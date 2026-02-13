ETV Bharat / bharat

ઓફિસર દીકરા બહાર સેટલ થઈ ગયા અને ઘરમાં એકલી રહેતી માતા મૃત હાલતમાં મળી, 15 દિવસે જાણ થઈ

વૃદ્ધ મહિલાના દીકરા નોઈડા અને ફરિદાબાદમાં સેટલ છે, જ્યારે માતાએ ઘણા દિવસ સુધી ફોન ન ઉઠાવ્યો તો દીકરો ઘરે આવ્યો.

વૃદ્ધ મહિલાનો 15 દિવસે ઘરમાંથી મૃતદેહ મળ્યો
વૃદ્ધ મહિલાનો 15 દિવસે ઘરમાંથી મૃતદેહ મળ્યો (AI Concept Image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 13, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
હરિદ્વાર: આજે ગળાકાપ સ્પર્ધાવાળી દુનિયામાં રોજગાર માટે લોકો આંધળી ભાગદોડ કરે છે. કામની શોધમાં ગામ છોડીને શહેરમાં આવતા ઘણા પરિવાર વિખૂટા પડ્યા છે. ગામમાં વૃદ્ધ માતા-પિતા એકલા રહેવા મજબૂર બન્યા છે. એવામાં તેમની દેખરેખ માટે કોઈ નથી રહ્યું. આવો જ એક મામલો ઉત્તરાખંડ સ્થિત ધર્મનગરીના નામથી જાણીતા હરિદ્વારમાં સામે આવ્યો છે.

ઘરમાંથી વૃદ્ધાની લાશ મળી
હરિદ્વારના જ્વાલાપુરમાં 65 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલાનો શબ ઘરમાંથી મળતા ખળભળાટ મચી ગયો. જણાવાઈ રહ્યું છે કે, વૃદ્ધ મહિલા ઘરમાં એકલી રહેતી હતી. હરિદ્વારના આર્યનગરમાં એકલી રહેતી વૃદ્ધ મહિલાનો શબ 10-15 દિવસ જૂનો હોવાનું જણાવાઈ રહ્યું છે. નોઈડાથી હરિદ્વાર પાછા આવેલા એક દીકરાએ ઘરનો દરવાજો તોડ્યો અને અંદરથી શબ મળ્યો. સ્થળ પર પહોંચેલી પોલીસે શબનો કબ્જો લઈને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ મોકલ્યો છે.

બે દીકરા, બંને અન્ય શહેરોમાં રહેતા
માનવીય સંવેદનાઓ હચમચાવી નાખતી ઘટના હરિદ્વારમાં સામે આવી છે. પોલીસ મુજબ, પીર ગલીમાં એક મહિલા એકલી રહેતી હતી. ગુરુવારે સવારે મહિલાનો શબ મળ્યો હોવાની સૂચના મળી. સૂચના મળતા જ પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી અને શબને કબ્જામાં લઈને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ મોકલ્યો. જાણકારી મુજબ, મહિલાનો એક દીકરો ફરિદાબાદમાં બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં કાર્યરત છે. જ્યારે બીજો દીકરાએ IBમાંથી VRS લીધું છે. બંને દીકરા પોત-પોતાના પરિવાર સાથે ફરિદાબાદ અને દિલ્હીમાં રહેતા હતા. જ્વાલાપુરમાં તેમનું પૈતૃક મકાન હતું. જણાવાઈ રહ્યું છે કે, મહિલા દીકરાઓ સાથે નહોતી રહેતી.

કેવી રીતે થઈ જાણ?
પૈતૃક મકાનમાં તે એકલી રહેતી હતી. મહિલા સાથે તેના દીકરાઓ રોજ ફોનથી સંપર્કમાં હતા. પરંતુ મહિલા ઘણા દિવસથી ફોન નહોતી ઉપાડતી. ફોન રિસીવ ન થવા પર નોઈડાથી મહિલાનો દીકરો હરિદ્વાર પહોંચ્યો. ઘરનો દરવાજો ખખડાવતા અંદરથી કોઈ અવાજ ન આવ્યો. આ બાદ આસપાસના લોકોની મદદથી ઘરનો દરવાજો તોડવામાં આવ્યો તો મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવ્યો.

શબમાંથી આવતી હતી દુર્ગંધ
શબમાંથી દુર્ગંધ આવી રહી હતી અને જોવામાં લાગી રહ્યું હતું કે, મહિલાનું મોત ઘણા દિવસ પહેલા થઈ ગયું હતું. સૂચના મળતા જ જ્વાલાપુર કોતવાલી પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી અને શબને કબ્જામાં લઈને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ મોકલ્યો. આસપાસ ઉપસ્થિત લોકો પાસેથી મહિલા વિશે જાણકારી એકઠી કરવામાં આવી.

જ્વાલાપુર કોતવાલી પ્રભારી કુંદન સિંહ રાણાએ જણાવ્યું કે, મહિલાનું 10થી 15 દિવસ પહેલા મોત થયું હતું. સૂચના મળતા જ પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી અને શબને કબ્જામાં લઈને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ મોકલ્યો. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ મોતનું કારણ સામે આવશે. મહિલાના પરિજનો અને સંબંધીઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે.

સંપાદકની પસંદ

