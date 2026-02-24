શિક્ષકે ધખાવી શિક્ષાની ધૂણી, કડકડાટ અંગ્રેજી બોલી રહ્યા છે નક્સલ પ્રભાવિત વિસ્તારના બાળકો
ગયામાં એક અનોખી શાળા, જ્યાં બાળકો સ્કૂલે ન જાય તો માતા-પિતાને ફોન આવે છે.
Published : February 24, 2026 at 9:35 PM IST
રિપોર્ટ: રત્નેશ કુમાર
બિહાર: "માઈ નેમ ઈઝ પ્રિન્સ કુમાર એન્ડ આઈ વોન્ટ ટુ બિકમ એન આઈએએસ ઓફિસર, હવે હું કોઈની પણ સાથે અંગ્રેજીમાં વાત કરવામાં ડરતો નથી." પાંચમા ધોરણના વિદ્યાર્થી પ્રિન્સ કુમારનો અંગ્રેજીનું સાંભળીને અને આત્મવિશ્વાસ જોઈને તમે આશ્ચર્યચકિત થઈ જશો.
વિદ્યાર્થિની પૂજા કુમારી કહે છે, "આઇ વોન્ટ ટુ ફુલ-ફિલ ઓલ ડ્રીમ્સ ઓફ માય પેરેન્ટ્સ, ધે ડિડ નોટ સ્ટડી બટ આઈ વોન્ટ ટૂ અર્ન નેમ બાય સ્ટડિંગ."
સડસડાટ અંગ્રેજી બોલતા આ બાળકો તમને સામાન્ય લાગી શકે છે. 21મી સદીમાં ભણનારા દરેક બાળક પાસેથી આપણે આશા રાખીએ છીએ કે તેને અંગ્રેજી બોલતા આવડતું હોય. પરંતુ શું હકીકતમાં આવું છે, આ એક મોટો પ્રશ્ન છે? આ બાળકો, જે અંગ્રેજી બોલે છે, તે એવી જગ્યાએથી આવે છે જે એક સમયે નક્સલવાદીઓનો ગઢ હતો.
સરકારી શાળાના બાળકો કડકડાટ અંગ્રેજી બોલે છે: બિહારના ગયા જિલ્લાથી લગભગ 100 કિલોમીટર દૂર આવેલા ઇમામગંજ બ્લોકમાં ખડાઉ નામનું એક ગામ છે. ત્યાં પહોંચવા માટે રસ્તો પણ નથી. મૂળભૂત સુવિધાઓ પણ મેળવવી મુશ્કેલ છે. જોકે, અહીંની પ્રાથમિક શાળામાં ભણતા બાળકો કડકડાટ અંગ્રેજી બોલે છે જે તમને આશ્ચર્યચકિત કરી દેશે. આ વિસ્તારના ઘણા લોકો મેટ્રિક પાસ નથી, નોકરી પણ નથી. છતાં, આ નક્સલવાદી વિસ્તાર હવે નોંધપાત્ર પરિવર્તનનો સાક્ષી બની રહ્યો છે.
આચાર્યની સકારાત્મક વિચારસરણી તસવીર બદલી રહી છે: ગામમાં થઈ રહેલી શિક્ષણની પહેલ પણ પ્રાથમિક શાળાના આચાર્યની સકારાત્મક વિચારસરણીને કારણે છે. આચાર્ય પ્રમોદ કુમારે નક્કી કરી લીધું છે કે હવે અહીંના બાળકોને શિક્ષણ છૂટવા નહીં દે.
"અમારી શાળા ઇમામગંજ બ્લોકમાં આવેલી એવી શાળા છે, જ્યાં બધા બાળકો પછાત વિસ્તારના છે. અહીંના વાલીઓને જાગૃત નહોતા. વારંવાર જાગૃતિ ફેલાવીને બાળકોને શાળાએ મોકલવા માટે આગ્રહ કરવો પડે છે." - પ્રમોદ કુમાર, આચાર્ય, પ્રાથમિક શાળા ખડૌન
આચાર્યનો સંકલ્પ: પ્રમોદ કુમાર કહે છે, "મારો સૌથી પહેલો પ્રયાસ છે કે કોઈ બાળકને હું સરકારી નોકરી મેળવવામાં મદદ કરી શકું. તેને આગળ ભણાવી શકું. ત્યારે જ હું મારી જાતને એક સફળ શિક્ષક માનીશ. આ મારી પ્રતિજ્ઞા છે. શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની દૈનિક હાજરી 90 ટકાથી વધુ છે. આ ઘણા પ્રયત્નો પછી શક્ય બન્યું છે.
પડકાર હતો... વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવ્યું, માતાપિતાના મોબાઇલ નંબર રાખ્યા: આચાર્ય પ્રમોદ કુમાર જણાવે છે કે, બાળકોને શાળા સુધી લાવવા એ એક મોટો પડકાર હતો. હવે, 100% વિદ્યાર્થીઓ હાજરી આપી રહ્યા છે. આના માટે અમે બધા બાળકોના માતાપિતાના મોબાઇલ નંબર રાખ્યા અને એક વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવ્યું. કેટલાક લોકો પાસે મોબાઇલ ફોન નહોતા, તેથી તેમના પડોશીઓને જવાબદારી સોંપવામાં આવી.
"અમે નક્કી કર્યું કે દર મહિને અહીંના લોકો સાથે મીટિંગ કરીશું. આ મીટિંગોમાં, અમે વાલીઓને સમજાવીએ છીએ કે તેઓ કોઈપણ સંજોગોમાં તેમના બાળકોને શાળાએ મોકલે. હવે તેની અસર દેખાવા લાગી છે કે બધા બાળકો આવવા લાગ્યા છે અને ખૂબ જ ઉત્સાહથી અભ્યાસ કરી રહ્યા છે.'' - પ્રમોદ કુમાર, આચાર્ય, પ્રાથમિક શાળા ખડાઉ
નક્સલવાદી વિસ્તારમાં હોવાથી શિક્ષણનો અભાવ: પ્રમોદ કુમાર જણાવે છે કે જો કોઈ બાળક શાળાએ ન જાય, તો અમે તેમના ઘરે ફોન કરીએ છીએ. તેમ છતાં બાળક ન આવે તો તેના ઘરે જઈએ છીએ અને કારણ પૂછીએ છીએ. ક્યાંકને ક્યાંક નક્સલી વિસ્તાર હોવાના કારણે શિક્ષણનો અભાવ રહી ગયો છે. તો, શાળાએ બાળકોના રમવા માટે દેશી જુગાડની વ્યવસ્થા કરી રાખી છે.
આચાર્ય બાળકોને પોતાના તરફથી ટાઈ આપે છે: આચાર્ય શિક્ષાની જ્યોત જગાવવામાં એટલા સમર્પિત છે કે જ્યારે બાળકો યુનિફોર્મ પહેરીને આવે છે ત્યારે તેઓ તેમને ટાઇ પણ આપે છે. આ નક્સલવાદી વિસ્તારમાં અભ્યાસ એક પડકાર હતો, પરંતુ હવે બાળકો ભણી રહ્યા છે. પ્રાથમિક શાળાની વિશેષતા એ છે કે તેમાં નિયમિત શાળા જેવી બધી સુવિધાઓ છે, પરંતુ અત્યંત પછાત અને નક્સલવાદી-પ્રભાવિત પ્રદેશમાં આવેલી આ શાળા અન્ય શાળાઓની સમકક્ષ બનીને કાર્યરત છે.
બાળકોને આગળ વધતા જોવા માતાપિતાની ઇચ્છા: એક વિદ્યાર્થીના વાલી અર્જુન સિંહ જણાવે છે કે તેમની ઇચ્છા છે કે તેમનો બાળક ભણે, આગળ વધે. પહેલાં, તેમનું બાળક શાળાએ નહોતું જતું. આચાર્યએ ગામમાં સભાઓ યોજવાનું શરૂ કર્યું. જ્યારે બાળક શાળાએ નથી જતું ત્યારે ફોન આવે છે.
"બાળકોને શાળામાં કોઈ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો નથી; તેના બદલે, તેમને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે, જેના કારણે તેઓ હવે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. હવે અમે પણ ઇચ્છીએ છીએ કે અમારા બાળકો અભ્યાસ કરે અને આગળ વધે." - અર્જુન સિંહ ભોક્તા, એક વિદ્યાર્થીના વાલી
શાળામાં પાંચમા ધોરણ સુધી અભ્યાસ: ખડાઉ પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ 1થી 5 સુધીના વર્ગો છે. માધ્યમિક શાળા ન હોવાના કારણે ઘણા વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ અટકી જાય છે. આચાર્ય પ્રમોદે જણાવ્યું કે, માધ્યમિક શાળા ખૂબ દૂર આવેલી છે, જેના કારણે તેમને બીજા બ્લોકમાં જવું પડે છે. પરિણામે, બાળકો પોતાનો અભ્યાસ છોડીને ઘરના કામમાં લાગી જાય છે. આ જ કારણ છે કે આ ગામમાં કોઈએ મેટ્રિક પાસ કર્યું નથી. કોઈ સરકારી નોકરીમાં પણ નથી.
ગામમાં એક માધ્યમિક શાળા બનાવવામાં આવે- વાલી: ખડાઉ ગામની તસવીર હવે બદલાતી નજરે આવી રહી છે. બાળકો શિસ્તબદ્ધ બની રહ્યા છે, અને તેમને અંગ્રેજી બોલતા જોઈને માતાપિતાને પ્રોત્સાહન મળી રહ્યું છે. લગભગ 80 ઘરવાળા આ ગામમાં, માતાપિતા માંગ કરી રહ્યા છે કે અહીં એક માધ્યમિક શાળા બનાવવામાં આવે જેથી અમારા બાળકો, જે આઝાદી પછીથી અશિક્ષિત રહ્યા છે, શિક્ષિત અને આત્મનિર્ભર બની શકે.
ગામમાં કોઈ રસ્તો નથી: આ વિસ્તાર એક સમયે નક્સલવાદી પ્રવૃત્તિઓનું મુખ્ય કેન્દ્ર હતું. આ વિસ્તારમાં પહોંચવું એ મોતને આમંત્રણ આપવા સમાન હતું. સમય જતાં ઘણું બદલાયું છે. નક્સલવાદી પ્રવૃત્તિઓ પણ અમુક હદ સુધી ઓછી થઈ ગઈ છે. જોકે, આ ક્ષેત્રમાં હજુ પણ ઘણી મૂળભૂત સમસ્યાઓ યથાવત છે.
