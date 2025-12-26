'દીકરીએ દુઃખ વેઠ્યું, ચૂકાદાએ અમારો ભરોસો તોડ્યો', ઉન્નાવની પીડિતાને ન્યાય અપાવવા મહિલાઓ રસ્તા પર ઉતરી
મહિલા કોંગ્રેસે હાઈકોર્ટની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ કર્યું છે. મહિલા કોંગ્રેસ પ્રમુખ, મહિલા કાર્યકરો અને અન્ય મહિલા સંગઠનો વિરોધ કરી રહ્યા છે.
Published : December 26, 2025 at 3:24 PM IST
નવી દિલ્હી: 2017ના ઉન્નાવ બળાત્કાર કેસમાં દોષિત કુલદીપ સિંહ સેંગરની આજીવન કેદની સજા સ્થગિત કરવાના અને તેને જામીન આપવાના દિલ્હી હાઈકોર્ટના નિર્ણય સામે રાજધાની દિલ્હીમાં વિરોધ પ્રદર્શનો તીવ્ર બન્યા છે. આ નિર્ણયથી વ્યથિત, ઉન્નાવ બળાત્કાર પીડિતા અને તેની માતા, મહિલા સંગઠનો સાથે, ન્યાયની માંગણી માટે દિલ્હીના રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા હતા.
ઉન્નાવ બળાત્કાર પીડિતાના સમર્થનમાં પ્લેકાર્ડ લઈને પ્રદર્શનકારીઓ સૂત્રોચ્ચાર કરી રહ્યા હતા. કાર્યકર્તા યોગિતા ભયાના અને પીડિતાની માતાએ વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ હાજર હતી. ઉન્નાવ બળાત્કાર પીડિતાની માતાએ કહ્યું કે, તે હાઈકોર્ટની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કરવા આવી હતી કારણ કે તેની પુત્રીએ ઘણું સહન કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું, "હું સમગ્ર હાઈકોર્ટને દોષી ઠેરવી રહી નથી, પરંતુ ફક્ત બે ન્યાયાધીશોને દોષી ઠેરવી રહી છું જેમના નિર્ણયથી અમારો વિશ્વાસ તૂટી ગયો છે."
#WATCH | Delhi | 2017 Unnao rape case | As people stage a protest outside the Delhi High Court against their ruling of conditional bail to convict Kuldeep Singh Sengar, the Police announce, " end the protest immediately, otherwise legal action will be taken against you after 5… pic.twitter.com/lJvkEiGzKT— ANI (@ANI) December 26, 2025
પીડિતાની માતાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, ન્યાયાધીશોએ પહેલા પરિવારને ન્યાય અપાવ્યો હતો, પરંતુ હવે આરોપીને જામીન આપવામાં આવ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "આ અમારા પરિવાર સાથે અન્યાય છે. અમે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જઈશું કારણ કે મને તેના પર વિશ્વાસ છે."
"જો આટલા મોટા ગુનેગારને જામીન મળે તો દેશની દીકરીઓ કેવી રીતે સુરક્ષિત રહેશે?" આ શબ્દો છે ઉન્નાવ બળાત્કાર પીડિતાના, જેમણે ન્યાય મેળવવા માટે વર્ષો સુધી સરકાર અને તંત્ર સામે લડત આપી હતી, પરંતુ તાજેતરના દિલ્હી હાઈકોર્ટના નિર્ણયથી તેણી ફરી એકવાર ઘેરા આઘાતમાં મુકાઈ ગઈ છે.
સામાજિક કાર્યકર્તા યોગિતા ભયાનાએ કહ્યું, "આટલા વિરોધ પછી, આશા છે કે આ કેસ ન્યાય તરફ દોરી જશે. આખો દેશ હાલમાં આ પુત્રી સાથે ઉભો છે. કદાચ દબાણ હેઠળ, આ પુત્રીને ન્યાય મળશે. CBI ને પડકાર ફેંકવો પડશે કારણ કે તેમને પણ તેમની પ્રતિષ્ઠાનું રક્ષણ કરવું પડશે. ઉન્નાવ પુત્રીની સલામતી જોખમમાં છે. તેનું જીવન જોખમમાં છે; તેની સલામતી સર્વોપરી હોવી જોઈએ.
મંગળવારે મોડી રાત્રે, દિલ્હીના મુખ્ય વિસ્તારોમાં જેમ કે ઇન્ડિયા ગેટ અને મંડી હાઉસમાં મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શન જોવા મળ્યા. વિરોધ કરનારાઓમાં પીડિતા, તેની માતા, અગ્રણી સામાજિક કાર્યકર્તા યોગિતા ભયાના, અનેક મહિલા સંગઠનોના કાર્યકરોનો સમાવેશ થતો હતો. આજે, શુક્રવારે, અનેક મહિલા સંગઠનોએ દિલ્હી હાઇકોર્ટની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. વિરોધ કરનારાઓએ "ન્યાયની હત્યા બંધ કરો" અને "ગુનેગારને જેલના સળિયા પાછળ મોકલો" જેવા નારા લખેલા પ્લેકાર્ડ પકડી રાખ્યા હતા.
Victim's family, activists protest outside Delhi HC against Kuldeep Singh Sengar's bail in Unnao rape case.— ANI Digital (@ani_digital) December 26, 2025
Read @ANI story| https://t.co/RR7Jcmn5zI#KuldeepSinghSengar #UnnaoRapeCase #DelhiHC #Protest pic.twitter.com/ZDL1NKZUSl
મહિલા પ્રદર્શનકારીઓએ શું કહ્યું?
પીડિતાના સમર્થનમાં બહાર આવેલી મહિલાઓએ ભાવનાત્મક રીતે જાહેર કર્યું કે આ નિર્ણય તેના અને તેના પરિવાર માટે "કાળ" (મૃત્યુ) જેવો છે. તેઓએ આરોપ લગાવ્યો કે જામીનનો સમય રાજકીય રીતે પ્રેરિત હોઈ શકે છે અને તેને પોતાની અને પરિવારની સલામતીનો ડર સતાવી રહ્યો છે.
દિલ્હી હાઈકોર્ટની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા બિહાર પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસના કાર્યકારી પ્રમુખ ડૉ. કુમારી સોનીએ જણાવ્યું હતું કે, ઉન્નાવ બળાત્કાર પીડિતાની પુત્રી પહેલાથી જ દયનીય જીવન જીવી રહી હતી, પરંતુ આ કેસમાં આરોપીઓને જામીન આપીને સરકારે પીડિતા સાથે અન્યાય કર્યો છે. જ્યારે પીડિતા તેની માતા સાથે ઈન્ડિયા ગેટ પર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહી હતી, ત્યારે તેને અને તેની માતાને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવામાં આવ્યા હતા. આ કામ આરોપીઓ સામે થવું જોઈતું હતું.
દિલ્હી મહિલા કોંગ્રેસના પ્રમુખ પુષ્પા સિંહે ભારતીય જનતા પાર્ટી પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે, આ સરકાર બળાત્કારીઓને ટેકો આપે છે. આજે, ભલે અમે દિલ્હી હાઈકોર્ટની સામે ઓછી સંખ્યામાં છીએ, અમે ઉન્નાવ બળાત્કાર પીડિતાને ન્યાય ન મળે ત્યાં સુધી રોકાઈશું નહીં. વીરતાને ન્યાય મળે તે માટે અમે રસ્તાઓથી સંસદ સુધી લડીશું.
પોલીસ કાર્યવાહી અને તણાવ વધ્યો
આજે હાઈકોર્ટની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન તણાવ વધી ગયો જ્યારે દિલ્હી પોલીસ અને અર્ધલશ્કરી દળોએ પ્રદર્શનકારીઓને હટાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. દિલ્હી હાઈકોર્ટે કુલદીપ સિંહ સેંગરની અપીલ પેન્ડિંગ સજાને સ્થગિત કરી દીધી છે. કોર્ટે સેંગરની લગભગ 7 વર્ષ અને 5 મહિનાની કેદનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. જોકે, કોર્ટે જામીન માટે કડક શરતો લાદી હતી. સેંગર પીડિતાના નિવાસસ્થાનના 5 કિલોમીટરના ત્રિજ્યામાં પ્રવેશ કરશે નહીં. તે પીડિતા કે તેના પરિવારને કોઈપણ રીતે ડરાવવાનો પ્રયાસ કરશે નહીં. આરોપીએ ₹15 લાખના વ્યક્તિગત બોન્ડ ભરવા પડશે.
આ પણ વાંચો: