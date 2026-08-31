દિલ્હીમાં SIR: ડ્રાફ્ટ યાદીમાં 47.7 લાખ લોકોના નામ કપાયા, વાંધો નોંધાવા માટે મતદારોને 1 મહિનાનો સમય અપાયો
મુખ્ય ચૂંટણી કાર્યાલયના જણાવ્યા અનુસાર, દિલ્હીના કુલ 1.45 કરોડ નોંધાયેલા મતદારોમાંથી આશરે 47.7 લાખ લોકોના નામ દૂર કરવામાં આવ્યા છે.
Published : August 31, 2026 at 3:45 PM IST
નવી દિલ્હી: રાજધાની દિલ્હીના ચૂંટણી રાજકારણ અંગે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. દિલ્હીની નવી ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી સોમવારે સત્તાવાર રીતે પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી. એક મોટા 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) કવાયત બાદ, દિલ્હીના કુલ 1.45 કરોડ નોંધાયેલા મતદારોની યાદીમાંથી આશરે 47.7 લાખ નામો દૂર કરવામાં આવ્યા છે. આટલી મોટી સંખ્યામાં નામો દૂર થવાથી રાજકીય વર્તુળોમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે અને વહીવટી તંત્રમાં તીવ્ર ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
આ બાબતની વિગતો અને યાદીમાંથી નામ કપાવા પાછળના કારણો શું છે:
મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO) ના કાર્યાલય અનુસાર, દિલ્હીની મતદાર યાદી સંપૂર્ણપણે પારદર્શક, ભૂલ-મુક્ત અને અદ્યતન રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ કડક સુધારણા પ્રક્રિયા હેઠળ, અધિકારીઓએ એવા મતદારોના નામોની બારીકાઈથી તપાસ કરી જેઓ હવે તેમના નોંધાયેલા સરનામાં પર મળી શકતા નથી, જેઓ મૃત્યુ પામ્યા છે અને જેમના નામ બે કે તેથી વધુ સ્થળોએ દેખાયા છે (ડુપ્લિકેટ એન્ટ્રીઓ). આ ઝુંબેશના પરિણામે, કુલ 1.45 કરોડ મતદારોમાંથી 47.7 મિલિયન નામો ડ્રાફ્ટ યાદીમાં સામેલ થઈ શક્યા નથી. પરિણામે, સુધારેલા ડ્રાફ્ટ યાદીમાં હવે આશરે 97.5 લાખ મતદારોના નામ શામેલ છે.
SIR के तहत दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ गई है। 1.5 करोड़ में से 47 लाख वोटर के नाम नहीं हैं।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 31, 2026
भारत सरकार नाहक ही जनसंख्या को लेकर परेशान हो रही है। SIR के ज़रिए चुनाव आयोग हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ से घटाकर 50 करोड़ कर देगा।
રાજકીય વર્તુળોમાં હલચલ; દાવાઓ અને વાંધા દાખલ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ
રાજધાનીમાં મતદારોના નામ યાદીમાંથી મોટા પાયે બાકાત રાખવાના પગલે રાજકીય પક્ષોના ધબકારા વધી ગયા છે. આગામી ચૂંટણીની તૈયારીઓ પર નજર રાખીને, તમામ પક્ષોએ આ ફેરફાર તેમના મત બેંકોને કેવી અસર કરી શકે છે તેનું મૂલ્યાંકન કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટી અને ભાજપ બધા હાલમાં પરિસ્થિતિનું વિશ્લેષણ કરી રહ્યા છે.
જોકે, ચૂંટણી પંચે સ્પષ્ટતા કરી છે કે જે નાગરિકોના નામ ડ્રાફ્ટ યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે અથવા તેમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે તેમણે ગભરાવાની જરૂર નથી. કમિશનના નિયમો હેઠળ, જનતાને ડ્રાફ્ટ યાદી અંગે દાવાઓ અને વાંધા સબમિટ કરવા માટે આમંત્રિત કરવામાં આવે છે. જે મતદારો યાદીમાંથી બહાર રહી ગયા છે તેઓ નિર્ધારિત પ્રક્રિયાને અનુસરીને તેમના નામ ફરીથી સમાવવા માટે અરજી કરી શકે છે.
30 સપ્ટેમ્બર સુધી તક ખુલ્લી છે
મુખ્ય ચૂંટણી કાર્યાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી અંગે દાવા અને વાંધાઓ દાખલ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે, અને નાગરિકો 30 સપ્ટેમ્બર સુધી તેમની અરજીઓ સબમિટ કરી શકે છે. ત્યારબાદ, બધા દાવાઓ અને વાંધાઓનો ઉકેલ લાવવામાં આવશે, ત્યારબાદ 4 નવેમ્બરના રોજ અંતિમ મતદાર યાદી પ્રકાશિત કરવામાં આવશે.
વહીવટીતંત્રે તમામ રાજકીય પક્ષો, બૂથ લેવલ એજન્ટો (BLAs) અને સામાન્ય જનતાને આ ડ્રાફ્ટ યાદીની સમીક્ષા કરવા અપીલ કરી છે જેથી કોઈપણ લાયક અને માન્ય મતદાર જેનું નામ અજાણતામાં કાઢી દેવામાં આવ્યું હોય તે નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં યોગ્ય ફોર્મ ભરીને ભૂલ સુધારી શકે. હવે બધાની નજર આ પ્રક્રિયા પર છે કે અંતિમ યાદી જાહેર થયા પછી વાસ્તવિક મતદાર ગણતરી શું હશે.
જો તમારું નામ કપાઈ ગયું હોય તો શું કરવું
જો તમારું નામ અથવા તમે જાણતા હો તે કોઈનું નામ આ નવી ડ્રાફ્ટ યાદીમાંથી નીકળી ગયું હોય, તો નિરાશ થવાની જરૂર નથી. ચૂંટણી પંચે સુધારા માટે પૂરતી તક પૂરી પાડી છે. જેમના નામ યાદીમાં સામેલ નથી તેઓ 31 ઓગસ્ટ (આજે)થી 30 સપ્ટેમ્બરની વચ્ચે ફોર્મ 6, ઘોષણાપત્ર અને જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે સબમિટ કરી શકે છે. બધા દાવાઓ અને વાંધાઓનું નિરાકરણ થયા પછી 4 નવેમ્બરના રોજ અંતિમ મતદાર યાદી પ્રકાશિત કરવામાં આવશે.
ફોર્મ 6 ભરીને તમે તમારું નામ ઉમેરી શકો છો
જો તમારું નામ નવી ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યું હોય અથવા જો તમે પહેલી વાર તમારું નામ યાદીમાં ઉમેરવા માંગતા હો, તો તમારે ફોર્મ 6 ભરવું આવશ્યક છે. ફોર્મ ભરવા અને સબમિટ કરવાની ઓનલાઈન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે, ચૂંટણી પંચની સત્તાવાર વેબસાઇટ voters.eci.gov.in ની મુલાકાત લો. જો તમારી પાસે ખાતું નથી, તો 'સાઇન અપ' પર ક્લિક કરો, તમારો મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો અને નોંધણી કરો.
ત્યારબાદ, પોર્ટલમાં લોગ ઇન કરો અને 'ફોર્મ 6 ભરો' વિકલ્પ પસંદ કરો. ફોર્મમાં વિનંતી કરાયેલ બધી જરૂરી માહિતી (નામ, સરનામું, જન્મ તારીખ, વગેરે) સચોટ રીતે દાખલ કરો. તમારી ઓળખ અને સરનામું ચકાસવા માટે તમારે ચોક્કસ દસ્તાવેજો પણ અપલોડ કરવાની જરૂર પડશે. ઉંમરના પુરાવા માટે, જન્મ પ્રમાણપત્ર, આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ અથવા ધોરણ 10/12 બોર્ડ પ્રમાણપત્ર જેવા દસ્તાવેજો સ્વીકારવામાં આવે છે. રહેઠાણના પુરાવા માટે, તમે વીજળી અથવા પાણીનું બિલ, પાસપોર્ટ, બેંક પાસબુક અથવા આધાર કાર્ડ, પાસપોર્ટ સાઈઝના ફોટોગ્રાફ સાથે પ્રદાન કરી શકો છો.
ઑફલાઇન પ્રક્રિયા માટે, તમે તમારા વિસ્તારના બૂથ લેવલ ઓફિસર (BLO) નો સંપર્ક કરીને ફોર્મ-6 ની હાર્ડ કોપી મેળવી શકો છો. એકવાર તમે ફોર્મ ભરો અને જરૂરી દસ્તાવેજોની ફોટોકોપી જોડો, પછી તમે તેને સીધા તમારા BLO ને સબમિટ કરી શકો છો. દાવા અને વાંધા દાખલ કરવાનો સમયગાળો 31 ઓગસ્ટથી 30 સપ્ટેમ્બર સુધીનો છે. અંતિમ મતદાર યાદી 4 નવેમ્બરના રોજ પ્રકાશિત થવાની છે.
આ પણ વાંચો: