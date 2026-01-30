જમ્મુ-કાશ્મીરના કિશ્તવાડમાં ભારે હિમ વર્ષા વચ્ચે સેનાનું સર્ચ અભિયાન, મોબાઈલ ઈન્ટરનેટ સેવા હજુ બંધ રહેશે
જમ્મુ-કાશ્મીરના સિંઘપોરા, ચિંગમ અને ચતરૂમાં ઈન્ટરનેટ સેવા સસ્પેન્શન 30મી જાન્યુઆરીએ 23.59 કલાક સુધી લંબાવવામાં આવ્યું છે.
Published : January 30, 2026 at 3:49 PM IST
જમ્મુ: સુરક્ષા દળોએ શુક્રવારે જમ્મુ અને કાશ્મીરના કિશ્તવાડ જિલ્લામાં છુપાયેલા જૈશ-એ-મોહમ્મદના ત્રણ આતંકવાદીઓના જૂથને શોધી કાઢવા અને તેને નિષ્ક્રિય કરવા માટે બરફથી ઘેરાયેલા ચતરૂ પટ્ટામાં ચાલી રહેલા આતંકવાદ વિરોધી અભિયાનને વધુ તીવ્ર બનાવ્યું છે, અધિકારીઓએ આ અંગે માહિતી આપી હતી.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ચાલુ ઓપરેશન દરમિયાન રાષ્ટ્ર વિરોધી તત્વો દ્વારા તેનો દુરુપયોગ ટાળવા માટે સિંઘપોરા, ચિંગમ અને ચતરૂને આવરી લેતા છ કિમીના ત્રિજ્યામાં મોબાઇલ ઇન્ટરનેટ સેવાઓ અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. આ વિસ્તારમાં 18 જાન્યુઆરીએ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે મંડરાલ-સિંઘપોરા નજીકના સોન્નાર જંગલમાં ભીષણ ગોળીબાર થયો હતો, જેમાં એક પેરાટ્રૂપરનું મોત થયું હતું અને સાત સૈનિકો ઘાયલ થયા હતા.
જોકે આતંકવાદીઓ ગાઢ જંગલ અને પડકારજનક ભૂપ્રદેશનો લાભ લઈને ભાગી જવામાં સફળ રહ્યા હતા, પરંતુ સુરક્ષા દળોએ બે ફૂટથી વધુ બરફવર્ષા છતાં આતંકવાદીઓની શોધખોળ ચાલુ રાખી હતી. 22 જાન્યુઆરીએ માલી દાના ટોપ અને 25 જાન્યુઆરીએ જાનસીર-કંદીવારમાં સેના અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે વધુ બે એન્કાઉન્ટર થયા હતા પરંતુ આતંકવાદીઓ ફરી એકવાર જંગલ વિસ્તારમાં ઘૂસી ગયા હતા.
અધિકારીઓએ જમ્મુ-કાશ્મીર ગૃહ વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલા આદેશને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે, સિંઘપોરા, ચિંગમ અને ચતરૂમાં મોબાઇલ ઇન્ટરનેટ સેવાઓનું સસ્પેન્ડ કરવાનું 30 જાન્યુઆરીના રોજ 23:59 કલાક સુધી લંબાવવામાં આવ્યું છે. ચાલુ કામગીરી દરમિયાન 23 જાન્યુઆરીએ આ વિસ્તારમાં મોબાઇલ ઇન્ટરનેટ સેવાઓ સ્થગિત કરવામાં આવી હતી.
જમ્મુ ઝોનના પોલીસ મહાનિરીક્ષક (IGP), જે ટેલિકોમ્યુનિકેશન સર્વિસીસ રૂલ્સ, 2024 હેઠળ અધિકૃત અધિકારી છે, દ્વારા આ સ્થગિત કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. રાષ્ટ્રવિરોધી તત્વો દ્વારા હાઇ-સ્પીડ મોબાઇલ ડેટા સેવાઓના સંભવિત દુરુપયોગને રોકવા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો, જે જાહેર વ્યવસ્થાને બગાડી શકે છે.
બે શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓની હાજરીની માહિતી મળ્યા બાદ સુરક્ષા દળોએ પૂંછ જિલ્લાના સુરનકોટ વિસ્તારમાં પજ્જા મોર, નબાના ટોપ અને નજીકના વિસ્તારોમાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે. અત્યાર સુધી શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ સાથે કોઈ સંપર્ક થયો નથી, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા અહેવાલો મળ્યા ત્યારે ઓપરેશન ચાલુ છે. (PTI ઇનપુટ્સ સાથે)