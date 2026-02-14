મોતથી હારીને પણ 5 જિંદગીઓને 'જીતાડી' ગઈ 10 માસની બાળકી, રાજકીય સન્માન સાથે થશે અંતિમ સંસ્કાર
આલિન હવે આ દુનિયામાં નથી, પરંતુ તે કોઈની આંખની રોશની બનીને દુનિયા જોશે.
Published : February 14, 2026 at 8:57 PM IST
તિરુવનંતપુરમ: કેરળમાં 10 માસની માસુમ બાળકીના નિધન બાદ માતા-પિતાના એક નિર્ણયે તેને લોકોના દિલોમાં કાયમ માટે જીવિત કરી દીધી છે. કેરળ સરકારે રાજ્યની સૌથી નાની ઉંમરની અંગદાતાને સન્માનવાનો નિર્ણય લીધો છે. 10 વર્ષની આલિન શેરિન અબ્રાહમના અંતિમ સંસ્કાર સંપૂર્ણ રાજકીય સન્માનથી કરવાની જાહેરાત સરકારે કરી છે. મુખ્યમંત્રીએ આલિનના માતા-પિતાના નિર્ણયની પ્રસંશા કરી, જેમણે પોતાના આ દુઃખમાં પણ બાળકના અંગદાનનો નિર્ણય લીધો.
મુખ્યમંત્રી પિનારાઈ વિજયને સોશિયલ મીડિયા પર આ જાણકારી શેર કરતા પથાનામથિટ્ટામાં દુઃખદ માર્ગ અકસ્માતમાં એક માસુમ બાળકીના મોત પર ઉંડો શોક વ્યક્ત કર્યો. જનતા આ નાની બાળકીને રવિવારે બપોરે 2 વાગ્યા તેના ઘરે અંતિમ વિદાય આપી શકશે. બપોરે 3.30 વાગ્યે નેડુંગાદપ્પલ્લીના સેંટ થોમસ ચર્ચમાં સંપૂર્ણ રાજકીય સન્માન સાથે તેના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે.
બાળકીનું મોત કેવી રીતે થયું?
માત્ર 10 મહિનાની નાની બાળકી, જે હજુ સુધી ચાલતા પણ નહોતી શીખી, તેણે માર્ગ અકસ્માતમાં હંમેશા માટે દુનિયાને અલવિદા કહી દીધું. માતા-પિતા માટે આ દુઃખ કાળજું ચીરનારું હતું, પરંતુ પોતાના આંસુઓને પીને પણ તેમણે જે નિર્ણય લીધો, તેણે મોત પર જીતની કહાણી લખી દીધી. પથાનામથિટ્ટાની આ માસુમ બાળકીએ જતા જતા 5 અજાણ્યા લોકોને નવું જીવન આપ્યું. આલિન હવે આ દુનિયામાં નથી, પરંતુ તે કોઈની આંખોની રોશની બનીને દુનિયાને જોશે અને કોઈની હ્રદયમાં ધબકશે.
5 વ્યક્તિઓને આપ્યું નવું જીવન
મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, તેમની આ નિસ્વાર્થ ભાવનાએ પાંચ વ્યક્તિઓને નવું જીવન આપ્યું છે. પોતાના લીવર, બે કિડની, હાર્ટ વાલ્વ અને બે કોર્નિયાના દાનથી આલિને રાજ્યના ઈતિહાસમાં સૌથી નાની ઉંમરની ડોનર તરીકે નામ નોંધાવ્યું છે. જે સમાજ માટે એક પ્રેરણાદાયક ઉદાહરણ છે. સ્વાસ્થ્યકર્મીઓએ પુષ્ટિ કરી છે કે આ સર્જરીએ લોકોનું જીવન બદલવાનું શરૂ કરી દીધું છે.
6 મહિનાની બાળકીને મળ્યું લિવર
આલિનની બંને કિડની 10 વર્ષની બાળકીમાં સફળતાપૂર્વક ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવી. કિડનીનો આકાર નાનો હોવાના કારણે બંને કિડનીઓ એક જ દર્દીને આપવામાં આવી. લિવર 6 મહિનાની બાળકીને અપાયું, જેનાથી તે રાજ્યની સૌથી નાની ઉંમરની લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પ્રાપ્તકર્તા બની ગઈ છે. માસુમની આંખોની કોર્નિયા આઈ બેંકને સોંપવામાં આવી છે. હાર્ટ વાલ્વ તિરુવનંતપુરમના શ્રી ચિત્રા સંસ્થાને આપવામાં આવ્યો છે.
કે-સોટ્ટો (K-SOTTO)ના કાર્યકારી નિર્દેશક ડો. નોબલ ગ્રેસિયસ અનુસાર મેડિકલ કોલેજ અને કિમ્સ (KIMS) હોસ્પિટલમાં કરેલી આ સર્જરી સફળ રહી અને બંને બાળકોની સ્થિતિ હાલમાં સ્થિર છે. અંગોને એક સ્થાનથી બીજા સ્થાને પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરાઈ છે. નાગરિક ઉડ્ડયન નિયમોના કારણે રાતના સમયે હોલિકોપ્ટર ટ્રાન્સફરને અનુમતિ નથી મળી શકી. જે બાદ અંગોને કોચીથી તિરુવનંતપુરમ સુધી રોડ માર્ગથી લાવવામાં આવ્યા. મુખ્યમંત્રીએ કેરળ પોલીસ અને જનતાની પ્રશંસા કરી, જેમણે કોઈ અડચણ વિના 'ગ્રીન કોરિડોર' માટે માર્ગ ખુલ્લો રાખ્યો, જેનાથી અંગો રેકોર્ડ સમયમાં પોતાના ગંતવ્ય સુધી પહોંચી શક્યા.
