માતા-ભાઈ અને બહેનની હત્યા કરીને દીકરો પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો... ત્રિપલ મર્ડર કેસથી દેશની રાજધાની હચમચી ઉઠી
પૂર્વ દિલ્હીના લક્ષ્મી નગરમાં એક કળિયુગી દીકરાએ પોતાની માતા, ભાઈ અને બહેનની ધાતકી હત્યા કરી નાખી.
નવી દિલ્હી: પૂર્વ દિલ્હીના લક્ષ્મી નગર વિસ્તારમાંથી એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં એક યુવકે પોતાના જ સુખી પરિવારની હત્યા કરી દીધી. લક્ષ્મી નગર પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળના એક ઘરમાં, યુવકે પોતાની માતા, ભાઈ અને બહેનની ક્રૂરતાથી હત્યા કરી દીધી. આ ત્રિપલ હત્યા કર્યા પછી, આરોપી ભાગવાને બદલે સીધો પોલીસ સ્ટેશન ગયો અને આત્મસમર્પણ કર્યું. આ ઘટનાએ વિસ્તારમાં સનસનાટી મચાવી દીધી છે, અને લોકોમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો છે.
આરોપીના આત્મસમર્પણથી પોલીસ વિભાગમાં આઘાતની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. પોલીસની એક ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી, અને રૂમની અંદરના દ્રશ્યે અધિકારીઓને પણ સ્તબ્ધ કરી દીધા. પડોશીઓને વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ થઈ રહ્યો છે કે એક યુવાન આટલું ભયાનક પગલું કેવી રીતે ભરી શકે છે. પ્રારંભિક પોલીસ તપાસ સૂચવે છે કે આ કેસ ઘરેલુ વિવાદમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે. જોકે, હત્યાનો વાસ્તવિક હેતુ અસ્પષ્ટ છે. પોલીસ આરોપીની માનસિક સ્થિતિ, કૌટુંબિક વિવાદો અને અન્ય પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખીને સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે. આરોપીને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે અને પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે.
પોલીસ અધિકારીઓ કહે છે કે કેસની દરેક ખૂણાથી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને ફોરેન્સિક તપાસ સંપૂર્ણ સ્પષ્ટતા આપશે. આરોપીઓ સામે હત્યાના આરોપ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. પોલીસનો દાવો છે કે આ સમગ્ર મામલો ટૂંક સમયમાં ઉકેલાઈ જશે. આ ઘટના બાદ વિસ્તારમાં શોકનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું છે. આ જઘન્ય ગુનાથી પડોશીઓ અને સ્થાનિક રહેવાસીઓ આઘાતમાં છે, અને કોઈ પણ વિશ્વાસ કરી શકતું નથી કે કોઈ પુત્ર આટલી હદ સુધી જઈ શકે છે.
આરોપી આર્થિક મુશ્કેલીમાં હતો
ડીસીપી અભિષેક ધાનિયાએ જણાવ્યું હતું કે, આજે સાંજે લગભગ 5 વાગ્યે, યશવીર નામનો 26 વર્ષીય વ્યક્તિ લક્ષ્મી નગર પોલીસ સ્ટેશન આવ્યો અને તેણે તેના પરિવારના ત્રણ સભ્યોનું ગળું દબાવીને હત્યા કર્યાની કબૂલાત કરી. તપાસ બાદ, પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને ત્રણ મૃતદેહ મળી આવ્યા. જાણવા મળ્યું છે કે તે વ્યક્તિ આર્થિક મુશ્કેલીમાં હતો અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ હતો. તેણે બપોરે લગભગ 2 વાગ્યે તેના પરિવારના સભ્યોને ઝેરી પદાર્થ પીવડાવ્યો અને બાદમાં તેમનું ગળું દબાવીને હત્યા કરી. આરોપીના નિવેદનના આધારે તમામ હકીકતો અને સંજોગોની ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આર્થિક તંગી બહાર આવી છે, પરંતુ હત્યાના અન્ય હેતુઓની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે આરોપી હાલમાં પોલીસ કસ્ટડીમાં છે અને તેની સંપૂર્ણ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.
