનિક બેન્ડ પાર્ટીઓએ આ નવતર પ્રયોગ રજૂ કર્યો છે. આ માટે બેન્ડ અલગથી ચાર્જ વસૂલ કરી રહી છે.

બેન્ડ પાર્ટીના માલિક દ્વારા એક નવતર પ્રયોગ

સ્થાનિક બેન્ડ પાર્ટીના માલિક ઇસ્માઇલ ભાઈએ જણાવ્યું કે "આ કૂલરવાળી જાનનું 3 કલાકનું ભાડું ₹30 હજાર રૂપિયા છે. જો કોઈ ગ્રાહક બેન્ડ અને કૂલર બંને સહિત સંપૂર્ણ પેકેજ બુક કરવા માંગે છે, તો કુલ કિંમત ₹50,000 થાય છે. આ ભીષણ ગરમીમાં બપોરના સમયે લગ્નના ઘણા શુભ મુહૂર્ત આવતા હોવાથી લોકો ચિંતિત હતા કે તેઓ જાન કેવી રીતે કાઢશે. આ મૂંઝવણને જોતા અમે આ નવીન પ્રયોગ કર્યો છે."

ખાસ વાત એ છે કે આગ ઓકતી ગરમીની વચ્ચે કૂલરમાંથી આવતા ઠંડા પવનમાં જાનૈયાનો જોશ જોવા લાયક હોય છે. બાળકોથી લઈને વૃદ્ધ બધા ભર બપોરે ખુશીથી ઝૂમે છે. જાનૈયાઓ વચ્ચે કૂલર સામે ડાંસ કરવાની હોડ જોવા મળે છે.

TAGGED:

MP WEDDING PROCESSION COOLER
WEDDING WITH COOLER
WEDDING PROCESSION COOLER
કૂલર સાથે જાન નીકળી
MP WEDDING PROCESSION COOLER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.