છત્તીસગઢના પાવર પ્લાન્ટમાં મોટી દુર્ઘટના, 10 મજૂરોના મોત અને 15 ઈજાગ્રસ્ત
સક્તીના એક પાવર પ્લાન્ટમાં બોયલર ફાટવાથી 10 મજૂરોના મોત થયા છે.
Published : April 14, 2026 at 8:11 PM IST
સક્તી: છત્તીસગઢના સક્તી જિલ્લામાં વેદાંતા પાવર પ્લાન્ટમાં મંગળવારે બપોરે એક મોટી દુર્ઘટના બની. બોઈલર વિસ્ફોટમાં 10 મજૂરોના મોત થયા અને 15 અન્ય ગંભીર રીતે દાઝી ગયા; ઘાયલોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઘટના દાભરા ક્ષેત્રમાં બની. સિંહિતરાઈ સ્થિત વેદાંતા પાવર પ્લાન્ટમાં આ અકસ્માત થયો.
મંગળવારે બપોરે અકસ્માત થયો; પોલીસ દળો ઘટનાસ્થળે હાજર
વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, સિંહિતરાઈ ગામમાં સ્થિત વેદાંતા લિમિટેડ પાવર પ્લાન્ટમાં બપોર દરમિયાન બોઈલર ટ્યૂબમાં વિસ્ફોટ થયો હતો. સક્તી જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક પ્રફુલ્લ ઠાકુરે જણાવ્યું હતું કે, "10 કામદારોના મોત થયા છે અને 15 અન્ય ઘાયલ થયા છે."
માહિતી મળતાં, સ્થાનિક વહીવટી અને પોલીસ ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. અધિકારીએ માહિતી આપી કે, ઘાયલોને સારવાર માટે રાયગઢની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે બચાવ પ્રયાસો ચાલુ છે; એવી આશંકા છે કે કેટલાક કામદારો હજુ પણ પ્લાન્ટની અંદર ફસાયેલા હોઈ શકે છે.
Korba, Chhattisgarh: On Vedanta power plant accident, Minister Lakhan Lal Dewangan says, " i am deeply saddened by this incident. i have just spoken to the collector, and the collector, sp, sdm, and other administrative and security officials have already reached the spot. as… pic.twitter.com/UQk2dMiNm2— IANS (@ians_india) April 14, 2026
ઘટના બાદ પ્લાન્ટમાં અંધાધૂંધી
પાવર પ્લાન્ટમાં વિસ્ફોટ બાદ કામદારોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. બધા કામદારો સુવિધામાંથી બહાર દોડી ગયા હતા. પ્લાન્ટના અધિકારીઓ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે. ઘટનાના સમાચાર મળતાં જ પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડના કર્મચારીઓ અને વહીવટી અધિકારીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. ઘાયલ કામદારોની સારવાર હાલમાં ચાલી રહી છે. બોઈલર બ્લાસ્ટનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી; વિસ્ફોટ પાછળના કારણો તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.
ઉદ્યોગ મંત્રીએ તપાસની માંગ કરી
સક્તી જિલ્લામાં એથેના પાવર પ્લાન્ટમાં થયેલા અકસ્માત અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા, રાજ્યના ઉદ્યોગ મંત્રી લખન લાલ દેવાંગને કોરબા તરફથી એક નિવેદન જારી કર્યું. તેમણે સંપૂર્ણ તપાસ બાદ નક્કર પગલાં લેવાનું વચન આપ્યું. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, તેઓ પોલીસ અધિક્ષક (SP) અને જિલ્લા કલેક્ટર સાથે પરામર્શ કર્યા પછી પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરશે અને શ્રમ કાયદા અનુસાર કડક કાર્યવાહી શરૂ કરશે. બોઈલર વિસ્ફોટના પરિણામે વેદાંતા ગ્રુપના એથેના પ્લાન્ટમાં આ અકસ્માત થયો હતો. સ્થળ પર હજુ પણ અરાજકતા અને તકલીફનું વાતાવરણ છે. શ્રમ અને ઉદ્યોગ મંત્રી લખન લાલ દેવાંગને જણાવ્યું હતું કે, "આ અકસ્માત વેદાંતા ગ્રુપના એથેના પ્લાન્ટમાં થયો છે. હું હવે કલેક્ટર અને એસપી સાથે વાત કરીને આ ઘટના અંગે સંપૂર્ણ વિગતો મેળવીશ. તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે, અને બેદરકારી માટે જવાબદાર કોઈપણ વ્યક્તિ સામે શ્રમ કાયદાની જોગવાઈઓ હેઠળ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
મુખ્યમંત્રી સાંઈએ અકસ્માત પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
સક્તી જિલ્લાના સિંહતિરાઈમાં વેદાંતા પાવર પ્લાન્ટમાં બોઈલર વિસ્ફોટથી થયેલા ભયાનક અકસ્માતના સમાચાર ખૂબ જ દુઃખદ અને હૃદયદ્રાવક છે. આ અકસ્માતમાં અનેક કામદારોના જાનહાનિ અને ઇજાઓ અંગેના અહેવાલો છે. આ સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના છે. હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે તેઓ મૃતકોના આત્માઓને તેમના દિવ્ય ચરણોમાં સ્થાન આપે અને પરિવારોને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે. જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અકસ્માત સ્થળે હાજર છે, અને રાહત અને બચાવ કામગીરી ઝડપથી ચાલી રહી છે. ઘાયલોને શ્રેષ્ઠ શક્ય તબીબી સારવાર મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે જરૂરી નિર્દેશો જારી કરવામાં આવ્યા છે. આ અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલા તમામ લોકો ઝડપથી સ્વસ્થ થાય તેવી હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. આ ઘટનાની નિષ્પક્ષ અને સંપૂર્ણ તપાસ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે. આ મામલે દોષિત ઠરનારા કોઈપણ સામે શક્ય તેટલી કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ભૂપેશ બઘેલનું નિવેદન
રાજકારણીઓએ આ સમગ્ર ઘટના પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે. છત્તીસગઢના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ભૂપેશ બઘેલએ આ અકસ્માતને દુ:ખદ ગણાવ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને તેમણે સરકાર અને વહીવટીતંત્ર પાસેથી પીડિતો માટે યોગ્ય વળતરની માંગ કરી હતી. વધુમાં, તેમણે ઘાયલ થયેલા તમામ લોકો માટે યોગ્ય તબીબી સારવારની માંગ કરી હતી.
છત્તીસગઢના ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટમાં થયેલા અકસ્માતો પર એક નજર
7 એપ્રિલ, 2026: ભિલાઈ સ્ટીલ પ્લાન્ટના પાવર પ્લાન્ટ વિભાગમાં ભીષણ આગ લાગી હતી; ટર્બાઇનમાં વિસ્ફોટ થતાં પાંચથી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા.
6 ફેબ્રુઆરી, 2026: રાયગઢના ખારસિયા ક્ષેત્રમાં મંગલ કાર્બન પ્લાન્ટમાં એક ગંભીર અકસ્માત થયો. ટાયર-મેલ્ટિંગ ચેમ્બર ફાટવાથી આઠ મજૂરો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા.
22 જાન્યુઆરી, 2026: છત્તીસગઢના બાલોદાબજારમાં સ્થિત એક સ્ટીલ પ્લાન્ટમાં એક મોટી દુર્ઘટના બની હતી, જેમાં છ મજૂરોના મોત થયા હતા.
20 જાન્યુઆરી, 2013 (છત્તીસગઢ): વેદાંતા નિયંત્રિત ભારત એલ્યુમિનિયમ કંપની (બાલ્કો) ની ફાઉન્ડ્રી શોપમાં ચીમનીનો એક ભાગ તૂટી પડ્યો હતો. આ અકસ્માતમાં લોકો બચી ગયા હતા; કોઈને કોઈ શારીરિક નુકસાન થયું ન હતું.
કોરબા ચીમની તૂટવી, 2009 (છત્તીસગઢ): 23 સપ્ટેમ્બર, 2009 ના રોજ, છત્તીસગઢના કોરબામાં ભારત એલ્યુમિનિયમ કંપની (બાલ્કો) ના પાવર પ્લાન્ટમાં બાંધકામ હેઠળ રહેલી ચીમની તૂટી પડતાં 45 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. આ દુર્ઘટના વિસ્તારમાં સતત વરસાદ અને વીજળી પડવા વચ્ચે બની હતી, તે સમયે... ઊંચાઈ 240 મીટર હતી.
