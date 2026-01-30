ETV Bharat / bharat

શરમજનક! સ્મશાનમાં જવાનો રસ્તો રોકી રખાતા રોડની વચ્ચે જ મહિલાના અંતિમ સંસ્કાર કરવા પડ્યા

બિહારમાં વૃદ્ધ મહિલાના અંતિમ સંસ્કાર રોડની વચ્ચે જ કરવામાં આવ્યો. શું છે સમગ્ર મામલો વાંચો.

રોડની વચ્ચે મહિલાના અંતિમ સંસ્કાર
રોડની વચ્ચે મહિલાના અંતિમ સંસ્કાર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 30, 2026 at 4:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

બિહાર: બિહારના વૈશાલી જિલ્લાના ગોરૌલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સોન્ધો અંધારી ગાછી ચોક પર રસ્તાની વચ્ચે એક વૃદ્ધ મહિલાના અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવ્યા. સ્થાનિક જમીનમાલિકો દ્વારા સ્મશાનભૂમિ તરફ જવાનો રસ્તો વારંવાર બંધ કરવામાં આવતા ગરીબ પરિવારના ગુસ્સાથી આ ઘટના બની હતી. મુખ્ય માર્ગની પશ્ચિમમાં સ્થિત સરકારી સ્મશાનભૂમિ તરફ જવાનો એકમાત્ર રસ્તો અતિક્રમણને કારણે બંધ થઈ ગયો છે, જેના કારણે લોકો મૃતદેહ લઈ જઈ શકતા નથી.

91 વર્ષીય મહિલાના અંતિમ સંસ્કાર: સોન્ધો વાસુદેવ ગામના રહેવાસી દહાઉર માંઝીની 91 વર્ષીય પત્ની ઝાપસી દેવીનું મૃત્યુ થયું. પરિવાર તેમના મૃતદેહને ગામના સ્મશાનભૂમિ લઈ જઈ રહ્યો હતો, પરંતુ મુખ્ય માર્ગથી સ્મશાનભૂમિ તરફ જતા રસ્તામાં જમીનમાલિકોએ તેમને અટકાવ્યા. ગુસ્સે ભરાયેલા પરિવાર અને માંઝી ટોલાના ગ્રામજનોએ વિરોધ વ્યક્ત કરતા રસ્તા પર ચિતા તૈયાર કરી અને મૃતદેહનો અગ્નિસંસ્કાર કર્યો.

પરિવારે વારંવાર અવરોધોનો આરોપ લગાવ્યો: ગુસ્સે ભરાયેલા ગજેન્દ્ર માંઝી અને અન્ય ગ્રામજનોએ જણાવ્યું કે, અગાઉ પણ ઘણી વખત રસ્તા રોકવાની ઘટનાઓ બની છે. અગાઉ, ખેતર માલિકોએ શંભુ માંઝીની માતા ચણારી દેવીના મૃતદેહને લઈ જતા લોકોને ભગાડી દીધા હતા. ગ્રામજનો કહે છે કે આ સમસ્યા સતત બની રહી છે અને ગરીબ પરિવારોને જાણી જોઈને હેરાન કરવામાં આવી રહ્યા છે. અતિક્રમણને કારણે સ્મશાનભૂમિ સુધી પહોંચવું મુશ્કેલ બન્યું છે.

"રસ્તો રોકવાનું કામ સતત થઈ રહ્યું છે. અગાઉ, જ્યારે માંઝીઓ શંભુ માંઝીની માતા ચણારી દેવીના મૃતદેહને લઈ જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે રસ્તામાં આવતા ખેતરમાં રહેતા લોકોએ બધાને ભગાડી દીધા હતા. આવું ઘણી વખત બન્યું છે." - ગજેન્દ્ર માંઝી, પરિવારના સભ્ય

મંદિરની સામે રસ્તાની વચ્ચે અંતિમ સંસ્કાર: આ ઘટના શિવ મંદિરની સામેના ચોક પર બની હતી, જ્યાં મૃતકના પરિવારને રસ્તાની વચ્ચે જાહેરમાં મૃતદેહને અગ્નિસંસ્કાર કરતા જોવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટના અંગે, એક સ્થાનિકે જણાવ્યું હતું કે, મૃતકના પરિવારે રસ્તા પર જાણી જોઈને મૃતદેહને અગ્નિદાહ દીધો હતો. બીજી બાજુથી સ્મશાનગૃહ સુધી પહોંચવાનો રસ્તો છે, પરંતુ તેઓ તે રસ્તે ગયા ન હતા. જોકે, જે સીધો રસ્તો છે, જેને ઘણા લોકો દ્વારા બંધ કરીને રાખવામાં આવ્યો છે.

"રસ્તો હતો, પરંતુ લોકોએ જાણી જોઈને અહીં મૃતદેહનો અગ્નિસંસ્કાર કરી દીધો. મૃતકના પરિવારના સભ્યોએ મંદિરની સામે જ મૃતદેહને અગ્નિદાહ આપ્યો. ઘટનાની માહિતી મળ્યા બાદ, પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી, પરંતુ લોકોએ તેમની વિનંતીને અવગણીને રસ્તાની વચ્ચે અંતિમ સંસ્કાર કર્યા." - શંકર ઠાકુર, ગ્રામજનો

સરકારી જમીન પર અતિક્રમણ સામે કાર્યવાહી: બીડીઓ પંકજ કુમાર નિગમે સ્પષ્ટતા કરી કે, સ્મશાનગૃહની જમીન સરકારી જમીન છે અને રસ્તો રોકનારાઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ અટકાવવા માટે અતિક્રમણ દૂર કરવા માટે જરૂરી પગલાં લેવામાં આવશે. સ્થાનિક લોકોએ પણ રસ્તો જલ્દી મુક્ત કરવાની માંગ કરી છે.

"સ્મશાનગૃહ સુધી પહોંચવાથી થતી અસુવિધાને કારણે રસ્તા પર અગ્નિસંસ્કારનો મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. તપાસ ચાલી રહી છે. રસ્તા પર અતિક્રમણની પણ જાણ કરવામાં આવી છે. સ્મશાનગૃહ સરકારી જમીન છે." - પંકજ કુમાર નિગમ, બીડીઓ, ગોરૌલ

વહીવટની તપાસ અને ખાતરી: ઘટનાની માહિતી મળતાં, ગોરૌલ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને લોકોને સમજાવીને શાંત પાડ્યા. ગોરૌલના એડિશનલ સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર પ્રશાંત કુમારે જણાવ્યું કે, માહિતી મળતાં તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને વાતાવરણને ખલેલ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરનારાઓ પર નજીકથી નજર રાખવામાં આવી રહી છે. ગોરૌલ કોર્પોરેશનના બીડીઓ પંકજ કુમારે જણાવ્યું કે, સ્મશાનમાં પ્રવેશવાથી થતી અસુવિધા અને રસ્તા પરના અતિક્રમણની તપાસ ચાલી રહી છે.

"રસ્તા પર અગ્નિસંસ્કારની માહિતી મળતાં જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ. લોકોને સમજાવીને પરિસ્થિતિનો ઉકેલ લાવવામાં આવ્યો. તે જ સમયે, વાતાવરણને ખલેલ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરનારાઓ પર નજીકથી નજર રાખવામાં આવી રહી છે." - પ્રશાંત કુમાર, એડિશનલ સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર, ગોરૌલ

આ પણ વાંચો:

  1. જમ્મુ-કાશ્મીરના કિશ્તવાડમાં ભારે હિમ વર્ષા વચ્ચે સેનાનું સર્ચ અભિયાન, મોબાઈલ ઈન્ટરનેટ સેવા હજુ બંધ રહેશે
  2. એકનાથ ખડસેનો દાવો, "બંને રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP) એક સાથે આવશે," અજિત દાદા જાણતા હતા...

TAGGED:

WOMAN CREMATED IN VAISHALI
CREMATION ON RAOD
WOMAN CREMATED ON ROAD IN VAISHALI
રોડ પર મહિલાના અંતિમ સંસ્કાર
WOMAN CREMATED IN VAISHALI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.